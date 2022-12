Les annulations de vols du vendredi dépassent les 5 900, perturbant les voyages de vacances – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Le temps hivernal continue de perturber les voyages de vacances à travers les États-Unis vendredi, laissant les voyageurs confrontés à des retards et des annulations pendant l’une des périodes les plus occupées de l’année.

Vendredi, 5 934 vols ont été annulés après près de 2 700 annulations jeudi, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Les annulations étaient les plus élevées vendredi à l’aéroport international de Seattle-Tacoma, à LaGuardia de New York, à Chicago O’Hare, à l’aéroport international de Denver et à l’aéroport métropolitain de Detroit, selon les données de FlightAware. Au Canada, Toronto est en tête des annulations de vols.

En plus des annulations, il y a eu 10 949 retards parmi les vols encore en cours.

Pour samedi, plus de 1 500 vols avaient déjà été annulés à 7 heures. Mais pour le jour de Noël, seuls 45 vols ont été annulés à ce jour.

Frappé par la neige fouettée par le vent, l’aéroport international de Buffalo Niagara à New York a dû fermer complètement les vols vendredi.

“L’aérodrome de l’aéroport de Buffalo a fermé en raison de conditions météorologiques dangereuses”, et tous les vols prévus pour la soirée ont été annulés, selon un tweet du compte Twitter officiel de l’aéroport.

Dans les aéroports de Cleveland et de Grand Rapids, dans le Michigan, plus de 70 % des vols ont été annulés.

Arrêts au sol

La Federal Aviation Administration a publié des arrêts au sol vendredi matin pour les vols à destination de l’aéroport international Charlotte Douglas en Caroline du Nord, deuxième plus grand hub d’American Airlines, et de l’aéroport national Reagan près de Washington, DC, en raison du dégivrage.

Dans le nord-ouest du Pacifique, les avis de la FAA ont montré que les vols à destination de l’aéroport international de Seattle-Tacoma et de l’aéroport international de Portland étaient également soumis à des arrêts au sol vendredi matin à cause de la neige et de la glace.

La FAA affirme que les changements majeurs de pression atmosphérique associés à cette tempête déclencheront des vents violents dans les aéroports de Boston à Atlanta.

Les aéroports de Chicago et de Denver ont enregistré le gros des annulations et des retards jeudi. L’aéroport international de Chicago O’Hare enregistrait jeudi des retards moyens de près de trois heures en raison de la neige et de la glace.

La tempête a un mauvais timing

Une explosion arctique et une tempête hivernale qui s’intensifie rapidement sont arrivées à un moment malheureux pour les voyageurs qui tentent de rejoindre leur famille et leurs amis pour les vacances.

Les compagnies aériennes ont émis des dérogations aux conditions météorologiques hivernales permettant aux passagers de réserver sans frais dans un délai limité. Trouvez des liens vers les dérogations des compagnies aériennes et d’autres stratégies de transport aérien ici.

Les annulations croissantes rendent plus difficile pour les passagers qui courent contre la montre et la météo de réserver et d’arriver à temps pour Noël. Cette année, les vols étaient déjà plus encombrés qu’auparavant, avant même que la tempête ne perturbe les horaires de voyage.

“Nous entendons dire que le volume des voyages est toujours en baisse, de 5 ou 10 %, mais ce que beaucoup de gens n’ont peut-être pas réalisé, c’est que le nombre de vols dans le ciel est en fait en baisse de 15 ou 20 %”, a déclaré Scott Keyes de Scott’s Cheap Flights. a déclaré à CNN.

“Les avions qui volent réellement sont plus pleins aujourd’hui qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. C’est pourquoi il n’y a pas autant de sièges vides sur lesquels basculer si vous constatez que votre vol est annulé ou retardé », a déclaré Keyes.

Les services de train et de bus sont également touchés

Amtrak a également été obligée de retarder ou d’annuler le service passagers pour certaines lignes du Midwest et du Nord-Est.

Cliquez ici pour plus de détails sur les perturbations du service ferroviaire.

Dans son avis, Amtrak a déclaré que «les clients ayant des réservations sur des trains en cours de modification seront généralement hébergés sur des trains avec des heures de départ similaires ou un autre jour.

“Amtrak annulera les frais supplémentaires pour les clients souhaitant modifier leur réservation pendant l’horaire modifié en appelant notre centre de réservation au 1-800-USA-RAIL.”

Pendant ce temps, Greyhound, le plus grand fournisseur de services de bus interurbains, a émis une alerte de service jeudi soir indiquant que les voyages dans le Midwest ou le nord-est pourraient être annulés ou interrompus.

Dans son alerte publiée ici, la société répertorie près de 20 villes parmi celles qui sont touchées. Il a conseillé aux passagers de consulter bustracker.greyhound.com pour obtenir les dernières informations sur des trajets spécifiques.

Greyhound a déclaré que les coureurs peuvent appeler le 1-833-233-8507 pour reporter.

Les conditions météorologiques hivernales ont également un impact sur les services de la société régionale d’autobus interurbains Jefferson Lines, qui opère dans 14 États.

Dans une alerte publiée sur son site Web, la société a déclaré que près de 30 itinéraires avaient été annulés vendredi, avec quelques annulations répertoriées samedi et dimanche. Les villes touchées par les annulations comprennent Milwaukee, Minneapolis, Duluth et Kansas City.

Les voyageurs concernés peuvent consulter le Bus Tracker ou appeler le 1-858-800-8898.

L’histoire d’un voyageur

Shane Phillips a déclaré à CNN qu’il était sur le point de voler de Los Angeles à Seattle pour rendre visite à sa famille, mais quand il s’est réveillé vendredi matin, son vol Alaska Airlines avait été annulé.

Cela aurait été la première fois que Phillips retournait dans l’État de Washington depuis avant la pandémie de Covid-19.

“Je dirais qu’ils (sa famille) sont bouleversés, mais ce sont eux qui subissent le temps fou, alors ils comprennent”, a-t-il déclaré.

Phillips dit qu’il ressent surtout de la déception mais pas beaucoup de surprise. « Je savais que le temps était censé être mauvais, mais j’espérais arriver avant que la pluie verglaçante n’arrive », a-t-il ajouté.

La famille de Phillips vit à environ deux heures au nord de Seattle, donc s’il est arrivé à l’aéroport, il dit qu’il aurait pu être bloqué. “Ils ont totalement fermé le transit, donc je ne sais pas comment j’aurais quitté l’aéroport”, a déclaré Phillips.

D’autres compagnies aériennes avaient des vols disponibles pour samedi, mais Phillips a déclaré qu’ils étaient au prix de 1 000 $ aller simple, “ce qui est tout simplement trop”.

Phillips dit qu’il tirera le meilleur parti des choses – car il prévoit maintenant d’assister à la fête de vacances d’un ami qu’il aurait manquée s’il s’était rendu à Seattle.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception