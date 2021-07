Les animations de couplage Samsung Galaxy Buds2 affichent les options de couleur

Nous attendons patiemment les derniers écouteurs TWS de Samsung – les Galaxy Buds2 et maintenant Evan Blass a partagé un autre regard sur les bourgeons inédits sous la forme de leurs animations d’appariement officielles. Nous pouvons voir trois des coloris des Buds2 qui serviront de successeur aux Galaxy Buds+.





Galaxy Buds2 en violet

L’étui de chargement arborera une couleur entièrement blanche à l’extérieur sur tous les modèles, tandis que la coloration intérieure variera. Nous pouvons également voir la paire entièrement blanche, les options violettes et vertes. Les rendus précédents ont également montré une option de couleur noire.

Galaxy Buds2 pic.twitter.com/Gi2PipKaqr – Evan Blass (@evleaks) 6 juillet 2021

Buds2 devrait apporter une suppression active du bruit et le même design intra-auriculaire que le Buds Pro. L’étui de charge/transport est doté d’un voyant LED pour l’indicateur de charge. On peut également voir un port USB-C pour la recharge.

Buds2 devrait être lancé le 11 août aux côtés de la série Galaxy Watch4 et Z Fold3. On dit qu’ils coûtent entre 149 $ et 169 $.