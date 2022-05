Les annonces immobilières augmentent soudainement alors que les vendeurs craignent de manquer le marché brûlant

Les taux hypothécaires nettement plus élevés ont provoqué un recul soudain des ventes de maisons, et maintenant les vendeurs se précipitent pour entrer avant que le marché en feu ne se refroidisse de façon spectaculaire.

L’offre de maisons à vendre a bondi de 9% la semaine dernière par rapport à la même période il y a un an, selon Realtor.com. Il s’agit du gain annuel le plus important enregistré par la société depuis qu’elle a commencé à suivre la métrique en 2017.

La société de courtage immobilier Redfin a également signalé que les nouvelles inscriptions avaient augmenté presque deux fois plus vite au cours des quatre semaines se terminant le 15 mai. comme ils l’ont fait pendant la même période il y a un an.

“La hausse des taux hypothécaires a provoqué un changement du marché du logement, et maintenant les vendeurs de maisons sont pressés de trouver un acheteur avant que la demande ne s’affaiblisse davantage”, a déclaré l’économiste en chef de Redfin, Daryl Fairweather.

Les vendeurs voient clairement le marché s’adoucir. Les ventes de maisons en attente, une mesure des contrats signés sur les maisons existantes, ont chuté de près de 4 % en avril par rapport à mars. Ils étaient en baisse d’un peu plus de 9% par rapport à avril 2021, selon la National Association of Realtors. Cet indice mesure les contrats signés sur les maisons existantes, et non les fermetures, il s’agit donc peut-être de l’indicateur le plus opportun de la réaction des acheteurs à la hausse des taux hypothécaires. Il s’agit du sixième mois consécutif de baisse des ventes et du rythme le plus lent en près d’une décennie.

Les ventes d’avril de maisons neuves, également mesurées par les contrats signés, ont chuté beaucoup plus que prévu de 16 % par rapport à avril, selon le recensement américain.

Les ventes ralentissent parce que les taux hypothécaires ont fortement augmenté depuis le début de l’année, avec les gains les plus importants en avril et au début de mai. Le taux moyen des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans a commencé l’année à près de 3 % et se situe maintenant bien au-dessus de 5 %.

“Nous avions l’habitude de recevoir 10 à 15 offres sur la plupart des maisons”, a déclaré Lindsay Katz, un courtier immobilier chez Redfin dans la région de Los Angeles. “Maintenant, je vois entre deux et six offres sur une maison, une bonne maison.”

Katz a travaillé avec Alexandra Stocker et son mari pour vendre leur maison. Les stockeurs craignaient déjà que le marché du logement brûlant ne se refroidisse soudainement.

“Nous en avons beaucoup parlé. Par exemple, commettons-nous une erreur ici ? Est-ce que nous ratons le coche ? Est-ce que tout va s’effondrer dans les trois prochains mois et nous allons nous blâmer pour ne pas avoir vendu notre maison plus tôt cette année ?” dit Alexandra Stocker.

Alors que les prix des maisons ont augmenté régulièrement au cours des deux premières années de la pandémie, la baisse des taux hypothécaires a largement compensé ces augmentations.