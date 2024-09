Les années de McCormick dans les fonds spéculatifs sont une arme à double tranchant dans la course au Sénat en Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie — Avant de se présenter au Sénat américain en Pennsylvanie, David McCormick était un grand nom de Wall Street.

Il était le PDG du plus grand fonds spéculatif du monde, un dirigeant ayant beaucoup voyagé dans le monde entier et recherché pour ses conférences et ses postes importants au sein de conseils d’administration.

Sa richesse et ses relations lui ont valu d’être considéré par les républicains comme quelqu’un capable à la fois de récolter des fonds pour sa campagne et de financer lui-même sa campagne sénatoriale.

Mais les années de McCormick à Wall Street n’ont pas été un tel atout ces derniers temps. Elles ont alimenté les attaques des rivaux républicains aux primaires lors de la campagne ratée de McCormick pour le Sénat en 2022 et maintenant celles des démocrates dans son défi au sénateur pour un troisième mandat, John McCormick. Bob Casey.

Dans ses discours et ses publicités, Casey met en avant les investissements réalisés par Bridgewater Associates alors que McCormick était PDG, notamment dans des entreprises chinoises considérées comme faisant partie du complexe militaro-industriel de surveillance de Pékin.

« Alors que je me battais pour les droits syndicaux et pour les familles de travailleurs en Pennsylvanie, il gagnait beaucoup d’argent en investissant en Chine », a récemment déclaré Casey à un rassemblement syndical dans une salle des Teamsters dans la banlieue de Harrisburg. « Il n’a pas seulement investi dans des entreprises chinoises, il a investi dans des entreprises qui ont construit l’armée chinoise. »

McCormick a refusé une demande d’interview.

La nécessité de se défendre contre les accusations selon lesquelles il aurait profité aux dépens de l’Amérique arrive à un moment malheureux pour McCormick, alors que les relations de la Chine avec Washington se sont renforcées. de plus en plus tendu.

Mais Bridgewater n’était pas le seul cas.

Les investissements américains dans les entreprises chinoises ont augmenté lorsque McCormick était PDG de Bridgewater, tandis que les fonds spéculatifs, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds ont investi de l’argent dans ces mêmes entreprises.

Certains le font encore, selon un rapport du Congrès publié cette année après que les administrations Trump et Biden ont tenté de bloquer les investissements américains dans ce qu’ils considéraient comme l’appareil militaire et de surveillance de la Chine.

La communauté politique américaine s’est montrée amère à l’égard de la Chine dès 2016, mais le secteur financier américain « a surmonté cette situation », a déclaré Derek Scissors, spécialiste de la Chine à l’American Enterprise Institute de Washington, qui a siégé à la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise.

Les liens économiques s’étendent au-delà de Wall Street. Les entreprises de semi-conducteurs, les agriculteurs, les entreprises technologiques et d’autres acteurs du secteur manufacturier dépendent de la Chine pour leurs clients ou leurs composants, a déclaré Scissors.

En tant que PDG de Bridgewater en 2019, McCormick a décrit la Chine comme la « relation bilatérale la plus déterminante de l’Amérique de notre époque », alors même que des appels ont commencé à Washington pour bloquer les investissements américains dans les entreprises chinoises qui pourraient constituer une menace pour la sécurité des États-Unis.

En tant que candidat, McCormick a décrit la Chine comme une menace « existentielle » pour les États-Unis. Il a appelé le gouvernement fédéral à élaborer une stratégie globale pour que l’Amérique surpasse la Chine sur le plan économique et technologique, et a déclaré que son expérience avec la Chine lui permettait de se mesurer à son gouvernement sur les questions commerciales.

Mais McCormick se défend également, minimisant les investissements de Bridgewater en Chine, affirmant qu’ils ne représentaient que 2 % des actifs de l’entreprise, et décrivant les investissements en Chine comme « inévitables » en raison des attentes des clients et de la croissance rapide de l’économie de ce pays.

Dans un livre publié l’année dernière, il écrit : « En l’état actuel des choses, les dollars américains financent les actes et les ambitions les plus flagrants de la Chine communiste. »

Pendant sa campagne, McCormick parle à peine de son expérience au sein du fonds spéculatif. S’il en parle, il explique au public qu’il dirigeait une « société financière » ou une « société d’investissement ».

Il s’attarde plutôt sur d’autres éléments de son CV, comme sa pratique du football et de la lutte au lycée, son diplôme de l’académie militaire américaine de West Point et son service dans l’armée lors de la première guerre du Golfe, où il a remporté une étoile de bronze.

Mais s’il ne vante pas ses années à Wall Street, Wall Street ne semble pas s’en soucier. Au cours de ses deux campagnes au Sénat, les comités d’action politique qui soutiennent McCormick ont ​​récolté des dizaines de millions de dollars auprès du monde de la finance.

McCormick, 59 ans, a obtenu un doctorat de l’Université de Princeton, a dirigé la maison de vente aux enchères en ligne FreeMarkets Inc., dont le nom était inscrit sur un gratte-ciel de Pittsburgh pendant le boom technologique, et a occupé des postes importants dans l’administration du président George W. Bush.

C’est là, aime-t-il à dire, qu’il a acquis une réputation de négociateur coriace avec les Chinois lorsqu’il a été chargé de la politique du ministère du Commerce sur les contrôles à l’exportation de technologies sensibles.

Lorsque Bridgewater Associates a embauché McCormick en 2009 comme président, son fondateur, Ray Dalio, avait la réputation d’être optimiste à l’égard de la Chine.

Aujourd’hui, Bridgewater est aussi importante que n’importe quelle société d’investissement étrangère en Chine.

Les informations réglementaires en Chine montrent qu’elle a au moins 10 milliards de renminbi – soit au moins 1,4 milliard de dollars, et peut-être beaucoup plus – investis dans des actifs chinois là-bas, a déclaré Harry Handley, associé principal chez Z-Ben Advisors, une société de conseil financier basée à Shanghai.

C’est le chiffre le plus élevé parmi toutes les entreprises étrangères, a déclaré Handley.

McCormick, qui a été cadre chez Bridgewater pendant 12 ans, a rejoint l’entreprise à une époque où les banques d’investissement, les sociétés de capital-risque et les fonds spéculatifs alimentaient un boom des investissements dans une économie chinoise en pleine croissance.

« L’économie chinoise se portait bien depuis longtemps et il y avait de l’argent à gagner là-bas », a déclaré Greg Brown, professeur de finance à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui étudie les fonds spéculatifs.

McCormick a passé les cinq dernières années de sa carrière chez Bridgewater en tant que co-PDG ou PDG, et ces années ont été très importantes pour investir en Chine. C’est à cette époque que les régulateurs chinois ont assoupli les restrictions sur les investissements étrangers en actions et en obligations, déclenchant plusieurs années d’investissements particulièrement importants, selon Brown et d’autres.

Bridgewater s’est forgé une réputation auprès des entreprises étrangères en tant qu’investisseur agressif dans les entreprises chinoises – « au cours des dernières années, ils ont en quelque sorte dominé les entreprises mondiales en Chine », a déclaré Handley – et aurait géré de l’argent pour le gouvernement chinois.

Début 2022, McCormick a quitté Bridgewater pour se présenter au Sénat en Pennsylvanie lors d’une primaire républicaine à sept candidats.

Les liens de Bridgewater avec la Chine le suivaient.

Dans une attaque menée par un rival des primaires républicaines, une vidéo de Mehmet Oz La campagne de ‘s montrait les « frères de la finance » Chad et Tad dans un bar lorsque Tad demande à Chad : « Penses-tu que dire « J’investis en Chine » est une bonne phrase d’accroche ? » Chad répond : « Investir dans des adversaires étrangers fonctionne toujours ! »

Lors d’un rassemblement quelques jours avant les primaires de 2022, l’ancien président Donald Trumpdans le but d’aider Oz, son candidat soutenu, a tourné en dérision McCormick en le qualifiant d’employé d’une entreprise qui « gérait l’argent de la Chine communiste ».

McCormick a perdu de justesse contre Oz.

Cet été, la campagne de Casey a lancé deux publicités diffusées sur les principaux marchés télévisuels de Pennsylvanie, attaquant McCormick au sujet des investissements de Bridgewater dans des entreprises liées à l’armée chinoise.

« Dave McCormick nous a vendus pour faire fortune », disent des intervenants coiffés de casques de sécurité dans une publicité. « C’est le vrai Dave McCormick. »

McCormick a tenté de lier Casey à la Chine, affirmant que Casey avait investi de l’argent dans des entreprises chinoises par le biais de fonds communs de placement et que les politiques d’énergie propre soutenues par Casey de l’administration Biden rendent les États-Unis plus dépendants des batteries au lithium et des panneaux solaires chinois.

Pendant ce temps, chaque candidat tente de montrer qu’il est le plus dur avec la Chine. Cela a mis en évidence le contraste entre McCormick le PDG et McCormick le candidat, McCormick appelant explicitement à mettre un terme aux investissements américains dans les technologies chinoises qui sont essentielles à la sécurité nationale ou liées à son armée.

« McCormick a changé de discours parce qu’il est un homme politique », a déclaré Scissors. « S’il faisait partie du monde des affaires, il continuerait à faire pression pour que les relations avec la Chine soient renforcées. Parce que c’est ce qu’ils font. »

___

Suivez Marc Levy sur https://x.com/timelywriter.