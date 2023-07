Les animations «Lightning hunter» montrent des tempêtes spectaculaires à travers la Terre | Nouvelles du monde

Des animations spectaculaires montrant des orages à travers la Terre ont été rassemblées avec les données d’un nouveau projet de satellite qui permettront aux prévisionnistes de prévoir plus facilement les orages violents.

L’agence météorologique européenne Eumetsat et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont publié les premières animations utilisant les données capturées par le Leonardo Lightning Imager, qui a été lancé sur le système de satellite Meteosat de troisième génération au-dessus de l’Afrique en décembre dernier.

Décrit par l’ESA comme le « premier chasseur de foudre européen », le système dispose de caméras couvrant l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l’Amérique du Sud et peut détecter un seul éclair « plus vite qu’un clin d’œil ».

Le chef de projet de l’imageur, Guia Pastorini, a déclaré : « Le Lightning Imager dispose de quatre caméras et chacune peut capturer 1 000 images par seconde, jour et nuit, détectant même un seul éclair plus rapidement qu’un clin d’œil.

« Grâce à des algorithmes spécifiques, les données sont traitées à bord pour envoyer uniquement des informations utiles à la Terre, soutenant le développement de prévisions météorologiques plus précises, ainsi que contribuer à l’étude de phénomènes météorologiques et la sécurité du transport aérien.

« En collaboration avec l’ESA et Eumetsat, et en coordonnant une équipe industrielle internationale, Leonardo travaille depuis 10 ans sur cette technologie exceptionnelle, et aujourd’hui nous sommes très fiers de présenter les images du premier chasseur de foudre européen, le seul au monde avec ces des spectacles uniques. »

Des animations des tempêtes ont été créées à l’aide d’une séquence d’images et de données brutes provenant de mesures de foudre capturées sur une période d’une minute.

Les données de l’autre principal instrument d’observation de la Terre du satellite Meteosat, l’imageur combiné flexible, seront également utilisées pour aider les prévisionnistes et les experts météorologiques à suivre les futures tempêtes.

Le directeur général d’Eumetsat, Phil Evans, a déclaré : « Les orages violents sont souvent précédés de changements brusques dans l’activité de la foudre.

« En observant ces changements d’activité, les données de Lightning Imager donneront aux météorologues une confiance supplémentaire dans leurs prévisions de violentes tempêtes.

« Lorsque ces données sont utilisées conjointement avec les données haute résolution de l’imageur combiné flexible, les météorologues seront mieux en mesure de suivre le développement de violentes tempêtes et disposeront d’un délai plus long pour avertir les autorités et les communautés. »