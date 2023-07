Les annonceurs fondent leurs espoirs sur Threads alors que l’implosion de Twitter se poursuit

Les annonceurs regardent avec impatience comment Méta La nouvelle application de messagerie Threads se développe au cours des prochains mois alors qu’ils recherchent un nouveau canal social pour atteindre les consommateurs tandis que Twitter continue de lutter.

Instagram Threads a fait ses débuts la semaine dernière et a amassé plus de 100 millions d’inscriptions, ce qui a attiré l’attention de nombreuses entreprises, ont déclaré plusieurs agences de marketing numérique et experts du secteur à CNBC.

Natasha Blumenkron, vice-présidente de la société de marketing social payant Tinuiti, a déclaré que Threads est devenu le sujet du jour pour les clients de son entreprise, qui essaient de comprendre comment l’application de messagerie s’intègre dans leurs stratégies de médias sociaux existantes.

De nombreuses entreprises qui ont cessé de faire de la publicité sur Twitter pour des raisons de sécurité de la marque, y compris l’augmentation signalée des discours racistes et haineux sur la plate-forme sous la propriété du chef de Tesla, Elon Musk, sont ravies de la possibilité de faire de la publicité sur Threads une fois que cette option sera disponible, Blumenkron a dit.

Meta se concentre actuellement davantage sur la création du produit de base Threads que sur la monétisation de l’application, a déclaré Adam Mosseri, responsable d’Instagram, dans diverses interviews et dans un article sur Threads. De nombreuses fonctionnalités populaires communes à d’autres applications sociales, telles que la possibilité d’utiliser des hashtags ou de lire des messages dans l’ordre chronologique, ne sont actuellement pas disponibles, et Mosseri a déclaré que son équipe travaillait à l’intégration de certains de ces outils.

Blumenkron a expliqué que de nombreuses marques sont intéressées par la possibilité pour Threads d’ajouter plus de fonctionnalités telles que les flux chronologiques et la possibilité de rechercher des hashtags. Ces fonctionnalités peuvent être utiles aux entreprises pour s’assurer que leurs publications sont diffusées au bon public et les aider à comprendre quels sujets tendance pourraient éclairer leur contenu.

« Lorsque nous pensons jouer dans l’espace payant, les marques veulent vraiment s’assurer que leur contenu atteint un public pertinent », a déclaré Blumenkron. « Vous payez pour jouer à la fin de la journée, et vous voulez vous assurer que vous êtes là où cela a le plus de sens. »

Rachel Tipograph, PDG de la société de technologie marketing MikMak, a déclaré que la clientèle de son entreprise composée d’entreprises de produits de consommation et de détaillants est également intéressée par les opportunités publicitaires sur Threads, car ils essaient constamment de « trouver de nouveaux yeux », d’autant plus que les problèmes de sécurité de la marque de Twitter ont continué à augmenter.

MikMak a pu en déduire que de nombreux clients de l’entreprise ont considérablement réduit leurs dépenses publicitaires sur Twitter en fonction du volume de trafic enregistré par l’entreprise à partir des campagnes publicitaires payantes qu’elle aide à gérer pour les clients, a-t-elle déclaré.

Par exemple, MikMak a enregistré une baisse de 42 % du trafic Twitter entre avril et mai, indiquant que les entreprises suspendaient leurs campagnes publicitaires payantes. Lorsque Linda Yaccarino, ancienne chef de la publicité mondiale de NBCUniversal, est devenue PDG de Twitter en juin, MikMak a enregistré une augmentation de 21 % du trafic sur Twitter, suggérant que pour certaines marques, l’arrivée du directeur de la publicité de longue date sur Twitter a poussé certaines entreprises à augmenter leurs dépenses, a déclaré Tipograph.

Il est trop tôt pour dire si les débuts de Threads auront un impact sur les ventes publicitaires de Twitter à partir de maintenant, a ajouté Tipograph.

Twitter a émis une réponse automatisée lorsqu’il a été contacté pour une demande de commentaire.

Outre la base d’utilisateurs de plus en plus croissante de Threads, Tipograph a déclaré que les entreprises sont intéressées par Threads car il partage des outils d’administration back-end similaires à Instagram, ce qui signifie que les gestionnaires de médias sociaux d’entreprise pourraient avoir plus de facilité à utiliser la plate-forme. De plus, les entreprises qui ont déjà des comptes Instagram peuvent essentiellement transférer leurs abonnés vers Threads plutôt que de créer une audience à partir de zéro.

« C’est l’expérience d’intégration la plus instantanée que j’aie jamais vécue dans l’histoire de ma carrière, et toute ma carrière s’est déroulée sur les réseaux sociaux », a déclaré Tipograph.

Pourtant, Tipograph estime que pour que Threads ait un impact majeur sur la publicité en ligne, il faudra des utilisateurs qui interagissent régulièrement les uns avec les autres sur le site, ce qui pourrait être quantifié par le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens, une métrique marketing établie.

Pour Tal Jacobson, nouveau PDG de la société de publicité numérique Perion Network, « le nombre d’inscriptions ne signifie pas grand-chose ». Bien qu’il soit facile pour les utilisateurs actuels d’Instagram de créer des comptes Threads, a-t-il déclaré, on ne sait pas dans quelle mesure ils seront actifs sur le service.

« Le nombre de conversations est vraiment le nombre que vous devez rechercher », a déclaré Jacobson, concernant les statistiques qui seraient les plus utiles pour les annonceurs.

Étant donné que Threads est si nouveau, on ne sait pas quel type d’audience Threads attire, a déclaré Tipograph. Les entreprises surveilleront pour voir si l’application de messagerie attire un type d’audience différent des simples utilisateurs Instagram existants, ce qui aura un impact sur leurs plans marketing, a-t-elle ajouté.

Mosseri d’Instagram a récemment déclaré que Threads ne favoriserait pas activement les discussions autour de l’actualité et de la politique, et la société estime que la restauration de sujets tels que la mode et le sport serait moins source de division. Pour cette raison, une partie du public principal de Twitter, qui utilise le service pour suivre la nature rapide des nouvelles et de la politique, pourrait être moins intéressée par l’utilisation de Threads, si la plate-forme est orientée vers le style de vie et le divertissement.

Même si Threads ne capte pas un public intéressé par l’actualité et la politique, cela pourrait toujours être une bonne affaire pour Meta, selon Brian Wieser, consultant en médias et ancien analyste technologique. L’audience totale adressable pour le contenu de divertissement et de style de vie peut être beaucoup plus importante que le nombre de personnes intéressées par les actualités dures, ce qui pourrait être une « meilleure entreprise » sur laquelle se concentrer et moins de risque de réputation, a déclaré Wieser.

Wieser pense qu’il est possible que Threads représente « une belle entreprise incrémentielle de plusieurs milliards de dollars » pour Meta s’il est capable de garder les utilisateurs collés au service et s’il ne se transforme pas en une application vidéo indiscernable des autres.

Angelo Carusone, président et président de l’association à but non lucratif Media Matters for America, a déclaré que si Instagram choisit de se concentrer davantage sur le contenu de style de vie que sur les actualités, il n’aura pas la même pertinence que Twitter pour influencer les affaires nationales et mondiales.

« Cela pourrait avoir une viabilité commerciale, mais cela n’aurait aucune pertinence réelle », a déclaré Carusone.

Media Matters et d’autres groupes, dont Free Press et Accountable Tech, ont exhorté les annonceurs à cesser de dépenser sur Twitter lorsque Musk a pris le relais l’automne dernier, citant une augmentation des discours de haine et d’autres préoccupations.

Bien que Threads n’ait pas actuellement la même quantité de contenu offensant sur son service qui éloigne les utilisateurs et les annonceurs, Carusone a déclaré qu’il est possible que les mêmes mauvais acteurs et trolls qui ont augmenté leur activité sur Twitter puissent le faire sur Threads.

Carusone a noté que Nick Fuentes, un diffuseur en direct et un antisémite déclaré qui a été banni d’Instagram en 2019, a récemment déclaré qu’il avait créé un faux compte Instagram et Threads et exhorté ses téléspectateurs à « faire exploser et mettre des pilules rouges sur certaines personnes ».

Si Meta n’est pas prêt à gérer les utilisateurs désireux de diffuser des informations erronées et du contenu qui divise sur Threads, l’application de messagerie risque d’aliéner les annonceurs en plus des utilisateurs, a déclaré Carusone, ajoutant que Meta n’est pas exempt des problèmes qui affligent Twitter, en particulier après les licenciements de Meta. sur ses équipes de confiance et de sécurité.

« Mon point est que Threads amplifie fondamentalement un problème qu’Instagram a [that] Facebook n’a jamais résolu », a déclaré Carusone. « Et je pense que c’est une vraie chose. »

Montre: Threads devient l’application à la croissance la plus rapide de l’histoire avec 100 millions d’utilisateurs