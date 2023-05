Les animaux de compagnie sont-ils dans trop d’espaces publics ? Les arguments pour et contre les animaux de compagnie lors de votre prochain brunch, escapade

Lors d’un week-end chaud typique à Cold Garden, une brasserie du quartier Inglewood de Calgary, environ 100 chiens se joindront à leurs clients humains tout en sirotant une boisson.

Le cofondateur de la brasserie Dan Allard affirme que le fait d’accepter les animaux de compagnie a été une grande victoire pour les entreprises.

Les chiens sont autorisés sur la terrasse et à l’intérieur du bar, car ils ne préparent pas de nourriture sur place.

« Honnêtement, cela ne faisait pas partie du plan d’affaires, et il semble idiot de dire que maintenant, étant donné que c’est une si grande partie de notre marque », a-t-il déclaré. dans une interview avec Alberta à midi.

Les espaces publics acceptant les animaux domestiques, comme les terrasses, les restaurants et les hôtels, sont de plus en plus courants à Calgary. Des sites comme BringFido et Go Pet Friendly répertorient des dizaines d’endroits où les animaux de compagnie ne sont pas seulement autorisés, ils sont les bienvenus, avec des friandises et des friandises spéciales.

Le mois dernier, Cold Garden a même organisé une fête sur la terrasse pour chiots, y compris de la « bière » artisanale pour chiens – faite de bouillon d’os de boeuf et de légumes – de la brasserie d’Halifax Crafty Beasts Brewing Co.

Les animaux domestiques sont autorisés sur la terrasse de Donna Mac, dans le sud-ouest de la ville, depuis 2018.

« Je sais certainement qu’il y a des gens qui viennent au restaurant parce qu’ils savent que leur chien va pouvoir les rejoindre sur la terrasse », a déclaré Jeff Jamieson, copropriétaire du restaurant. « J’ai vu de plus en plus de patios le permettre. »

Au Glenmore Inn and Convention Centre, 70% de l’hôtel est ouvert aux animaux de compagnie, selon le directeur des ventes Rick Dickison – bien qu’ils acceptent les animaux depuis des décennies.

« Nous avons toujours pensé qu’il était important d’offrir un chez-soi loin de chez soi », a-t-il déclaré. « Les animaux de compagnie font partie [the] famille. »

Dan Allard, co-fondateur de la brasserie Cold Garden, affirme que le fait d’accepter les animaux de compagnie a été une grande victoire pour les entreprises. (Anis Heydari/CBC)

Il est difficile de quantifier le nombre d’entreprises qui autorisent les animaux de compagnie.

Kristine Monteiro, enseignante du programme de gestion hôtelière au NAIT, souligne les derniers chiffres sur la population d’animaux de compagnie publié par l’Institut canadien de la santé animale. En 2022, 60 % des ménages canadiens ont déclaré posséder au moins un chien ou un chat. Cela équivaut à 7,9 millions de chiens et 8,5 millions de chats.

Beaucoup de ces propriétaires cherchent des moyens d’intégrer leurs animaux dans leur vie, a-t-elle déclaré, en particulier ces dernières années.

« Avant la pandémie, les gens ont commencé à rechercher le confort et la compagnie des animaux de compagnie, et cela s’est encore amplifié pendant la pandémie lorsque les gens n’étaient pas autorisés à rendre visite à leurs proches », a déclaré Monteiro.

« Cette tendance ne fera qu’augmenter, et il s’agit simplement de trouver un très bon équilibre entre la satisfaction des besoins des propriétaires d’animaux et des non-propriétaires. »

Kristine Monteiro, instructrice du programme de gestion hôtelière au NAIT, déclare: «Avant la pandémie, les gens ont commencé à rechercher le confort et la compagnie des animaux de compagnie, et cela s’est encore amplifié pendant la pandémie lorsque les gens n’étaient pas autorisés à rendre visite à leur bien-aimé ceux.’ (Rick Dela Cruz)

Mona James, titulaire de la chaire académique de l’École d’hôtellerie et de tourisme du SAIT, a également remarqué la tendance.

« Nous voyons de plus en plus d’hôtels et de restaurants accepter les animaux de compagnie. Cela semble être quelque chose qui est beaucoup plus un facteur de sensibilisation pour notre industrie », a-t-elle déclaré. dans une interview avec le Ccoût de la vie.

En mai dernier, la province a également a permis aux restaurants d’autoriser plus facilement les animaux domestiques sur les terrasses en Alberta.

Ils ont supprimé l’exigence d’approbation d’un inspecteur de la santé, à condition que les animaux domestiques n’entrent pas dans les zones de manipulation des aliments, soient tenus en laisse et que des procédures de nettoyage appropriées soient en place dans l’établissement.

A la recherche d’un équilibre

Les Albertains ont partagé leurs réflexions sur la question de savoir si les animaux de compagnie sont autorisés dans trop d’endroits sur Alberta à midi Jeudi.

Certains ont dit qu’ils avaient des allergies, qu’ils avaient peur des animaux ou qu’ils ne voulaient tout simplement pas s’occuper des animaux de compagnie des autres.

D’autres ont souligné des endroits comme l’Europe, où la vie avec des animaux de compagnie est plus ancrée dans la culture. Tant que les animaux domestiques se comportent bien, ils étaient favorables à la présence d’amis à fourrure sur une terrasse ou dans un hôtel.

Certains hôtels Fairmont ont poussé encore plus loin le concept des animaux de compagnie. Plusieurs de leurs emplacements ont des ambassadeurs canins postés à l’entrée, prêts à accueillir les visiteurs dans leur maison temporaire. Vous pourrez jouer avec les chiens, les promener ou même leur laisser du courrier.

Le Fairmont Jasper Park Lodge propose également des lits pour animaux de compagnie, des plaques d’identité spéciales et des menus pour animaux de compagnie, moyennant un supplément par nuit. Laura-Ann Chong, responsable des relations publiques de l’hôtel, dit qu’ils ont eu près de 3 000 séjours pour animaux de compagnie – chats et chiens – entre le 1er novembre 2022 et le 16 mai.

« Nous sommes une propriété axée sur la famille et qui inclut souvent votre animal de compagnie dans votre famille », a-t-elle déclaré.

« Bien sûr, la sécurité et le confort sont toujours une priorité pour tous nos clients, que vous aimiez les chiens ou que vous soyez allergique à eux ou à d’autres animaux de compagnie. Nous mettons donc en place un service de nettoyage en profondeur. »

Le Fairmont Jasper Park Lodge compte deux « ambassadeurs canins », Stanley, à gauche, et Calla. Ils aident à accueillir les clients et à les faire se sentir les bienvenus, explique Laura-Ann Chong, responsable des relations publiques de l’hôtel. (Fairmont Jasper Park Lodge)

Pour Monteiro, devenir pet-friendly est une opportunité pour les hôtels.

Au lieu de débourser des fonds pour un pet-sitter, de nombreux propriétaires sont prêts à payer pour amener leurs animaux avec eux.

« C’est une source de revenus supplémentaire », a-t-elle déclaré. « Maintenant, si votre marque ne correspond pas à cela, si la plupart de vos clients n’aiment pas les animaux de compagnie ou ne sont pas à l’aise avec les animaux de compagnie, vous n’avez pas à le forcer. »

Atténuation des risques

Les propriétaires d’animaux ont également la responsabilité, a déclaré Monteiro, de connaître le niveau de confort de leur animal.

Pour atténuer les inquiétudes, Lignes directrices du Service de santé de l’Alberta suggérons, entre autres, que les restaurants placent des panneaux à leur entrée pour que les gens sachent qu’ils entrent dans une zone acceptant les animaux domestiques.

Il est également recommandé aux opérateurs de vérifier que leur assurance couvre tous les risques supplémentaires associés à l’autorisation d’animaux de compagnie sur leur propriété.

Michael Palmer, conseiller en assurance commerciale chez Westland Insurance à Calgary, a déclaré que les propriétaires d’entreprise devraient également vérifier leurs accords avec les propriétaires.

« Si vous avez convenu dans votre contrat de location de ne pas autoriser les animaux sur les lieux ou dans les locaux, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous mettez en péril votre protection. »

Il y a des règles pour les chiens à Cold Garden. Ils ne peuvent pas être directement sur les meubles, doivent être tenus en laisse et doivent être sous contrôle. (Jardin Froid)

Allard de Cold Garden dit qu’ils ont une autre règle. Un aboiement, vous recevez un avertissement. Deux aboiements, vous êtes sorti.

Et depuis sept ans qu’ils sont ouverts, il dit qu’ils n’ont pas eu d’incident.

« Les humains ont été bien pires que les chiens, je peux vous le dire. »