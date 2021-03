Les images enregistrées par la caméra de tableau de bord du chauffeur d’Uber Subhakar Khadka ont montré comment l’une des femmes assises juste derrière lui lui a sauté dessus et a tenté de retirer son masque qui s’est finalement cassé et a même toussé après lui. Selon un rapport de KPIX 5, les images ont été tournées dimanche après-midi et selon la police de San Francisco, l’une des femmes a même pulvérisé ce que l’on pense être du gaz poivré dans le véhicule et vers le conducteur après avoir quitté le véhicule.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy