Les anti-vaccins, dotés d’argent, ont désormais le pouvoir politique

Le Réseau d’action pour le consentement éclairé a été parmi les groupes les mieux financés dans le mouvement anti-vaccin avant la pandémie. L’organisation à but non lucratif gagnait 1,4 million de dollars en 2017. En 2021, son chiffre d’affaires annuel dépassait 13,3 millions de dollars, selon les documents fiscaux.

Le fondateur du groupe, Del Bigtree, anime un podcast, The HighWire, dans lequel il discute du travail du groupe. Pendant la pandémie, la série a diffusé des épisodes quasi quotidiens, dans lesquels Bigtree a critiqué les confinements et des masques, vanté des traitements non éprouvés comme l’hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme, et remis en question l’efficacité des vaccins contre la COVID-19.

Bigtree a déclaré à POLITICO que son audience avait augmenté au fil de la pandémie, passant de milliers d’auditeurs hebdomadaires à des millions. « À bien des égards, la pandémie a joué un rôle déterminant dans notre conversation », a-t-il déclaré.

Cette croissance s’est produite malgré la suppression de The Highwire par de grandes plateformes de distribution telles que Facebook et YouTube, invoquant des politiques de désinformation.

Cela a également entraîné une vague de dons à la base. Bigtree a déclaré que les petits donateurs récurrents représentent désormais une part importante du financement du groupe. La plupart des dons au Informed Consent Action Network documentés dans les documents fiscaux proviennent de fonds conseillés par les donateurs, une configuration souvent utilisée par les riches bienfaiteurs pour garder leur identité privée.

Del Bigtree a déclaré que l’Informed Consent Action Network avait pu embaucher davantage d’avocats et de scientifiques, son personnel ayant plus que doublé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. | Hans Pennink/AP Photo

Le groupe n’était pas seul dans sa croissance à l’ère de la pandémie. Children’s Health Defense, un groupe anti-vaccin de longue date, à but non lucratif lancé en 2011 sous le nom de World Mercury Project, a également vu ses revenus exploser. Le groupe, dirigé par Kennedy, candidat démocrate à la présidence, a vu ses revenus passer d’un peu plus d’un million de dollars en 2018 à plus de 15 millions de dollars en 2021, selon les déclarations de revenus fédérales de l’organisation à but non lucratif.

Ces chiffres n’incluent pas les petites sections d’État du groupe, dont la plupart ont été lancées depuis 2020. (Le plus grand des sous-groupes, une section californienne, a déclaré 1,2 million de dollars de revenus en 2021.)

À mesure que les revenus de l’organisation à but non lucratif augmentaient, la rémunération de Kennedy augmentait également. Children’s Health Defense lui a versé environ 500 000 $ chaque année en 2022 et 2021, selon ses informations financières personnelles et les déclarations de revenus du groupe, contre 345 000 $ en 2020 et 131 000 $ en 2017. Le salaire à but non lucratif représentait encore une petite part du revenu global de Kennedy ; sa déclaration financière personnelle déposée dans le cadre de sa campagne présidentielle faisait état de 7,8 millions de dollars de revenus en 2022, dont l’essentiel provenait de son travail pour son cabinet d’avocats en environnement.

La campagne présidentielle de Kennedy a renvoyé les questions à Children’s Health Defense, mais l’organisation à but non lucratif n’a pas répondu à plusieurs messages ni à une liste de questions par courrier électronique.

Contrairement aux comités politiques, les organisations à but non lucratif ne sont généralement pas tenues de révéler leurs sources de financement, ni autant de détails sur la manière dont elles dépensent leur argent. Les déclarations de revenus révèlent parfois des contributions d’autres fondations ou des subventions accordées par les groupes, mais une grande partie de leurs finances est entourée de secret.

La défense de la santé des enfants de Robert F. Kennedy Jr. a déposé de nouvelles poursuites, demandes en vertu de la Freedom of Information Act et pétitions auprès d’agences telles que la Food and Drug Administration. | Hans Gutknecht/Le registre du comté d’Orange/AP

Néanmoins, certains des effets de l’augmentation des revenus sont évidents dans les activités publiques du groupe. Bigtree a déclaré que l’Informed Consent Action Network avait pu embaucher davantage d’avocats et de scientifiques, son personnel ayant plus que doublé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Children’s Health Defense a étendu ses opérations en Europe, au Canada et en Australie et a commencé à traduire certains de ses documents dans des langues telles que l’espagnol, le français et l’italien.

Children’s Health Defense et Informed Consent Action Network ont ​​tous deux déposé de nouvelles poursuites, demandes et pétitions en vertu de la Freedom of Information Act auprès d’agences telles que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et la Food and Drug Administration. Bien que le procès du Mississippi ait été une victoire notable, de nombreux efforts, comme la pétition du Informed Consent Action Network demandant à la FDA de révoquer l’approbation d’une version du vaccin contre la polio, ont peu de chances de succès, a déclaré Dorit Reiss, professeur à le UC Hastings College of Law, spécialisé dans le droit des vaccins.

Mais de telles pétitions consomment encore du temps et des ressources d’agence, et alimentent les efforts de relations publiques des groupes. Les réponses aux demandes FOIA peuvent être utilisées pour amplifier les arguments anti-vaccins, quel que soit le contexte.

« Ils l’utilisent pour aller à la pêche, pour essayer de trouver des preuves d’un complot », a déclaré Reiss.

Les organisations à but non lucratif, avec leurs collectes de fonds, leurs sites Web et leurs poursuites judiciaires, ne restent qu’une composante d’un écosystème anti-vaccin amorphe.

Mais les groupes qui ont précédé la pandémie ont fourni un « modèle » pour de nouveaux efforts anti-vax, a déclaré Gorski, l’oncologue. Des mythes de longue date propagés sur les vaccins précédents ont été utilisés pour remettre en question le vaccin Covid-19. Et les questions sur le vaccin Covid-19 nouvellement développé sont devenues une porte d’entrée vers le mouvement anti-vaccin plus large.

« Il y a de moins en moins de différence entre les anti-vaccins de la vieille école et de la nouvelle école », a déclaré Gorski. « Les nouveaux anti-vaccins reprennent les mêmes vieilles théories du complot et pseudosciences. »