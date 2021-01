Un Boeing 737 MAX non peint est vu stationné sur une photo aérienne à l’aéroport municipal de Renton, près de l’installation de Boeing Renton à Renton, Washington, États-Unis, le 1er juillet 2019. Photo prise le 1er juillet 2019.

Boeing a connu sa pire année en termes de ventes nettes d’avions en 2020, la pandémie de coronavirus ayant ajouté aux malheurs de la société, mais un intérêt accru pour ses avions 737 Max assiégés s’est manifesté à la fin de l’année.

Le constructeur basé à Chicago a déclaré mardi qu’il avait enregistré des commandes brutes de 184 avions en 2020, dont plus de 80 de ses 737 Max en décembre, un mois après que les régulateurs américains ont levé une interdiction de 20 mois sur les avions de ligne à la suite de deux accidents mortels.

Les clients ont annulé des commandes de plus de 650 avions l’année dernière. Boeing a retiré plus de 1000 avions de son carnet de commandes, en tenant compte des commandes qu’il ne pensait pas être satisfaites. Cela a marqué la pire année pour les commandes nettes jamais enregistrées pour la société, selon les données de Teal Group, une société de conseil en aérospatiale.

Boeing a livré 157 avions en 2020.

L’échouement du 737 Max et la pandémie n’étaient pas les seuls problèmes de Boeing l’année dernière. Des inspections supplémentaires des avions 787 Dreamliner de la société ont retardé la livraison des gros porteurs, qui sont plus chers que la ligne 737. Le mois dernier, le directeur financier Greg Smith a déclaré que Boeing réduirait encore la production des Dreamliners à cinq par mois, au lieu de six. Avant la pandémie, Boeing avait prévu d’augmenter la production des avions jusqu’à 14 par mois, mais a réduit à plusieurs reprises ses objectifs de production à mesure que la demande diminuait.

Les avions sont souvent utilisés pour les voyages internationaux long-courriers, le type d’itinéraire qui a vu la demande chuter de façon spectaculaire pendant la pandémie en raison du virus et des restrictions de voyage.

«Alors que nous continuons à naviguer à travers la pandémie, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients mondiaux et surveillons la lente reprise du trafic international pour aligner l’offre sur la demande du marché à travers nos programmes de gros porteurs», a déclaré Smith dans un communiqué de presse mardi.

Le principal rival de Boeing, Airbus, souffre également de la pandémie. Il a livré 566 avions aux clients en 2020, soit une baisse de 34% par rapport à l’année précédente. En tenant compte des annulations, Airbus a vendu 268 avions l’année dernière.

En décembre, Boeing avait enregistré 90 commandes brutes, dont 75 Max pour la compagnie aérienne à bas prix européenne Ryanair, l’une des compagnies aériennes qui a profité de la crise pour chasser les bonnes affaires alors que la demande de nouveaux avions diminuait. Alaska Airlines a annoncé le mois dernier qu’elle augmenterait sa commande de 737 Max de 23 avions alors qu’elle passait à une flotte entièrement Boeing.

La société a repris les livraisons des avions Max le mois dernier, une étape importante pour le constructeur après l’échouement. American Airlines, qui est devenue la première compagnie aérienne américaine à redémarrer des vols commerciaux avec Max le mois dernier, en a pris 10. Boeing a livré huit avions Max à United Airlines, dont les vols Max devraient reprendre en février.

Le fret aérien a été un point positif relatif pendant la pandémie, car les quarantaines ont contribué à stimuler le commerce électronique et une baisse des vols de passagers s’est traduite par une réduction du volume de fret aérien disponible.

Mardi, Atlas Air Worldwide Holdings a annoncé une commande de quatre Boeing 747-8 et DHL Express a annoncé l’achat de huit Boeing 777.

Boeing informera les investisseurs de ses perspectives pour 2021 lorsqu’il publiera ses résultats annuels le 27 janvier.