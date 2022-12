Les annulations de vols aux États-Unis dépassent les 2 200 le jour de Noël jusqu’à présent – ​​WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Alors qu’une grande partie des États-Unis était encore sous le choc d’une tempête hivernale de près d’une semaine, les annulations et retards de vols et d’autres problèmes de transport ont continué de s’accumuler le jour de Noël.

Plus de 2 200 vols à l’intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis ont déjà été annulés à 17 h 30 HE dimanche, selon le site Web de suivi des vols FlightAware. Et les retards de vols encore capables de décoller se sont chiffrés à près de 5 800. Le jour de Noël est traditionnellement un jour léger pour les vols de passagers.

Démontrant l’ampleur et l’impact de la tempête, c’est un aéroport du Grand Sud qui a été le plus touché le jour de Noël. Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL) – l’aéroport le plus achalandé au monde pour les passagers – a connu le plus d’annulations et de retards.

Le n ° 2 était à plus de 1 000 milles dans les Rocheuses avec Denver International.

Denver International gardait le sens de l’humour pendant l’événement stressant, poster un tweet de ce qui semblait être un employé de l’aéroport jouant “Jingle Bells” sur un violon.

Les effets de la tempête dans certaines parties de l’Ouest s’atténuent cependant. La température à 15h30 MT à Denver International était déjà bien au-dessus du point de congélation à 46°F (8°C).

Dans l’ouest de New York durement touché, les choses étaient encore trop difficiles pour l’humour.

Aéroport international de Buffalo-Niagara (BUF) tweeté qu’il resterait entièrement fermé jusqu’à 11 heures. Mardi 27 décembre – prolongation d’une fermeture initialement prévue pour se terminer à 11 heures lundi.

La température à BUF à 15 h HE était de 20 ° F (-7 ° C) avec des vents de 24 mph, selon le National Weather Service.

Une semaine difficile pour voler

L’arrivée de la tempête massive était inopportune pour les voyageurs qui avaient commencé à repousser le nombre de vols de la semaine de Noël vers les niveaux d’avant la pandémie.

La veille de Noël, il y a eu un total de 3 487 vols annulés, selon FlightAware. Vendredi a été la pire journée avec 5 934 annulations, tandis que jeudi a vu près de 2 700 annulations.

Ce mégablast de temps hivernal dans les deux tiers est du pays devrait se modérer lentement au cours de la dernière semaine de l’année. À 17 h 30 HE, il y avait encore plus de 260 annulations préventives pour lundi.

Service d’autobus et de train

Dimanche matin, Greyhound a publié son dernières perturbations du service de busqui étaient centrées sur les routes à destination et en provenance de Buffalo et de Syracuse à New York.

Si vous prenez un bus Greyhound, vous pouvez Cliquez ici pour les dernières informations concernant votre bus.

Amtrak dernière alerte de service a été publié vendredi. Il a alors déclaré que les intempéries “ont amené Amtrak à effectuer plusieurs services et annulations d’ici le dimanche 25 décembre”.

La compagnie ferroviaire a déclaré que les clients concernés devraient pouvoir prendre des trains partant à des heures similaires ou un autre jour. Tu peux Cliquez ici pour obtenir les dernières alertes de service Amtrak sur les retards ou à @AmtrakAlerts sur Twitter. Accédez à @AmtrakNECAlerts pour les alertes du nord-est.

