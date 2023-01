Les annulations de Southwest Airlines diminuent après les vacances mais les coûts s’accumulent

Compagnies aériennes du sud-ouest a stabilisé son calendrier au cours du week-end après environ 16 000 annulations, mais son effondrement des vacances à l’échelle du système pourrait lui coûter des centaines de millions de dollars.

Southwest a annulé 304 vols depuis vendredi, 2% de son horaire, la plupart d’entre eux lundi lorsque les compagnies aériennes américaines ont dû faire face au mauvais temps et aux escales au sol en Floride liées à une panne d’équipement de la Federal Aviation Administration. À titre de comparaison, du 21 décembre au 29 décembre, Southwest avait supprimé environ 45% de ses opérations, une part bien plus importante que les autres grandes compagnies aériennes, selon FlightAware.

Viennent maintenant deux tâches plus difficiles pour Southwest : passer en revue des milliers de reçus de remboursement de passagers et améliorer la technologie interne qui a contribué à l’effondrement.

“Nous avons l’intention d’investir dans des outils, des technologies et des processus, mais il y aura un travail immédiat pour comprendre les leçons apprises ici et comment nous empêchons que cela ne se reproduise, car cela ne peut plus se reproduire”, a déclaré le PDG de Southwest, Bob Jordan, qui a pris la barre en février, a déclaré le personnel vendredi.

Le mauvais temps a déclenché les problèmes, affectant les vols à travers les États-Unis. Mais les équipages du sud-ouest ont eu du mal à être réaffectés automatiquement après tous les changements et ont été contraints d’attendre pendant des heures avec les services de planification des équipages. Des centaines de milliers de passagers ont été touchés et Southwest travaille toujours sur un arriéré de bagages égarés.

Le transporteur avait annulé environ les deux tiers de ses vols pendant une grande partie de la semaine dernière dans le but d’amener les équipages et les avions là où ils devaient se rendre, avant de fonctionner presque normalement vendredi.

Le chaos pourrait coûter à Southwest entre 600 et 700 millions de dollars, selon les estimations de l’analyste boursier de Bank of America, Andrew Didora, mardi. Cela inclut à la fois la perte de revenus due aux remboursements et les remboursements aux passagers concernés, qui pourraient inclure des dépenses telles que les hôtels et les voitures de location.

Didora a réduit ses prévisions de bénéfices ajustés du quatrième trimestre pour Southwest à 37 cents par action contre 85 cents.

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a promis de tenir Southwest responsable s’il ne fournissait pas aux clients de Southwest des remboursements et des remboursements, bien que de telles amendes associées à un défaut de remboursement des clients puissent prendre des mois, voire des années.

Les actions du sud-ouest ont baissé de plus de 3% mardi, tandis que les rivaux ont peu changé. La compagnie aérienne basée à Dallas devrait publier ses résultats le 26 janvier, mais devrait prévoir les coûts de l’effondrement avant cette date.