Les animaux du cirque se déchaînent sur l’autoroute de l’Indiana après l’incendie d’un camion (responsables)

Un semi-remorque transportant des animaux de cirque a pris feu sur une autoroute de l’Indiana tôt samedi matin, libérant des chameaux, des zèbres et un cheval pour courir sauvagement le long du trottoir.

Les soldats se sont précipités pour attraper les chameaux, qui ont été vus dans des images incroyables trottant sur l’Interstate 69 alors que la fumée de la remorque s’élève en arrière-plan.

Insensibles au chaos, cinq zèbres ont été aperçus en train de grignoter l’herbe à proximité tandis que les feux rouges et les sirènes des véhicules d’urgence retentissaient en arrière-plan.

Dix animaux de cirque ont été secourus après que leur semi-remorque a explosé en flammes alors qu’il était en transit. Bureau du shérif du comté de Grant – Marion, IN/Facebook

La remorque – chargée d’animaux – a pris feu vers 2 heures du matin sur l’Interstate 69 dans le comté de Grant, à environ 60 miles au nord-est d’Indianapolis.

Heureusement, deux soldats qui patrouillaient dans la zone ont vu l’enfer et se sont précipités pour escorter les animaux en lieu sûr, selon la police d’État.

« Ce n’est pas quelque chose que nous voyons tous les jours », a déclaré le député Brent Ressett du Bureau du shérif du comté de Grant.

Les zèbres ont été aperçus en train de grignoter l’herbe le long de l’autoroute. Bureau du shérif du comté de Grant – Marion, IN/Facebook

Il a fallu environ quatre heures aux autorités pour éteindre l’incendie et rouvrir l’autoroute – et, plus important encore, rassembler les animaux.

Les zèbres et les chameaux étaient impatients de manger un repas rapide au bord de la route pendant que les pompiers combattaient l’incendie. Le cheval miniature singulier ne s’est pas non plus éloigné très loin, ce qui a permis de reconnaître facilement tous les artistes à fourrure après l’enfer terrifiant.

Le semi-remorque a été détruit dans l’incendie, dont les pompiers ont attribué l’origine à une panne matérielle.

Les autorités ont déterminé que la cause de l’incendie était attribuée à une panne d’équipement. Bureau du shérif du comté de Grant – Marion, IN/Facebook

Aucun des dix animaux ni leur conducteur de 57 ans n’ont été blessés dans l’accident.

Les deux agents qui se sont précipités dans la caravane fumante pour sauver les animaux du cirque ont été transportés à l’hôpital pour inhalation de fumée, mais ont ensuite été relâchés.

La police a encerclé les chameaux, les zèbres et les chevaux entre des barrières de fortune jusqu’à l’arrivée d’autres camions du Shrine Circus.

Aucun des animaux à fourrure n’a été blessé dans l’enfer. Bureau du shérif du comté de Grant – Marion, IN/Facebook

Le camion transportait les animaux de Floride à Fort Wayne pour un spectacle de cirque de quatre week-ends dans le nord-est de l’Indiana au profit du Mizpah Shrine Circus, a déclaré Steve Trump, son directeur du cirque.

Il a déclaré que les spectacles sont des collectes de fonds annuelles pour le Mizpah Shrine Circus afin d’aider à payer l’entretien du Shrine Center à Fort Wayne afin de “nous permettre d’utiliser nos autres collectes de fonds pour ce pour quoi nous sommes le mieux connus, prendre soin des enfants”.

