Les animaux de compagnie semblent ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées vivant seules : ScienceAlert

Posséder un animal de compagnie pourrait protéger contre le déclin mental qui peut présager la démence chez les personnes âgées vivant seules, selon une étude portant sur près de 8 000 personnes.

Les résultats de cette importante étude britannique s’ajoutent aux preuves existantes aux États-Unis selon lesquelles le fait d’avoir un animal de compagnie peut aider à atténuer les effets du vieillissement cérébral chez les adultes âgés de plus de 65 ans vivant seuls.

La solitude et la démence sont deux problèmes mondiaux croissants. On estime que le nombre de personnes atteintes de démence dans le monde passera de 57 millions en 2019 à quelque part entre 130 et 175 millions en 2050.

La solitude est également en augmentation à l’échelle mondiale et liée à un un risque plus élevé de développer une démence à un âge plus avancé.

Cependant, les gens peuvent être socialement isolés sans se sentir seuls, et même un manque d’interaction sociale est connu pour modifier la structure du cerveau et avoir un impact sur la santé et le bien-être. d’une autre manière.

Pour les personnes âgées qui ne peuvent pas s’aventurer hors de chez elles, posséder un animal de compagnie peut leur donner une structure à leurs journées et à leur compagnie, ce qui peut les rendre plus actives physiquement, plus bavardes ou plus connectées avec leurs voisins que les personnes vivant seules sans animal.

C’est un soulagement que beaucoup d’entre nous ont pu ressentir pendant la pandémie, grâce à nos animaux de compagnie bien-aimés. Et de nombreuses recherches montrent comment les animaux de compagnie de toute nature peut nous faire sentir plus connectés.

Mais la mesure dans laquelle la possession d’un animal de compagnie pourrait contrebalancer la baisse des capacités mentales associée aux personnes âgées vivant seules n’a pas été autant étudiée.

Pour enquêter, Yanzhi Li, chercheur en santé publique à l’Université Sun Yat-sen en Chine, et ses collègues ont analysé les données de 7 945 personnes de l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (ELSA), une étude en cours auprès de résidents britanniques de plus de 50 ans.

Les informations sur la possession d’animaux de compagnie ont été collectées pour la première fois lors de la cinquième vague de l’étude, entre juin 2010 et juillet 2011, et les chercheurs ont suivi les scores de fonction cognitive des personnes jusqu’en juillet 2019, la neuvième et la plus récente phase de l’étude.

Par rapport à celles vivant seules, les personnes vivant seules avec leur animal de compagnie présentaient des taux de déclin cognitif plus lents dans trois domaines clés : la cognition verbale, la mémoire verbale et la fluidité verbale.

Les animaux de compagnie ne faisaient aucune différence pour les personnes âgées vivant avec d’autres personnes. Cependant, parmi les propriétaires d’animaux vivant seuls, la possession d’un animal « compense complètement » les effets connus de la vie seule sur la mémoire et la fluidité verbales, ont découvert Li et ses collègues.

“Nos résultats fournissent des preuves plus solides et des informations plus nuancées sur les avantages de la possession d’un animal de compagnie sur la mémoire verbale et la fluidité verbale chez les personnes âgées vivant seules”, ont déclaré les chercheurs. écrire dans leur journal.

Cependant, ils reconnaissent également que la cognition ne se limite pas à traiter, comprendre et mémoriser des mots et à parler couramment.

L’attention, le raisonnement, la vitesse de traitement, la mémoire épisodique et la précision ne sont que quelques autres aspects de la fonction cognitive qui pourraient être évalués dans de futures études auprès de personnes âgées, y compris les propriétaires d’animaux et ceux qui n’en ont pas.

Les participants à l’étude étaient également pour la plupart blancs, donc des recherches supplémentaires impliquant des personnes d’autres ethnies sont nécessaires pour voir si ces groupes tirent le même avantage de la possession d’un animal de compagnie.

L’étude ELSA n’a pas non plus enregistré depuis combien de temps les gens étaient propriétaires d’animaux de compagnie. Il est donc difficile de savoir si l’introduction d’un nouvel ami à fourrure, à plumes ou peut-être à écailles pourrait ralentir le déclin mental de la même manière qu’un compagnon de compagnie de plusieurs années.

Bien entendu, comme pour toute étude observationnelle, les résultats de cette recherche suggèrent uniquement une association entre la possession d’un animal de compagnie et le fonctionnement cérébral, et ne fournissent pas le type de preuve directe que fourniraient les essais cliniques.

“Si les essais cliniques randomisés confirment nos résultats, la possession d’un animal de compagnie pourrait contribuer à ralentir le déclin cognitif et à prévenir la démence”, a déclaré l’équipe. conclut.

L’étude a été publiée dans Réseau JAMA ouvert.