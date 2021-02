Khloe Kardashian, star de la télé-réalité et de la télé-réalité, a déclenché des rumeurs d’engagement avec la star du basket Tristan Thompson lorsqu’elle a téléchargé une image avec une grosse bague en diamant au doigt. Cependant, il s’avère maintenant que la bague n’est pas nouvelle.

Le buzz au sujet de ses fiançailles a eu lieu dans la section des commentaires du post Instagram de Khloe lundi. Cependant, une source a déclaré que la bague ne venait même pas de Tristan, qui a une fille nommée True avec Khloe.

Apparemment, c’est la même bague que Khloe, 36 ans, portait en décembre lors d’une sortie à Boston. Selon Page Six, elle a toujours eu le rock et avait suscité des spéculations d’engagement plus tôt également.

Les spéculations n’ont fait qu’amuser Khloe et Tristan. Le basketteur a même plaisanté dans les commentaires avec le message: « WOW !!!!!!!! Cette herbe est coupée à la perfection.