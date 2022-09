Les animaux de compagnie que nous appelons nos “bébés à fourrure” nous offrent plus qu’une simple compagnie

Ce n’est pas une erreur si vous trouvez ce chiot sur TikTok à la fois adorable et adorable. Après tout, nous les avons faits de cette façon.

Depuis des millénaires, nous sélectionnons et élevons des chiens désireux de se lier d’amitié avec nous.

Stan Coren, professeur émérite de psychologie à l’Université de la Colombie-Britannique, explique que depuis 14 000 ans, les humains “sélectionnent systématiquement des chiens qui sont, pour la plupart, très sociables”.

“Nous avons créé ce que nous espérions être nos meilleurs amis”, a-t-il déclaré.

“Et pour la plupart, nous avons réussi.”

Les loups sont les ancêtres des chiens domestiques modernes. (Oliver Morin/AFP/Getty Images)

Nous avons également sélectionné les plus mignons – les chiens qui déclenchent une réaction maternelle innée.

Hal Herzog, professeur émérite de la Western Carolina University, a déclaré que la recherche indique que les animaux peuvent déclencher notre cerveau et libérer des produits chimiques de la même manière que les bébés.

“Nous avons tendance à aimer les animaux qui ont l’air mignons, et mignon est souvent défini comme ayant des caractéristiques de bébés humains – vous savez, de grands yeux et des visages potelés et des choses comme ça”, a déclaré Herzog, qui étudie les aspects psychologiques, culturels et biologiques de notre relations avec les animaux de compagnie.

La chroniqueuse scientifique Torah Kachur a exploré ce qui nous pousse à aimer nos amis à fourrure et ce qu’ils contribuent à nos vies dans une émission spéciale de la radio de CBC.

ÉCOUTEZ : Fur Babies, une émission spéciale de CBC Radio, explore notre relation avec les animaux de compagnie : Émissions spéciales de Radio-Canada48:39Bébés en fourrure Qu’y a-t-il à propos de nos amis à fourrure, à écailles ou à plumes qui nous maintiennent si attachés ? Découvrez dans cette heure d’histoires sur la camaraderie et la science qui expliquent pourquoi ce petit nez mouillé est si attrayant. Nous explorerons également comment différentes cultures se rapportent aux animaux dans nos vies et entendrons quelques légendes, mythes et traditions qui informent nos liens aujourd’hui.

Les chiens sont des créatures sociales

Selon la légende crie, les chiens étaient un cadeau du créateur, explique Randy Morin, un gardien de la langue crie de la Première Nation de Big River et professeur adjoint à l’Université de la Saskatchewan.

Le créateur, dit-il, a reconnu que les chasseurs avaient du mal à suivre les animaux qu’ils abattaient et que les enfants orphelins étaient souvent seuls sans personne avec qui passer du temps.

“Quand les gens ont eu les chiots, ils ont pu aller à la chasse… ils auraient un compagnon de jeu”, a déclaré Morin.

Les chiens de Torah Kachur, chroniqueuse à la radio de CBC, Marco, à gauche, et Polo, à droite, posent devant la caméra. (Soumis par Torah Kachur)

La volonté des chiens d’être les compagnons de leurs humains pourrait se résumer au fait que leur relation avec nous est mutuellement bénéfique. Les humains et les chiens ont travaillé ensemble pendant des milliers d’années, chassant et voyageant ensemble, se protégeant mutuellement des menaces.

“Les humains et les loups ont peut-être trouvé des moyens de coopérer les uns avec les autres pour améliorer leur vie”, a déclaré Robert Losey, professeur d’anthropologie à l’Université de l’Alberta qui étudie la domestication des chiens. Ces loups finiraient par devenir des chiens, a-t-il ajouté.

Alors que la domestication d’un animal comme le loup semble surprenante, les canidés sont par nature des animaux sociaux, disent les experts. Ils se lient d’amitié avec d’autres animaux au-delà de leur espèce, comme les moutons, et les protègent.

Cette nature sociale pourrait expliquer pourquoi les chiens d’aujourd’hui sont souvent mal à l’aise d’être seuls.

“Vous entendez beaucoup de gens se plaindre du fait que leurs chiens souffrent d’anxiété de séparation”, a déclaré Coren. “Eh bien, le simple fait d’être seul n’est pas particulièrement agréable pour les chiens.”

Certaines races, telles que les carlins, ont été élevées pour mettre en évidence des caractéristiques que nous considérons comme mignonnes, telles que de grands yeux et un museau court. (Josh Edelson/AFP/Getty Images)

Les animaux sont tout simplement mignons

La sociabilité est un facteur expliquant notre amour pour les chiens et autres animaux de compagnie, mais la gentillesse motive notre réaction à leur égard.

Hertzog a souligné une étude basée sur l’IRM qui a examiné comment le cerveau humain réagissait aux photos d’animaux mignons.

“Les mêmes parties de votre cerveau s’allument lorsque vous regardez un animal mignon que lorsque vous le regardez chez un bébé”, a-t-il déclaré.

“Ce sont les mêmes parties de notre cerveau, les parties émotionnelles de notre cerveau qui nous donnent une injection de dopamine, un produit chimique de bien-être, ou d’ocytocine, une hormone de bien-être, une hormone de liaison que nous [get] quand on voit, vous savez, des petits enfants qui sont mignons.”

Mais la beauté est, bien sûr, dans l’œil du spectateur. Prenez les carlins ou le bouledogue français, par exemple. Les deux races ont été élevées spécifiquement pour mettre en valeur les caractéristiques “mignonnes”, comme les grands yeux et le museau court, mais Hertzog dit que même s’il pense qu’elles sont mignonnes, sa femme les trouve répugnantes.

Animaux de thérapie

En fin de compte, les chiens peuvent apporter un élément thérapeutique à nos vies. Les chiens sont de plus en plus utilisés dans les pratiques thérapeutiques pour calmer et apaiser les gens.

“Tout d’abord, vous pouvez leur parler et ils n’ont jamais l’air horrifiés”, a déclaré Coren. “Ils acceptent vos blessures et vos méfaits sans aucune sorte de censure.

“Deuxièmement, ils ont tendance à s’approcher et à solliciter notre attention et notre affection.”

Le fait que les chiens soient à la fois doux au toucher et plus chauds que les humains aide à apporter du confort en déclenchant une réponse de relaxation.

Selon une étude, les animaux peuvent apporter des bienfaits thérapeutiques aux humains, avec des effets qui durent des heures. (Hugh Hastings/Getty Images)

Coren dit qu’il n’était initialement pas convaincu par les affirmations selon lesquelles la thérapie canine pourrait avoir des résultats positifs. Mais suite à une étude qui a examiné l’effet des chiens sur les étudiants universitaires stressés par les examens, il a changé d’avis.

“Il s’avère que lorsque nous les avons mesurés 10 heures plus tard, ils montraient toujours les effets d’émotions négatives réduites et plus de positivité”, a déclaré Coren.

REGARDER | Les travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique se blottissent contre les chiens pour soulager l’anxiété et le stress : Lancement d’un nouveau programme de zoothérapie pour les travailleurs de la santé Le personnel du BC Children’s Hospital caresse et câline des chiens pour les aider à faire face au stress, à l’anxiété et aux problèmes de santé liés au travail.

Eileen Bona, psychologue agréée et fondatrice du Dreamcatcher Ranch à Ardrossan, en Alberta, attribue cela à l’amour inconditionnel qu’un animal peut offrir.

“Peu importe si vous avez de nombreux diagnostics, ou si vous luttez contre la dépression ou l’anxiété, ou ce genre de choses, l’animal ne le sait pas”, a-t-elle déclaré.

“Tant que vous êtes gentil, l’animal va vous aimer, ce qui dans de nombreux cas donne aux gens le message contraire à ce qu’ils pensent d’eux-mêmes.”