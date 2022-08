Les années de conflit entre Donald Trump et le renseignement américain

WASHINGTON – Après quatre ans de rage du président Donald J. Trump contre ses services de renseignement, publiant des informations classifiées sur Twitter et annonçant qu’il a pris la parole du président russe Vladimir V. Poutine plutôt que celle de ses propres espions, peut-être la chose la moins surprenante qu’il ait a fait pendant ses derniers jours au pouvoir a été d’expédier des boîtes de matériel sensible de la Maison Blanche à son palais au bord de l’océan en Floride.

La perquisition du FBI à Mar-a-Lago lundi a été une coda dramatique pour des années de tumulte entre M. Trump et les agences américaines de renseignement et d’application de la loi. Des fréquentes diatribes de M. Trump contre un “État profond” déterminé à saper sa présidence à son attitude cavalière envers des informations hautement classifiées qu’il considérait comme sa propriété personnelle et qu’il utilisait occasionnellement pour faire avancer son programme politique, la relation entre les gardiens des secrets américains et le président erratique qu’ils ont servi était le plus empoisonné de l’ère moderne.

Le comportement de M. Trump a conduit à une telle méfiance au sein des agences de renseignement que les responsables qui lui ont donné des informations classifiées ont parfois commis une erreur en lui cachant certains détails sensibles.