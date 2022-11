Les annonceurs de Twitter reculent alors que les licenciements déferlent sur l’entreprise

Des tensions surgissent. Peu de temps après que M. Musk et Twitter soient parvenus à leur accord, les problèmes ont commencé. M. Musk a menacé de se retirer de l’accord si Twitter ne fournissait pas plus d’informations sur la façon dont il calcule le nombre de faux comptes. En juin, la société a annoncé qu’elle prévoyait de lui donner accès à une grande partie de ses données.

Sécurisation du financement. Bien que son offre initiale contienne peu de détails et ait été reçue avec scepticisme par Wall Street, M. Musk, l’homme le plus riche du monde, a agi rapidement pour obtenir des engagements pour financer son offre, faisant pression sur le conseil d’administration de Twitter pour qu’il prenne ses avances au sérieux.

La réponse. Le conseil d’administration de Twitter a contré l’offre de M. Musk avec un mécanisme de défense connu sous le nom de “pilule empoisonnée”. Cette tactique d’entreprise bien rodée rend une entreprise moins acceptable pour un acquéreur potentiel en rendant plus coûteuse l’achat d’actions au-dessus d’un certain seuil.

Une affaire à succès. En avril, Elon Musk a fait une offre non sollicitée d’une valeur de 44 milliards de dollars pour la plate-forme de médias sociaux, affirmant qu’il souhaitait transformer Twitter en une entreprise privée et permettre aux gens de s’exprimer plus librement sur le service. Voici comment la bataille de plusieurs mois qui a suivi s’est déroulée :

Il y avait plus de 1 000 nouveaux annonceurs sur la plateforme chaque mois avant juillet, lorsque la querelle de M. Musk avec Twitter a commencé à s’intensifier et que le nombre de nouveaux annonceurs est tombé à 200.

En septembre, il y avait 668 nouveaux annonceurs, a constaté MediaRadar. Des facteurs tels que les conditions économiques ont probablement joué un rôle dans l’exode, tout comme l’incertitude concernant les politiques de propriété et de modération de contenu de Twitter, a déclaré Todd Krizelman, directeur général de MediaRadar, dans un communiqué.

“De toute évidence, cette acquisition met à l’épreuve la confiance des annonceurs”, a déclaré M. Krizelman. Il a ajouté que les projets de M. Musk de rechercher des sources de revenus au-delà des publicités pourraient atténuer les dommages causés par Madison Avenue.

Suite au tweet de M. Musk, une coalition de groupes militants et de défense des droits civiques a convoqué une conférence de presse pour faire pression en faveur d’un boycott publicitaire mondial de Twitter.

“Nous assistons à la destruction en temps réel de l’une des plateformes de communication les plus puissantes au monde”, a déclaré Nicole Gill, directrice exécutive du groupe à but non lucratif Accountable Tech, lors de l’appel. “A moins que et jusqu’à ce que Musk puisse appliquer avec force les normes communautaires existantes de Twitter, la plate-forme n’est pas sûre pour les utilisateurs ou pour les annonceurs.”

Angelo Carusone, directeur général de l’organisation progressiste à but non lucratif Media Matters for America, a déclaré qu’il avait travaillé sur plusieurs efforts pour utiliser les boycotts des annonceurs pour faire pression sur les sociétés de médias sociaux pour qu’elles nettoient leurs plateformes. Habituellement, a-t-il dit, certains des annonceurs qu’il sollicite refuseront ses demandes, affirmant qu’atteindre des clients potentiels est une priorité plus élevée que de faire un point sur la Silicon Valley.

Mais après que la coalition militante a contacté cette semaine les 20 principaux annonceurs de Twitter, dont Anheuser-Busch, Disney et Procter & Gamble, M. Carusone a déclaré que toutes les entreprises avec lesquelles il a été en contact ont déclaré qu’elles envisageaient soit une pause dans leurs dépenses, soit qu’elles en mettre en œuvre une.