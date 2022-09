‘Les Anneaux de Pouvoir’ Épisode 5: Les Séparations

Dans l’épisode 5 du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir, Elrond fait face à un choix difficile, tandis que Númenor se prépare à partir en guerre. Oh, et Durin est une légende absolue. Vous verrez pourquoi.

Si vous avez besoin d’un rappel, nous avons déjà récapitulé l’épisode 1, l’épisode 2, l’épisode 3 et l’épisode 4. Voici notre aperçu de l’action du dernier épisode – soyez averti : spoilers à venir.

Des retrouvailles glaciales

SUR LA ROUTE – Cette semaine, nous rattrapons les Harfoots. Nori et sa famille tirent principalement l’arrière. Nous obtenons même un petit montage de carte alors qu’ils traînent leurs chariots à travers l’étendue de la Terre du Milieu. Nori et l’étranger ont une conversation dont l’ambiance chevauche en quelque sorte la frontière entre Hooked on Phonics et une philosophie de première année sur la nature du bien.

À un moment donné, la famille de Nori et le reste de ces connards de Harfoot qui voulaient les laisser derrière eux (on a même l’audace de suggérer de leur voler leurs roues et de les laisser mourir) se font pourchasser par des loups. L’étranger vient à la rescousse et frappe le sol avec son poing si fort qu’il crée une onde de choc et effraie les loups. Malheureusement, il se blesse au bras. Mais bon, ces harfoots grincheux, vieux et discriminatoires comme lui maintenant.

De là, nous avons un autre aperçu de l’étrangercapacité de manipuler les éléments. Il trempe ses bras dans de l’eau et commence à la transformer en glace, mais il est tellement absorbé par son incantation qu’il ne remarque pas que Nori a touché son bras, et elle commence à geler comme une petite glace à l’eau de Harfoot.

GLACE POUR VOUS RENCONTRER.

Pardon. Quoi qu’il en soit, elle va bien à la fin, mais ça la fait flipper. Nori est cette personne qui publie sur Facebook qu’elle a sauvé un chien perdu, mais la photo ci-jointe est un coyote enragé. Oops.

Ailleurs, un trio de personnes effrayantes tout en blanc (y compris la personne aux sourcils blanchis de la caravane que tout le monde pensait être définitivement Sauron) enquête sur le cratère où l’étranger a atterri. Maudits touristes.

Enjeux de table

LINDON – C’est l’heure du dîner en famille. Durin, Elrond, le Haut Roi Gil-galad et vraisemblablement d’autres personnes auxquelles je n’ai pas prêté attention pour partager un repas et porter un toast à l’union (À LA RÉVOLUTION ! Y a-t-il des fans de Hamilton ? Heh? Heh ?) de leur peuple. Mais comme beaucoup de dîners de famille, c’est un peu tendu. Gil-galad pose des questions approfondies sur le diable sur lequel les nains travaillent si dur à Khazad-Dûm, et Durin l’informe que la table en pierre sur laquelle ils mangent est une pierre rare que les nains n’utilisent que dans les monuments et les tombes. Imaginez servir à quelqu’un une planche de charcuterie sur la pierre tombale de son grand-père. C’est une pièce de déclaration.

Voici l’affaire. Gil-galad sait fondamentalement que les nains ont trouvé du mithril, et il intimide Elrond pour qu’il le confirme. Elrond est comme Écoute, j’ai promis Pinky à ma meilleure amie. Gil-galad fait raconter à Elrond l’histoire de la création du mithril impliquant un guerrier elfe et un Balrog (un démon du feu) se battant pour un arbre qui contenait soi-disant l’un des Silmarils perdus. La raison pour laquelle tout cela est important est que Lindon commence à se décomposer et que la lumière des elfes s’estompe. Mais si les elfes pouvaient mettre la main sur beaucoup de ce mithril doux et sucré, qui contient la lumière du Silmaril, ils pourraient saturer tous les elfes dans cette lumière.

Permettez-moi d’offrir ce commentaire : Wut ?

Sinon, les elfes devront quitter la Terre du Milieu, et Sauron dansera dans sa chemise et ses chaussettes comme Tom Cruise dans Risky Business. Et si vous vous demandez, non, rien de tout cela ne vient de Tolkien.

Première vidéo



Le lendemain, alors que Durin quitte Lindon avec la table en pierre (et la révélation qu’il vient en fait d’escroquer Gil-galad de ses meubles), Elrond explique à Durin le problème. Et tu sais quoi? Pour tout ce drame elfique de la nuit précédente, Durin dit à Elrond de “va chercher tes chemises à plumes et commençons à marcher” afin qu’ils puissent aller parler au père de Durin.

Communication, enfants. C’est la magie.

Les orcs veulent juste avoir du soleil

SOUTHLANDS – Si vous pensiez qu’Adar était bizarre la semaine dernière, il est encore plus bizarre dans cet épisode. Un orc s’approche de lui alors qu’il prend un peu de soleil, et Adar raconte un petit riff sur le moment où il ne pourra plus profiter du soleil comme il le fait actuellement. (Moi, après un rendez-vous chez un dermatologue.) On dirait qu’il va subir une sorte de transformation ? C’est le gars à la fête à qui tu essaies de ne pas parler.

Quoi qu’il en soit, INVOQUEZ LES LÉGIONS et ainsi de suite.

De retour à Ostirith, Bronwyn s’adresse à la foule et prononce un discours émouvant sur la façon dont ils devraient se tenir debout et se battre contre Adar, au lieu de jurer fidélité. La foule semble relativement convaincue jusqu’à ce que Waldreg se présente pour susciter l’opposition. Je jure, je n’avais aucune idée que son mec allait poser autant de problèmes. Il convainc la moitié de la foule de quitter Ostirith. Ce soir-là, Waldreg et sa joyeuse bande de marginaux rencontrent Adar et les orcs, et comme on dit dans le Sud, il coule sa bouche, promettant sa loyauté à Sauron. Parce que le mec emo elfe est Sauron, non? Gênant. Le dernier que nous voyons, Adar va lui faire tuer un jeune pour prouver sa loyauté. Et peut-être ses talents de boucher ?

À Ostirith, Theo a enfin développé un brin de bon sens et montre à Arondir la poignée de l’épée. Arondir a déjà vu quelque chose comme ça, et dans un mouvement très Legends of the Hidden Temple, balaie quelques vignes et BOOM il y a une chose ressemblant à un crâne sculptée dans un rocher, avec une version en pierre de l’épée. Incroyable comme c’était juste là tout le temps. Arondir dit à Bronwyn que la poignée est une sorte de clé et qu’Adar sait que Theo l’a. Les feux des orcs envahissants venant vers la tour sont stressants.

Première vidéo



Navires oh

NÚMENOR — Les navires sont sur le point de naviguer vers la Terre du Milieu. Ils sont chargés de chevaux, de fournitures et de pièces de théâtre.

Isildur veut y aller mais son père ne le laisse pas car il a été expulsé de la Garde maritime. Eärien et son amant, Kevin, (je sais que son nom est en fait Kemen, s’il vous plaît ne m’envoyez pas d’e-mail) ne veulent pas que Númenor s’implique. Pharazôn soutient la guerre, mais uniquement parce qu’elle donnera à Númenor la domination sur les humains de la Terre du Milieu. Et Halbrand veut juste qu’on le laisse tranquille. Tout le monde est constamment hérissé et parle entre ses dents.

Il y a une scène où Galadriel montre à certaines recrues comment se battre et les fait honte à toutes avec ses mouvements d’elfe. C’est amusant.

Plus tard, Galadriel et Halbrand ont enfin une de ces éruptions de purification d’air où il lui dit qu’il en a fait vraiment de mauvaises choses, et elle raconte comment son frère est mort et et sa meilleure amie l’a trahie * tousse Elrond * et comment elle n’a pas de repos. Mais bon, peut-être qu’ils peuvent avoir quelque chose qui se rapproche de la paix s’ils vont se battre. Parce que c’est comme ça que ça marche.

Le gros brouhaha arrive la veille du départ. Pendant que tout le monde fait la fête, Kevin se faufile sur un navire avec un incendie criminel dans le cœur. Il rencontre cependant Isildur, qui essaie de se cacher. Après une brève bagarre, la lanterne de Kevin se brise et l’explosion qui s’ensuit détruit non seulement ce navire, mais un autre. D’une manière ou d’une autre, ils s’en sortent tous les deux à temps.

C’est le chaos. Pharazôn veut retarder la mission. Míriel déclare qu’ils décideront dans la matinée, mais en réalité, tout dépendra de la question de savoir si Halbrand est attaché à l’ensemble du roi. Heureusement, il décide qu’il le fera, et ils s’embarquent tous, y compris Isildur qui a finalement obtenu un poste – balayant après les chevaux sur le navire.

Qu’est-ce qui les attend dans les Southlands ? Emo elf Adar et tout ce que Waldreg fait ces jours-ci. Quel wagon de bienvenue.