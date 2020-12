Le mémorial des anneaux olympiques a été réinstallé dans la baie de Tokyo mardi après avoir été retiré pour entretien en août, alors que les organisateurs accélèrent les préparatifs pour les Jeux d’été retardés de l’année prochaine.

Le retour du monument, qui mesure 15,3 m de haut et 32,6 m de large et a été installé à l’origine en janvier, devrait signaler l’approche des Jeux, a déclaré à Reuters le directeur de la planification du gouvernement métropolitain de Tokyo, Atsushi Yanashimizu. .

«Puisque le symbole est là, nous voulons que les résidents de Tokyo et aussi à l’échelle internationale sentent que les Jeux arrivent très bientôt», a déclaré Yanashimizu.

«Nous voulons également que tout le monde ait le sentiment que nous aurons certainement les Jeux de Tokyo 2020 l’année prochaine.

Le monument, qui sera illuminé plus tard mardi, restera en place à côté du Rainbow Bridge jusqu’à la fin des Jeux olympiques en août, avant d’être remplacé par le logo des Jeux paralympiques.

Les Jeux olympiques ont été repoussés d’un an en mars à cause du roman coronavirus pandémie et les organisateurs n’ont pas encore évalué le coût du retard.