Les annexions montrent la profondeur du délire impérial de Vladimir Poutine

Sur le terrain, l'effort de guerre de la Russie vacille. Les forces ukrainiennes ont accéléré leurs avancées sur les territoires occupés par les troupes russes et leurs supplétifs séparatistes, libérant des villes du sud de la région de Kherson tout en se déplaçant également vers Louhansk à l'est. Après avoir repris des zones contrôlées par la Russie dans la région nord-est de Kharkiv lors d'une campagne éclair le mois dernier, l'Ukraine espère supprimer les derniers points d'appui de la Russie au nord et à l'ouest du Dniepr, ce qui paralysera la capacité déjà déclinante du Kremlin à monter sa propre campagne sur le port ukrainien stratégique d'Odessa.

“Les commandants des forces armées ukrainiennes dans le sud et l’est posent des problèmes à la chaîne de commandement russe plus rapidement que les Russes ne peuvent répondre efficacement”, a déclaré un responsable occidental qui a informé mes collègues des informations de sécurité sensibles sous couvert d’anonymat. “Et cela aggrave le dysfonctionnement existant au sein de la force d’invasion russe.”

Le moral et la cohésion des unités parmi les brigades russes sur le front sont en lambeaux, les frappes ukrainiennes sur les dépôts de munitions et d’approvisionnement russes faisant un lourd tribut. À la maison, ça devient tout aussi sombre. Certaines estimations ont révélé que 700 000 personnes – environ 1 Russe sur 200 – a quitté le pays en moins de deux semaines depuis que le président Vladimir Poutine a ordonné une «mobilisation partielle» des troupes pour renforcer son invasion chancelante.

L’état actuel des choses fait suite à la reprise par l’Ukraine au cours du week-end de la ville de Lyman, une plaque tournante de transit clé dans l’est de Donetsk. Mes collègues se sont rendus là-bas et ont parlé aux habitants alors que des coups de feu résonnaient au loin. “Eh bien, ils chassent soit des faisans, des lapins ou des Russes”, leur a plaisanté un instituteur à la retraite.

Réfutant l’annexion, les forces ukrainiennes poussent de Lyman vers Lougansk

Poutine essaie de créer ses propres faits sur le terrain. Mardi, des motions avaient été adoptées par le parlement russe acceptant les “traités d’adhésion” signés par Poutine la semaine dernière annonçant l’absorption des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – toutes partiellement occupées par les troupes russes – dans la Fédération de Russie. . Les séparatistes soutenus par la Russie dans ces quatre soi-disant républiques avaient organisé de faux référendums pour rejoindre la Russie, scandalisant Kyiv et la communauté internationale.

Les annexions ne font qu’accroître la gêne des responsables du Kremlin, qui ne pouvaient pas encore préciser où se trouvaient leurs frontières alors que les forces ukrainiennes poussaient à travers les défenses russes flétries.

« La victoire de l’Ukraine à Lyman restera symbolique pour le message qu’elle a envoyé au Kremlin : l’annexion par Poutine des régions partiellement occupées était une farce », ont rapporté mes collègues depuis le front. “Lyman faisait partie intégrante des terres revendiquées par Poutine lors d’une cérémonie à Moscou vendredi, mais juste un jour plus tard, ses soldats sont partis à la hâte – certains mourant en sortant.”

Poutine, bien sûr, ne semble pas découragé. Son discours de 37 minutes vendredi a balayé les critiques sur les violations du droit international par la Russie et a repris sa rage conspiratrice contre les agendas des États-Unis et de ses alliés européens. Il a appelé à “un mouvement anticolonial de libération contre l’hégémonie unipolaire”, présentant les annexions comme un acte de résistance au “parasite”, “système néocolonial” de l’Occident, tout en détaillant l’héritage historique du “pillage” et du “génocide”. » menée par diverses puissances occidentales au cours des siècles passés.

Aujourd’hui, j’ai parlé avec le président Zelenskyy pour souligner que les États-Unis ne reconnaîtront jamais la prétendue annexion du territoire ukrainien par la Russie. J’ai réaffirmé mon engagement à continuer de soutenir l’Ukraine, notamment par le biais du nouveau programme d’aide à la sécurité de 625 millions de dollars annoncé aujourd’hui. pic.twitter.com/0ZP2uopn4n – Président Biden (@POTUS) 4 octobre 2022

Alors que la guerre échoue, le grand maître autoritaire de la Russie se recule dans un coin

D’une part, aucune de ces rhétoriques ne devrait surprendre. De tels râles sont la norme pour Poutine, qui cherche toujours à placer la Russie sur un pied d’égalité avec les États-Unis et ses partenaires. De plus, « l’anti-impérialisme » dogmatique était monnaie courante sous l’Union soviétique, qui pendant des décennies a cherché à soutenir et à mobiliser les révolutionnaires et les gauchistes à travers le monde colonisé ou décolonisé. Dans certains cas, comme son soutien à l’opposition au régime d’apartheid en Afrique du Sud, le Kremlin s’est retrouvé du bon côté de l’histoire bien plus tôt que ses adversaires occidentaux.

Mais tout cela est éphémère lorsqu’il est confronté à la guerre déclenchée par Poutine, aux atrocités documentées commises par ses troupes en Ukraine et au projet colonial global consistant à utiliser la force brute pour mettre les Ukrainiens au pas tout en niant le droit même de leur État-nation à exister. “Poutine est apparemment inconscient de l’absurdité de condamner l’impérialisme tout en commettant en même temps l’acte d’agression impériale le plus effronté de l’histoire européenne moderne”, a noté Peter Dickinson du Conseil de l’Atlantique.

Poutine est également silencieux sur l’histoire impitoyable et sanglante de sa propre nation de conquête impériale, sans parler des horreurs du stalinisme. Alors que les empires occidentaux mettaient en place leurs systèmes d’exploitation et d’extraction dans diverses parties du monde, les tsars de Russie menaient des guerres d’expansion sans merci dans des lieux proches des batailles actuelles en Ukraine.

“En 1818, lorsque les forces russes ont tenté de conquérir le Caucase du Nord, elles ont rencontré une population qui refusait d’être maîtrisée”, a écrit Lynne Hartnett, historienne de la Russie à l’Université de Villanova. “En réponse à la guérilla que la population indigène a déclenchée contre les envahisseurs, la Russie a incendié des villages, incinéré des forêts et pris des civils en otages.”

“Il n’y a aucune tentative de faire face aux oppressions du passé russe et soviétique, la façon dont le Kremlin colonise, nettoie ethniquement, expulse, affame et assassine en masse d’autres nations, et la façon dont il tue, arrête et humilie également des masses de son propre peuple. dans les camps de travail, les goulags et les caves de la mort du KGB », a écrit le journaliste britannique d’origine soviétique Peter Pomerantsev, faisant un signe de tête à la façon dont Poutine a fermé l’année dernière Memorial, une importante organisation de la société civile russe qui a enquêté sur les méfaits du passé soviétique.

Au lieu de cela, Poutine est dans son propre voyage revanchard de restauration de l’empire russe. “Il se ‘rassemble dans les terres’ comme l’ont fait ses icônes personnelles – les grands tsars russes – et renverse l’héritage de Lénine, les bolcheviks et le règlement de l’après-guerre froide”, ont écrit Fiona Hill et Angela Stent dans le dernier numéro de Affaires étrangères. “De cette façon, Poutine veut que la Russie soit la seule exception à l’ascension et à la chute inexorables des États impériaux.”

Pour l’instant – alors que ses citoyens cherchent à fuir, que l’isolement géopolitique de son pays s’approfondit et que son armée vacille – la mission de Poutine semble plus délirante que jamais.