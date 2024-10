« Les Anneaux du Pouvoir » sur le point de renouveler la saison 3 par Amazon

Amazon cherche à revenir sur la Terre du Milieu.

La société est sur le point de renouveler son épopée fantastique Prime Video Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pour une troisième saison.

Alors que les showrunners JD Payne et Patrick McKay préparent l’histoire de la prochaine saison depuis des mois, l’absence de feu vert officiel a été une source de spéculation et d’inquiétude parmi certains fans – d’autant plus que la deuxième saison a été commandée des années avant le début de la première saison. Mais la nouvelle sera probablement annoncée ce mois-ci.

Cette décision fait suite à la présentation initiale de Prime Video UK cette semaine aux annonceurs à Londres, où Amazon MGM Studios a vanté Anneaux de pouvoir contenu et a fait ressortir plusieurs membres du casting de la série (Cynthia Addai-Robinson, Charlie Vickers et Sophia Nomvete) lors de sa présentation aux annonceurs. Lors de ces événements, les studios ne présentent généralement des spectacles aux acheteurs que s’ils envisagent fermement de les poursuivre.

La directrice du studio, Jennifer Salke, a déclaré aux acheteurs que la deuxième saison avait généré plus de 55 millions de téléspectateurs et que la société s’attend à ce que la dernière saison finisse par rattraper la première saison, qui a atteint plus de 150 millions (Amazon refuse de définir ce qui constitue un téléspectateur, mais a déclaré la série reste dans le top 5 des séries pour le streamer). Les anneaux de pouvoir a également dominé le classement Nielsens au cours de sa deuxième semaine la plus récente, avec plus d’un milliard de minutes diffusées. Sur le plan de la réception, les scores des critiques et du public de Rotten Tomatoes étaient un peu plus forts pour le deuxième tour que pour le premier.

Précédemment, Le journaliste hollywoodien a rapporté qu’Amazon restait actuellement attaché à son plan initial de 50 heures pour la série.

Payne et McKay – qui ont également des contrats pluriannuels – ont réuni leur salle d’écrivains pour la troisième saison. Les scénaristes à bord comprennent Justin Doble (producteur exécutif), Ben Tagoe (producteur-conseil), Ava Wong Davies (producteur-conseil), Constance Cheng (producteur-conseil), Jonathan Wilson (producteur-conseil), Griff Jones (rédacteur) et Sarah Anson. (rédacteur en chef).

