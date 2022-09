Les animaux ne manquent pas d’ingéniosité pour survivre au froid

Les animaux sauvages sentent le froid, tout comme les humains. Ils utilisent diverses stratégies – et souvent surprenantes – pour survivre aux températures les plus froides. En voici quelques uns. Par temps froid, certains animaux entrent en hibernation pendant plusieurs semaines ou mois. Cette stratégie de survie induit des changements physiologiques majeurs chez les animaux concernés. Ils entrent dans un état de léthargie profonde, leur permettant d’éviter d’avoir à manger ou à boire pendant toute la durée de leur hibernation.

Le spermophile arctique va encore plus loin. Cet écureuil brun clair dort du début octobre à la mi-avril, soit plus de la moitié de l’année. Ce processus se traduit par un ralentissement de son flux sanguin et une diminution de sa température corporelle, comme tout animal qui hiberne. Sauf que, dans le cas de cet écureuil en particulier, elle descend jusqu’à – 2,9 °C, entraînant la perte de certaines connexions vitales entre ses neurones. Cependant, les biologistes ont découvert que le cerveau de l’animal est capable de compenser ces pertes en créant plus de liens neuronaux qu’avant l’hibernation. Cette capacité fascine la communauté scientifique, qui l’envisage comme une voie potentielle pour inverser les dommages cellulaires causés par les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.

Manteaux d’hiver et protéines antigel

D’autres animaux, comme le renard arctique, survivent à la période hivernale grâce à leur pelage. Cet animal, parfois appelé renard polaire, renard des neiges ou renard blanc, vit dans des régions où les températures peuvent descendre jusqu’à -70°C. Sa fourrure blanche lui sert de couverture douillette, tout comme sa queue touffue derrière, qui lui sert à protéger ses oreilles et son petit museau du froid. Le manul, ou chat de Pallas, utilise également son imposante queue pour braver les hivers rigoureux des steppes et des régions montagneuses d’Asie centrale. Celui-ci mesure entre 25 et 30 centimètres, soit près de la moitié de la longueur totale de son corps. Il n’est donc pas surprenant que l’animal blottit ses deux pattes avant sur sa queue comme un coussin pour les garder au chaud.

Tous les animaux ne peuvent pas compter sur leur pelage lorsqu’ils commencent à ressentir les effets de l’hiver. Mais ils ont d’autres atouts pour traverser la saison. Un de ces animaux est la morue polaire. Cet animal aquatique est un organisme poïkilotherme, comme tous les poissons. En d’autres termes, sa température corporelle est directement liée à celle de son environnement naturel. La morue polaire vit généralement dans des eaux dont les températures varient de 0 à 4 °C, même si elles peuvent parfois être plus basses. Cependant, ce poisson s’adapte en produisant des protéines antigel. Ces protéines se lient aux cristaux de glace dans son sang pour l’empêcher de geler complètement.

Un pour tous et tous pour un!

Il n’y a pas de protéines antigel pour les manchots empereurs. Pourtant, ils doivent affronter des températures inférieures à -40°C et des vents soufflant parfois jusqu’à 250 km/h. Leur secret réside dans les quatre couches de plumes qui recouvrent leur corps. Ceux-ci s’emboîtent les uns dans les autres, créant une structure imperméable et coupe-vent. Bien que leur dos et leur ventre soient très bien isolés, les manchots empereurs perdent un peu de chaleur par leurs yeux, leurs nageoires et leurs pattes. Cependant, ils ont une épaisse couche de graisse sous la peau et un système de circulation sanguine spécial, qui leur permet de maintenir leur température corporelle malgré des conditions météorologiques extrêmes.

Mais la véritable force des manchots empereurs réside dans leur structure sociale. Au plus profond de l’hiver, ils se blottissent dans ce qu’on appelle la formation des tortues. Autrement dit, ils s’entassent, tête baissée, pour se réchauffer. Ils changent constamment de place pour s’assurer que les mêmes pingouins ne restent pas exposés au froid. Cette stratégie est très efficace puisque la température au cœur du groupe peut atteindre 34 °C, contre – 35 °C aux alentours. Plus impressionnant encore, les manchots empereurs adoptent ce comportement dès leur plus jeune âge. On peut observer dans les nurseries, les regroupements de poussins qui se forment lorsque les manchots adultes partent chercher de la nourriture en mer.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici