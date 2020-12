Les animaux du zoo de Berlin ont mangé des friandises de Noël – de copieux biscuits panda pour Pit et Paule, les pandas bien-aimés de Berlin et un arbre de Noël pour les ours polaires, Tonja et Hertha.

Pour les pandas, un petit sapin de Noël était décoré de biscuits à la patate douce, aux pommes, à la betterave et au panda, ainsi qu’un sac de jute parfumé aux huiles essentielles et au bambou à gogo.

Les friandises festives étaient également un voeux d’anniversaire pour un trio de lions, avec Elsa, Mateo et Hanna célébrant leur premier anniversaire le 25 décembre.