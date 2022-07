Les animaux thérapeutiques font le bonheur des clients de l’UCP-Center for Disability Services à Joliet – Shaw Local

Les clients, les étudiants et le personnel du United Cerebral Palsy-Center for Disability Services à Joliet sont sortis dans la zone herbeuse près de l’école pour toucher et caresser les animaux et nourrir les chevaux avec de la laitue romaine. Des bénévoles de Ready Set Ride à Plainfield ont amené les animaux. (Photo gracieuseté de United Cerebral Palsy-Center for Disability Services)