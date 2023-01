Les antécédents des Texans rendront-ils les candidats entraîneurs méfiants vis-à-vis de Houston?

Ben Arthur Journaliste AFC Sud

Sur le papier, les Texans ont l’un des postes d’entraîneur-chef les plus attrayants de la NFL.

Ils ont deux choix de première ronde dans le top 12 du repêchage à venir – les n ° 2 (choix original) et 12 au total (la sélection des Browns acquise dans l’échange de Deshaun Watson). Ils devraient avoir 11 sélections au total. Et ils disposent actuellement de 46,8 millions de dollars d’espace de plafond pour 2023, le huitième de la ligue, selon Over The Cap.

Houston a les atouts de repêchage et la flexibilité financière pour améliorer rapidement une liste qui compte déjà de jeunes joueurs prometteurs dans le porteur de ballon Dameon Pierce, la sécurité Jalen Pitre et le demi de coin Derek Stingley Jr.

Mais le licenciement de Lovie Smith dimanche, quelques heures seulement après la finale de la saison, rappelle pourquoi les candidats entraîneurs pourraient regarder l’ouverture avec scepticisme.

Smith est le deuxième entraîneur-chef consécutif des Texans, rejoignant David Culley, qui a été licencié en janvier dernier après avoir obtenu une fiche de 4-12 lors de la saison 2021. Ni l’un ni l’autre n’avait ce que la plupart des observateurs de la NFL appelleraient des listes gagnables (Culley a sans doute dépassé les résultats compte tenu de sa situation), et étant donné que les deux sont des entraîneurs noirs dans une ligue qui a de mauvais antécédents en matière d’embauche et de rétention de ceux qui leur ressemblent, l’optique n’est pas bon pour Houston.

Il est juste de spéculer sur la raison pour laquelle une recrue potentielle devrait croire qu’elle aura le temps de créer une culture gagnante. Houston aura son quatrième entraîneur en quatre ans en 2023 (techniquement son cinquième, si vous comptez le passage intérimaire de Romeo Crennel en 2020 après le licenciement de Bill O’Brien). Les Texans auront de jeunes talents prometteurs avec qui travailler en 2023, mais cela pourrait prendre une saison ou deux pour que cela se traduise par des victoires. Le prochain entraîneur sera-t-il capable d’aller jusqu’au bout ?

Voici une question que les candidats poseront inévitablement au directeur général Nick Caserio et au président/PDG Cal McNair : Comment l’organisation définira-t-elle les progrès sous un nouvel entraîneur la saison prochaine ? Parce que ce n’était pas clair avec les deux entraîneurs précédents. Culley n’avait pas de choix recrue au premier ou au deuxième tour sur sa liste. Smith avait sans doute la pire liste de la NFL. Le prochain entraîneur des Texans aura-t-il les moyens de faire une mauvaise saison ?

Il existe plusieurs exemples d’entraîneurs de la NFL qui ont transformé la défaite au début de leur mandat en succès. Zac Taylor des Bengals a remporté six matchs combinés au cours de ses deux premières saisons, puis est allé au Super Bowl la saison dernière. Kyle Shanahan des 49ers a remporté 10 matchs combinés au cours de ses deux premières saisons, puis – comme Taylor – est allé au Super Bowl sa troisième saison. Bill Belichick et Andy Reid n’ont remporté que cinq matchs lors de leurs premières saisons avec les Patriots et les Chiefs, respectivement. Les deux ont une victoire au Super Bowl (dans le cas de Belichick, plusieurs titres).

La patience organisationnelle, que les Texans n’ont pas offerte à leurs deux derniers entraîneurs en chef, a conduit au succès avec d’autres franchises.

Bien sûr, le contre-argument est que le besoin de temps ne l’emporte pas toujours sur la réalité des résultats vraiment médiocres. Le licenciement par les Broncos de l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett après 15 matchs cette saison, par exemple, semblait justifié compte tenu du calibre de l’alignement de Denver.

Et finalement, le poste d’entraîneur-chef des Texans sera convoité – non seulement à cause des actifs de repêchage et de l’espace de plafond, mais aussi parce que les concerts d’entraîneur-chef de la NFL sont si rares. Il n’y en a que 32, dont seulement quelques-uns sont ouverts chaque année. Il y a un nombre infini d’entraîneurs qui s’aligneraient juste pour avoir l’opportunité d’interviewer pour l’un d’entre eux – sans parler de sauter sur l’occasion de renverser une franchise perdante. La sécurité est éphémère dans l’entraînement de la NFL, mais cela ne dissuadera pas les candidats d’explorer les Texans.

Moins de 24 heures après le licenciement de Smith, Houston aurait déjà demandé des entretiens avec au moins cinq candidats: le coordinateur défensif des Broncos Ejiro Evero, le coordinateur défensif des Eagles Jonathan Gannon, le coordinateur offensif des Lions Ben Johnson, le coordinateur défensif des 49ers DeMeco Ryans et le coordinateur offensif des Eagles Shane Steichen.

Si le choix des Texans a d’autres options d’entraîneur-chef, quelle est la raison d’aller avec Houston compte tenu de ses antécédents?

Ben Arthur est le journaliste de l’AFC Sud pour FOX Sports. Il a précédemment travaillé pour The Tennessean/USA TODAY Network, où il a été l’auteur des beats des Titans pendant un an et demi. Il a couvert les Seahawks de Seattle pour SeattlePI.com pendant trois saisons (2018-20) avant de déménager au Tennessee. Vous pouvez suivre Ben sur Twitter à @benyarthur .