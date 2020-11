Les anneaux de mariage perdus lors du naufrage seront rendus à un couple de migrants

Le sac à dos rouge flottait depuis deux semaines dans la Méditerranée centrale entre la Libye et l’Italie lorsqu’un bateau de sauvetage est tombé dessus. A l’intérieur, avec des vêtements et quelques notes en arabe, se trouvait un simple trésor: deux alliances gravées de cœurs et des noms Ahmed et Doudou. Pour les sauveteurs d’Open Arms, une organisation non gouvernementale qui récupère les migrants effectuant le périlleux voyage en bateau vers l’Europe, la découverte du 9 novembre était «comme un coup de poing», a déclaré jeudi Riccardo Gatti, directeur d’Open Arms Italie. . L’épave retrouvée plus tard le jour de la découverte n’a fait qu’accroître leur peur. «Nous ne savions pas s’il appartenait à quelqu’un qui est mort ou qui a fait un naufrage – ou à quelqu’un vivant», a déclaré M. Gatti. “Sans rien savoir, vous détenez un morceau de l’histoire de quelqu’un.” Cela aurait pu rester une autre perte présumée dans la traversée méditerranéenne notoirement périlleuse que les migrants d’Afrique du Nord ont fait pour atteindre l’Europe. «Qui sont Ahmed et Doudou? »Le journal italien La Repubblica a demandé.

Mais dans un coup de chance inhabituel, les anneaux seront réunis avec leurs propriétaires, un couple algérien qui a survécu à un chavirage fin octobre dans un bateau en provenance de Libye et qui a été retrouvé il y a deux semaines par des représentants de Médecins sans frontières qui ont apporté leur soutien à la migrants dans un centre d’accueil en Sicile. Lorsqu’ils ont vu des photos des bagues nouvellement trouvées, ils «ne pouvaient pas y croire», a déclaré le couple, qui a refusé de fournir leur nom de famille pour des raisons de confidentialité, dans un communiqué fourni par l’organisation. Les anneaux étaient cassés et Ahmed 25 ans, et Doudou, 20 ans, avaient voulu les réparer après leur arrivée en Europe. «Nous avions tout perdu, et maintenant les quelques objets avec lesquels nous nous étions mis en route ont été retrouvés», ont-ils dit. Le couple fait partie des 15 survivants d’un bateau qui a quitté Zawiya sur la côte libyenne en octobre. Après un voyage de deux jours en Méditerranée sans nourriture ni eau, le bateau a manqué de carburant à environ 40 miles de l’île italienne de Lampedusa, selon Médecins sans frontières. Alors que le temps empirait, une vague a fait chavirer le navire et cinq personnes sont mortes, dont une fillette de 2 ans.

C’est l’un des neuf navires au moins transportant des migrants qui ont coulé dans la Méditerranée centrale depuis le 1er octobre, selon l’Organisation internationale pour les migrations, une agence des Nations Unies. Lors d’un naufrage ce mois-ci, au moins 74 migrants dans un bateau en provenance de Libye se sont noyés, et au total au moins 900 sont morts cette année en essayant de rejoindre l’Europe.