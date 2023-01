Les annonces Airbnb les plus recherchées au monde en 2023

En janvier, Airbnb a publié une liste des nouvelles annonces mondiales les plus recherchées en 2023. Chacune des 13 annonces a atteint le statut “la plus recherchée” après avoir été répertoriée pendant seulement 10 semaines et peut avoir bénéficié de l’aide de plusieurs nouvelles façons dont le site peut classer les annonces – comme “tendance” et “top of the world”. cette nouvelle fonctionnalité en novembre 2022. Les 13 emplacements couvrent six pays et quatre continents, et vont d’une petite maison à une maison d’hôtes dans un ranch familial en activité.

Les nouvelles annonces mondiales les plus recherchées d’Airbnb pour 2023

Cette cabane est nichée dans les Smoky Mountains à Gatlinburg, Tennessee, États-Unis. Airbnb

Cette cabine 1 chambre et 2 salles de bains à Whispering Creek est nichée dans les Smoky Mountains. La cabine du Tennessee fait partie du Bear Foot Mountain Resort et a des cabines voisines de chaque côté. Mais les patios extérieurs de la propriété comprennent un écran déroulant et des lattes de bois pour une meilleure intimité. La cabine moderne Smoky Mts Getaway peut accueillir jusqu’à quatre personnes. Havre caché – Le Cap, Afrique du Sud

Cette maison dispose de cinq chambres et de trois salles de bains à Cape Town, en Afrique du Sud. Airbnb

Cette villa de cinq chambres surplombe la plage de Hout Bay et comprend une cuisine américaine et un coin salon avec une cheminée donnant sur les montagnes. La chambre principale de la maison a une salle de bain attenante, et les quatre autres chambres sont équipées de lits queen size et partagent deux salles de bain. Le séjour comprend le ménage du lundi au vendredi. Maison Invisible Joshua Tree – Joshua Tree, Californie.

La maison invisible à Joshua Tree, en Californie, est un gratte-ciel horizontal de 22 étages en miroir. Récemment, la propriété unique a été mise en vente pour 18 millions de dollars. Airbnb

Cette maison emblématique est connue sous le nom de Invisible House et a été conçue par le producteur de films Chris Hanley. Le gratte-ciel horizontal de 22 étages en miroir mesure 5 500 pieds carrés et s’étend sur 90 acres. La Maison Invisible a quatre chambres et cinq salles de bains. Certaines commodités comprennent une piscine intérieure de 100 pieds, des stores occultants télécommandés et une table à manger de 13 pieds avec une vue mur à mur sur les rochers. En janvier, la maison a été mise en vente à 18 millions de dollars, selon Résumé architectural. Villa de luxe JT – Joshua Tree, Californie.

Casa Coyotes est une villa de luxe qui se trouve sur cinq acres de terrain et à seulement cinq minutes de l’entrée ouest du parc national de Joshua Tree en Californie. Airbnb

La propriété du désert offre deux chambres et deux salles de bains, avec un lit king et un lit queen. Les clients ont également la possibilité de louer la chambre casita, qui peut accueillir quatre personnes supplémentaires. Les équipements comprenaient un bain à remous privé, une piscine, un barbecue de cuisine extérieure, un patio, une douche extérieure et un foyer au propane. Parce que Casa Coyotes est conçue sur mesure et comprend des plans de travail, des salles de bains et des sols en plâtre, les hôtes fournissent du shampoing, de l’après-shampooing, du corps et du lavage des mains naturels dans leurs salles de bains et des produits de nettoyage dans la cuisine pour protéger les surfaces. Le Moulin Vert – Varen, France

Cette propriété possède son propre étang en France. Airbnb

Ce moulin rénové du XIIIe siècle possède son propre étang et sa rivière privée. La propriété a des meubles et des meubles réutilisés et recyclés. Les propriétaires de la propriété disent que cette location est la meilleure pour les familles, les couples ou les amis, mais ils n’autorisent pas les bébés ou les animaux domestiques. “Les intérieurs sont une fusion du français, du marocain, de l’anglais et de l’indien, qui sont en quelque sorte tous confortablement installés dans les murs de pierre rustiques du moulin du XIIIe siècle”, indique la liste. Petite maison en verre de luxe – Warren, Vermont

Située au cœur des Montagnes Vertes du Vermont, cette petite maison ne mesure que 200 pieds carrés. Airbnb

Cette petite maison, avec une vue à couper le souffle, se trouve au cœur des Montagnes Vertes du Vermont. Il a été construit en Estonie et présente un design scandinave. La pelouse sur laquelle se trouve la petite maison permet des activités comme faire des s’mores près du foyer, jouer au trou de maïs, se tremper dans le bain à remous ou regarder la station de ski Sugarbush et ses sentiers. La maison est également équipée de planchers chauffants et d’une douche à effet pluie. Il comprend un lit queen, une cuisine avec une petite plaque de cuisson et un mini-réfrigérateur. Retraite privée à Mtn – Blue Ridge, Géorgie

Cette cabine à Highlands Hideaway à Blue Ridge, en Géorgie, dispose de trois chambres et de trois salles de bain complètes. Airbnb

Cette cabine à Highlands Hideaway à Blue Ridge, en Géorgie, dispose de trois chambres, d’une chambre avec lits superposés et de trois salles de bain complètes. Il est également équipé de trois niveaux de ponts, d’un bain à remous et d’un foyer. La cabine dispose également d’une salle de jeux avec une machine Mrs. Pac-Man, un Connect Four surdimensionné et un tic-tac-toe de table pour en faire l’expérience de jeu ultime. Retraite panoramique en A – Grass Valley, Californie.

Nichée dans les contreforts de la pittoresque ville minière historique de Grass Valley, en Californie, cette maison en A comprend 5 chambres et 2,5 salles de bains. Airbnb

Niché dans la ville minière historique de Grass Valley, en Californie, ce chalet triangulaire a beaucoup d’espace à offrir. Le Triangle Ranch se trouve sur 3,25 acres privés et dispose de cinq chambres et 2,5 salles de bains. À l’extérieur de la maison principale se trouvent un bain à remous, un terrain de basket, un espace clôturé pour les chiens et une cabane dans les arbres pour les enfants. Il y a aussi une terrasse et un patio avec une grande table de pique-nique pour les repas en plein air. Tour Shackup – Broad Cove, Nouvelle-Écosse, Canada

Cette liste de type cabine est construite sur des pieds en acier de 30 pieds de haut et offre une vue à 360 degrés sur les environs de Broad Cove, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Airbnb

Si vous recherchez un séjour alternatif, cette tour aux allures de cabane est faite pour vous. Cette maison a été construite sur des pieds en acier de 30 pieds de haut et offre une vue à 360 degrés sur la falaise environnante du cap La Have et des autres îles La Have. Les ponts ont deux alcôves nichées, l’une face à l’ouest et l’autre à l’est. L’alcôve orientée à l’est est l’endroit où se trouve le bain à remous de la propriété, “parfaitement orienté pour regarder la lune se lever et le lever du soleil”, selon la liste. Retraite dans le haut désert de Taos Skybox “Stargazer” – El Prado, Nouveau-Mexique

Située à 7 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, cette maison de 2 chambres et 1 salle de bains offre une vue à 360° sur la vallée de Taos à El Prado, Nouveau-Mexique, États-Unis. Airbnb

Le Taos Skybox “Stargazer” est une structure construite de manière durable d’une chambre et d’une salle de bains qui se trouve sur 30 acres de terrain privé. Il a une cuisine complète, une buanderie, Internet, une chambre et une salle de bain. Située à 7 000 pieds d’altitude, la maison offre une vue à 360 degrés sur la vallée de Taos. La liste indique qu’il a été “construit à cet effet pour profiter du ciel sombre et des panoramas sans fin du haut paysage désertique”. Unikt designat ekologiskt naturhus – Bralanda, Suède

Unikt designat ekologiskt naturhus est une maison hors réseau durable à Brålanda, Västra Götalands län, Suède. Airbnb

Cette maison est hors réseau et est située sur un lac de montagne avec vue sur le lac Vänern. Il comprend trois chambres et 1,5 salles de bains. Il est situé à Bralanda, en Suède, ce qui signifie que les clients ont accès à la plage publique du lac Vänern. Petite maison ‘Tally-Ho’ – Hawson, Australie-Méridionale, Australie

Tally-Ho Tiny est complètement hors réseau à Hawson, Australie-Méridionale, Australie. Airbnb

Cette petite maison à Hawson, Australie-Méridionale, Australie, a été construite entre 2018 et 2019. Elle possède son propre système de panneaux solaires et des toilettes à compost eco-flo. Les propriétaires de la propriété fournissent aux clients du bois de chauffage pour le poêle à bois d’intérieur et le foyer extérieur. Il a un lit queen dans la chambre principale et un canapé-lit queen dans le salon. Canyon de Sion Kolob -Cedar City, Utah