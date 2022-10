Les animaux de la ferme s’unissent pour sauver le poulet du faucon, les internautes émerveillés

Vous souvenez-vous de l’histoire de Panchatantra – Les Quatre Amis ? Une souris, une tortue, un cerf et un corbeau étaient les quatre meilleurs amis vivant dans la forêt qui se sont toujours soutenus. Lorsqu’un jour, un chasseur a piégé la pauvre tortue, les trois autres se sont réunis et ont sauvé leur ami de la mort grâce à leur esprit et, plus important encore, au pouvoir de l’unité.

Maintenant, bien qu’il s’agisse d’une histoire morale, une représentation similaire a été filmée, prouvant que l’unité est en effet la meilleure politique.

Partagée sur le réseau social communautaire Reddit, par un compte d’utilisateur nommé Damntthatsinteresting, la vidéo montre comment un troupeau d’animaux de la ferme s’est réuni pour sauver une poule des griffes d’un dangereux faucon. “Les animaux de la ferme se rassemblent pour sauver un poulet d’une attaque de faucon”, lit-on dans la légende de la vidéo.

Le clip désormais viral s’ouvre sur un poulet marchant dans les champs d’une ferme quand soudain, sans aucun avertissement, un faucon fond en bas pour tenter de chasser la volaille sans défense. Serrant le poulet avec ses griffes acérées, le faucon tente de s’envoler avec sa nouvelle proie alors que la poule se tortille dans la poigne du faucon, dans une tentative de se libérer, ses plumes éparpillées sur le sol.

Cependant, ce qui se passe ensuite a étonné les utilisateurs de Reddit. En voyant la poule lutter pour sa vie, un autre poulet s’élance à toute allure pour attaquer le faucon frappant l’oiseau de proie avec son bec pointu. Dans les instants qui suivent, une chèvre charge le faucon, frappant l’oiseau avec ses cornes à plusieurs reprises jusqu’à ce que le faucon accepte enfin sa défaite et s’enfuie.

La vidéo se termine avec plus d’animaux de ferme sur place, probablement pour plonger si le faucon décide d’attaquer à nouveau. Récoltant plus de 78 400 votes positifs avec 2 000 commentaires, la séquence virale a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux en un rien de temps.

“J’aime la façon dont quelques secondes après que le premier poulet a été agressé, le deuxième poulet a chargé à pleine vitesse”, a noté un utilisateur. “BFFs-Best Fowls Forever”, a écrit un second. “J’apprécie ce genre de partenariat avec les animaux !” a jailli un troisième utilisateur.

Cette vidéo vous a-t-elle aussi fait sourire ?

