Les annonces d’Intel sur la 13e génération nous donnent 5 indices sur les futurs ordinateurs portables

Bienvenue au CES, où Intel lance régulièrement une cargaison de nouveaux processeurs. Périodiquement, nous verrons également des mises à niveau de capacité importantes pour les accompagner également. 2023 est l’une des années les moins importantes, et après avoir parcouru les détails entourant les plus de 40 nouveaux choix, j’ai conclu que le dernier d’Intel 13e génération Les annonces peuvent se résumer à peu près en cinq points clés.

Lire la suite: Blog en direct du CES 2023 : LG présente le premier téléviseur OLED sans fil, un réfrigérateur avec des portes à LED

Seuls quelques processeurs d’ordinateurs portables promettent des gains de vitesse significatifs

C’est parce que les Core i9-13980HX, i9-13950HX, i9-13900HX et i7-13850HX – les processeurs haut de gamme destinés aux jeux et aux graphiques gourmands en CPU (comme le rendu) – ont le double de cœurs efficaces (cœurs E) pour atteindre un jusqu’à 24 cœurs au total et prend en charge une mémoire DDR5 plus rapide que les offres de 12e génération. Les autres ont juste des ajustements et des optimisations, qui permettent une légère augmentation des vitesses d’horloge et de la durée de vie de la batterie. Pour les Chromebooks, la série Core i3 N est mise à jour vers la dernière architecture hybride P core/E core, ce qui signifie que vous pouvez également bénéficier d’améliorations notables des performances sur les Chromebooks haut de gamme.

Vous pourrez overclocker avec n’importe lequel des processeurs HX, ce que vous ne pouviez auparavant faire qu’avec les versions HK. Tous les SKU présentés prennent en charge l’overclocking du CPU, du GPU et de la mémoire. Les graphiques intégrés Iris Xe d’Intel pourront également profiter d’un nouveau paramètre Endurance Gaming, destiné à prolonger la durée de vie de la batterie pendant les jeux. Pour ce faire, il active la mise à l’échelle XeSS d’Intel et limite la fréquence d’images à 30 images par seconde, pour tous vos besoins de jeu désespérés.

La société a mis en avant les ordinateurs portables des suspects habituels – Acer, Dell, HP, Lenovo, MSI, Asus et Razer – en tant que partenaires pour les ordinateurs portables de la série HX de 13e génération.

Vous verrez probablement un saut rapide vers les offres basées sur la 13e génération

Les nouveaux processeurs d’ordinateurs portables et les chipsets de support peuvent généralement être intégrés directement dans les cartes mères existantes et ont les mêmes exigences en matière d’alimentation et de refroidissement. C’est toujours un changement de fabrication plus rapide lorsque les entreprises n’ont pas besoin de repenser considérablement le matériel.

Intel



Les ordinateurs de bureau s’allument

Intel a lancé ses processeurs de bureau phares de 13e génération en septembre, laissant le courant dominant, à faible consommation d’énergie (pour les tout-en-un et autres ordinateurs de bureau compacts) et les puces bon marché pour CES, comme il le fait habituellement. Ils ne sont pas très intéressants, car eux aussi ont tendance à être des variations sur le thème de l’année dernière. Un point positif est qu’Intel apporte l’audio Bluetooth LE aux ordinateurs de bureau via des cartes mères qui utilisent ses modules Killer Wireless.

Lire la suite: Meilleurs PC de bureau

Evo s’étend au-delà des graphiques Intel

Le programme Evo d’Intel est son imprimatur marketing pour les ordinateurs portables qui répondent à des critères spécifiques qui mettent en évidence toutes les choses merveilleuses que vous pouvez obtenir lorsque vous mettez Intel à l’intérieur. Ces types de programmes – AMD Advantage en est un autre – exigent généralement que les ordinateurs portables intègrent tout le matériel le plus récent et le plus performant fabriqué par la société sponsor. Il est donc à noter qu’Intel autorise désormais les ordinateurs portables dotés de graphiques discrets tiers (en d’autres termes, Nvidia et AMD) à se qualifier, en plus de ses propres graphiques Arc. En outre, en notant : parmi les ordinateurs portables lancés au CES, je ne me souviens d’aucun intégrant des graphiques discrets Intel Arc dont j’ai entendu parler avant le salon.

Les fonctionnalités annoncées précédemment commenceront à être déployées

Les puces Core de 13e génération prennent en charge le courant 40 Gbit/s Thunderbolt 4 technologie de transfert de données, tout comme les processeurs de 12e génération, mais avec quelques améliorations sur les processeurs d’ordinateurs portables qui ne sont pas sur les équivalents de bureau. Premièrement, ils prennent en charge la vidéo DisplayPort 2.1 pour exécuter deux moniteurs 4K à 60 images par seconde, et deuxièmement, leurs vitesses USB sont doublées à 20 Gbps. (La dernière version de cette technologie, USB 4, atteindra 80 Gbps et 120 Gbps dans certaines conditions lorsqu’il arrivera dès cette année.)

Les autres fonctionnalités incluent Intel Unisson, qui permet aux appareils iPhone ou Android d’envoyer et de recevoir des SMS, de visualiser et de transférer des photos, des vidéos et des fichiers et bien plus encore avec votre PC ou votre ordinateur portable. Nous verrons aussi le Conçu pour Evo programme de compatibilité s’étendant aux souris, claviers et points d’accès Wi-Fi Bluetooth, et l’ajout par Intel de Bluetooth LE Audio (pour un meilleur fonctionnement du casque, moins gourmand en batterie) à ses modules Killer Wireless. Certains ordinateurs portables commenceront également à intégrer Intel Movidius unité de traitement de la vision, que Windows peut utiliser pour améliorer les expériences de visioconférence.

Vous pouvez vous attendre à beaucoup plus de nouvelles sur les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les composants PC au CES 2023, en grande partie autour de ces annonces de puces Intel.