Ce n’est un secret pour personne que 2020 a été une année difficile pour la duchesse de Sussex Meghan Markle. La femme de 39 ans a déménagé en Californie avec son mari le prince Harry et leur fils Archie après que le couple a démissionné de ses fonctions royales au Royaume-Uni. Meghan a également parlé de sa fausse couche survenue en 2020 et de la douleur de la perte d’un enfant à naître. S’il y avait une chose qui lui procurait du réconfort en ces temps difficiles, c’était le soutien de ses deux chiens de compagnie.

Meghan possède deux chiens de sauvetage, un beagle nommé Guy et un labrador noir appelé Pula et elle est également un mécène de l’organisation caritative britannique pour les animaux Mayhew.

Dans une récente interview avec Hello Magazine, la PDG de Mayhew, Caroline Yates, a déclaré que Meghan mentionnait toujours comment ses chiens avaient agi en tant que soutien, en particulier au moment de ses épreuves et tribulations personnelles qu’elle a traversées en 2020.

https://www.hellomagazine.com/royalty/20210127105547/meghan-markle-special-bond-pet-dogs-revealed/

Elle a ajouté qu’il était agréable de partager les propres expériences de l’organisation caritative avec Meghan et à quel point les animaux sont importants lorsque les choses sont difficiles et quel confort ils peuvent être. Parlant de son organisation, Caroline a également mentionné qu’ils encouragent et promeuvent le lien humain-animal car il peut devenir une grande source de réconfort et de stimulation et peut faire comprendre aux gens ce que peut être la possession d’un animal de compagnie. Les bénévoles de Mayhew emmènent également des chiens de thérapie dans les hôpitaux, les centres de santé mentale, les écoles spécialisées, les maisons de soins pour aider les patients et les étudiants qui pourraient trouver une guérison en interagissant avec les chiens.

Meghan et le prince Harry ont également figuré sur la carte de Noël de la famille de Mayhew l’année dernière. Le couple peut être vu avec leur fils Archie et les animaux de compagnie Guy et Pula dans la version aquarelle du portrait de famille. La photo vient de leur nouvelle maison à Montecito, aux États-Unis.

https://www.instagram.com/p/CJJ867ullle/?utm_source=ig_web_copy_link

Avant de devenir un mécène royal de Mayhew en 2019, Meghan avait rendu visite à l’organisme de bienfaisance en privé en 2018 dans leur animalerie à Kensal Green, au nord de Londres, a déclaré Caroline.

https://www.instagram.com/p/B7nweQknbs7/?utm_source=ig_web_copy_link

Elle pense que ce qui a impressionné Meghan, c’est le travail de Mayhew avec plusieurs communautés et l’extension de leur soutien au niveau international. L’organisation caritative Mayhew propose également des services vétérinaires gratuits et à faible coût aux animaux dans le besoin à Londres. L’organisation a été fondée en 1886 sous le nom de «Maison des chats affamés et abandonnés». C’est en 1904 qu’elle a été rebaptisée «The Mayhew Animal Home» en l’honneur de leur première surintendante, Anne Mayhew.