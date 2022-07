Les animaux de compagnie ressentent également la chaleur cet été. Voici comment vous pouvez les protéger

Il y a quelques étés, la vétérinaire Dre Rebecca Jackson travaillait dans une ville de montagne de l’Alberta lorsqu’un patient est venu montrer des signes de coup de chaleur.

Le chien venait de faire une longue journée de randonnée et était désorienté, vomissait, haletait fortement et « très, très faible », se souvient-elle. “Il avait un rythme cardiaque élevé, il avait une pression artérielle basse. Sa température corporelle était élevée.”

Il a été immédiatement mis sous perfusion intraveineuse et enveloppé dans des serviettes fraîches. De l’alcool isopropylique a été appliqué sur ses coussinets pour un effet de refroidissement par évaporation. Il a également reçu une injection anti-nausée pour éviter toute déshydratation supplémentaire par vomissements.

L’histoire a une fin heureuse : la température corporelle du chien a baissé et il s’est complètement rétabli, a déclaré Jackson.

Mais c’est un rappel pendant ces journées d’été brumeuses et humides que les humains ne sont pas les seuls à ressentir la chaleur – les animaux de compagnie le sont aussi. Et avec des jours encore plus chauds sont prévus les vétérinaires disent qu’il est important de prendre des précautions et de surveiller les signes de problèmes chez les membres de votre famille à fourrure.

Attention à leurs pattes

Le coup de chaleur peut être une préoccupation majeure pour les propriétaires d’animaux de compagnie, car c’est quelque chose qui l’homme peut aussi souffrir de . Mais les pattes brûlées sont en fait une blessure estivale plus courante – et qui peut être facile à ignorer, a déclaré Jackson, instructeur à la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Calgary.

Imaginez marcher pieds nus sur un trottoir ou sur la plage par une chaude journée d’été, et vous aurez une idée de ce que vivent nos amis à quatre pattes.

Un homme tire un chariot avec trois chiens pendant une période de temps chaud au centre-ville de Vancouver le 5 juillet. (Ben Nelms/CBC)

“Nous oublions qu’ils sont très uniques en ce sens que leurs pattes touchent le sol pendant qu’ils marchent”, a-t-elle déclaré. “La chaussée noire en particulier peut attirer beaucoup de chaleur et causer des brûlures aux coussinets de pattes.”

Les brûlures graves sur les coussinets peuvent être difficiles à guérir car la surface des coussinets est relativement avasculaire, ce qui signifie qu’elle manque d’apport sanguin. Les jours très chauds, pensez à garder votre animal à l’intérieur et à ne le promener que tôt le matin ou tard le soir lorsque les températures sont plus fraîches, a déclaré Jackson.

Si vous n’êtes pas sûr, l’American Kennel Club suggère de placer le dos de votre main sur l’asphalte par temps chaud ; si vous ne pouvez pas le maintenir confortablement pendant 10 secondes, il fait trop chaud pour les pattes de votre chiot.

Pourquoi les animaux domestiques peuvent surchauffer

Si vous sortez votre animal de compagnie par une journée chaude, surveillez les signes de coup de chaleur, qui se produisent lorsque le corps est incapable de faire face à la chaleur extérieure.

En tant qu’êtres humains, nous régulons notre température corporelle en partie par la transpiration : l’évaporation de la sueur de la surface de notre peau élimine l’excès de chaleur et nous refroidit. Mais nos animaux de compagnie n’ont pas de glandes sudoripares réparties de la même manière dans tout leur corps.

Chez les chiens et les chats, les glandes sudoripares sont principalement situées dans les coussinets des pattes. C’est une si petite surface qu’elle n’aide pas beaucoup à la régulation de la température, selon le Dr Sarah Machell, vétérinaire agréée et directrice médicale de Vetster, une application de télésanté qui relie les propriétaires d’animaux aux vétérinaires pour des consultations virtuelles.

C’est pourquoi nos animaux de compagnie halètent dans la chaleur – c’est leur façon de se rafraîchir.

La Dre Sarah Machell est vétérinaire agréée et directrice médicale de Vetster, une application de télésanté qui relie les propriétaires d’animaux aux vétérinaires pour des consultations virtuelles. (Avec l’aimable autorisation de Vetser)

“[Panting is] la seule façon dont les animaux de compagnie – les chiens, en particulier, nous le voyons – peuvent vraiment évaporer l’eau de n’importe quelle surface pour aider à abaisser la température corporelle », a déclaré Machell.

“Donc, leur capacité et leur tolérance à la chaleur sont bien inférieures à celles des humains.”

Pour aider vos animaux à rester au frais, assurez-vous qu’ils ont beaucoup d’accès à l’ombre et que tout exercice entrepris est très modéré et à un rythme lent, a déclaré Machell. Gardez-les hydratés en portant des bouteilles d’eau, en faisant des pauses fréquentes et en les encourageant à boire.

Des bandanas et des gilets de refroidissement spécialisés peuvent également empêcher vos animaux de compagnie de surchauffer, a déclaré Machell.

La plupart des propriétaires d’animaux savent qu’il ne faut jamais laisser leurs animaux seuls dans une voiture en raison de la vitesse à laquelle les températures peuvent augmenter dans l’espace clos. Machell recommande de planifier à l’avance et d’emmener une deuxième personne avec vous qui peut promener le chien pendant que vous entrez dans le magasin.

Signes de coup de chaleur

Comme pour les humains, il suffit de quelques degrés de différence dans la température corporelle de votre animal pour que la situation bascule en territoire dangereux.

Une température corporelle normale pour un chien se situe entre 37,5 °C et 39,2 °C. Lorsqu’elle dépasse 41 °C, la possibilité d’un coup de chaleur commence à être une préoccupation importante et il existe un risque de défaillance d’organes multiples et de décès, a déclaré le Dr. Matthew Richardson, vétérinaire à The Animal Clinic à Toronto et président élu de l’Ontario Veterinary Medical Association (OVMA).

Plus il dépasse ce niveau et plus il est élevé, plus les conséquences sont graves, a-t-il déclaré.

Un chien joue dans une fontaine à Lille, dans le nord de la France, mardi, alors que l’Europe étouffait sous une vague de chaleur extrême. Les chiens ont une capacité limitée à faire face à la chaleur car ils n’ont pas de glandes sudoripares proéminentes. (Michel Spingler/Associated Press)

C’est aux propriétaires d’animaux de faire attention lorsque leurs animaux sont en difficulté.

“Ils ne peuvent pas nous dire quand ils se sentent en surchauffe”, a déclaré Richardson. “Nous devons donc partir en fonction des symptômes, qui peuvent ressembler à beaucoup de choses.”

L’OVMA dispose d’une liste de signes et symptômes d’un coup de chaleur – et des instructions sur ce qu’il faut faire si vous pensez que votre animal en souffre.

Les propriétaires d’animaux doivent également être conscients que certains animaux sont plus vulnérables aux coups de chaleur que d’autres. La Toronto Humane Society dit ceux-ci incluent les animaux à visage plat, tels que les carlins et les chats persans, car ils ne peuvent pas haleter aussi efficacement; animaux de compagnie âgés; animaux de compagnie en surpoids; et ceux qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires.

Un chiot serait également plus sujet aux coups de chaleur qu’un chien adulte, a déclaré Richardson.

Rester au frais à l’intérieur

Le Dr Matthew Richardson avec l’inséparable de la famille, Teo. (Soumis par Matthew Richardson)

Le stress thermique peut également être un problème pour les animaux domestiques en cas de manque de climatisation.

Machell suggère d’avoir plusieurs endroits pour accéder à l’eau douce et d’ajouter des glaçons à l’eau ou même d’utiliser une fontaine à eau, car l’eau courante peut parfois être plus attrayante pour les animaux de compagnie.

Pour les animaux de compagnie comme les oiseaux et les cochons d’Inde, assurez-vous que la cage est à l’abri de la lumière directe du soleil et vous pouvez y placer un ventilateur, a déclaré Richardson.

Pour les petits mammifères, vous pouvez également essayer de créer un endroit spécial pour eux dans leur cage qui conservera une température plus fraîche plus longtemps que la litière ordinaire.

“Si vous pouvez trouver un morceau de pierre, de tuile, de granit, quelque chose comme ça qui est cool – et peut rester à l’ombre pour que ça reste frais – vous pouvez le mettre dans leurs cages”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez avoir ce genre de zone froide où ils peuvent aller pour essayer de trouver cet endroit plus frais.”

Avez-vous déjà eu un différend concernant la propriété ou la garde d’un animal de compagnie? Nous voulons avoir de vos nouvelles pour une histoire à venir. Envoyez un courriel à ask@cbc.ca.