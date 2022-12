Les annonceurs reviendront sur Twitter à ces conditions

“Ils sont dans une position, pour la grande majorité d’entre eux, d’attentisme”, a déclaré Levy, qui est président du conseil de surveillance de Groupe Publicis la troisième plus grande société de publicité et de communication au monde.

Cela a effrayé de nombreux annonceurs, avec la moitié des 100 meilleurs annonceurs de Twitter on estime maintenant avoir quitté la plate-forme depuis que Musk a pris le relais.

Pourtant, Levy a déclaré qu’il s’attend à ce que la grande majorité revienne éventuellement si l’entreprise peut leur assurer qu’elle modérera le contenu et sauvegardera les libertés démocratiques et la pluralité d’opinion.

“Ils sont un peu inquiets de ce qu’il adviendra de la modération, de ce qu’il adviendra du contenu”, a déclaré Levy.

“S’il y a une démonstration que ça marche bien, je pense que la plupart des annonceurs qui ont décidé de s’opposer reviendront”, a-t-il poursuivi.

“Si la situation n’est pas celle à laquelle nous nous attendons – c’est-à-dire la position démocratique, la pluralité d’opinions et la possibilité d’avoir quelque chose qui ne mène pas à l’extrémisme, et nous ne voyons pas d’expression de racisme, etc. – je crois que si nous revenons à quelque chose de plus contrôlé, les annonceurs reviendront sur Twitter”, a ajouté Levy.

Les commentaires de Levy interviennent quelques heures seulement après que Twitter a soudainement suspendu jeudi soir plusieurs journalistes de renom qui couvrent la plateforme et Musk.