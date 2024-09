Les animateurs des Emmy Awards, Eugene et Dan Levy, prévoient une soirée « lumineuse et lumineuse »

En 2020, la sixième et dernière saison de « Schitt’s Creek », qui avait finalement fait son chemin dans la conscience populaire après que Netflix l’ait récupérée auprès de Pop, son fournisseur de câble de base, a raflé les Emmys. Cette sitcom sans précédent et probablement jamais reproduite a vu des victoires d’interprétation pour Catherine O’Hara, Eugene Levy, Dan Levy et Annie Murphy, des prix d’écriture et de réalisation pour Dan et un prix de la meilleure comédie pour la série elle-même, co-créée par le père et le fils Levys.

Aujourd’hui, dans une sorte de suite, ou de tour de victoire tardif, Dan et Eugene reviennent, pas exactement sur la scène de leur ancienne gloire – 2020 était l’année de la COVID, et les acteurs de « Schitt’s » ont accepté leurs honneurs sous une tente au Canada – en tant qu’animateurs de la 76e cérémonie des Emmy Awards. C’est aussi excitant pour moi, en tant que fan de la première à la dernière heure – avant cela, même, si nous voulons ajouter « SCTV », où O’Hara et Eugene Levy ont fait leurs débuts à la télévision – que tout ce qui pourrait arriver de manière concevable, ou inconcevable, pendant la cérémonie, qui sera diffusée dimanche sur ABC depuis le Peacock Theater de LA Live à Los Angeles.

J’ai parlé aux Levy par Zoom, pour un retour en arrière et un regard vers l’avenir. Voici des extraits édités de cette conversation.

Ramène-moi en 2020.

Eugène : Eh bien, c’est un bon point de départ, 2020. C’est en quelque sorte gravé dans notre mémoire. C’était une soirée exceptionnelle, le genre de soirée qu’on n’a pas souvent dans sa vie. C’était une soirée amusante, étant donné que le COVID avait pris le dessus sur le monde. C’était étrange et merveilleux.

Et: C’est une soirée que personne n’avait jamais eue auparavant. C’était incroyable. Je me souviens d’avoir marché jusqu’à la tente que nous avions montée pour nous héberger tous, d’avoir marché avec Annie et de lui avoir jeté un coup d’œil et d’avoir eu un flash sur notre premier jour de tournage. Je lui ai dit que j’imaginais notre premier jour et à quel point notre chemin avait été étrange et merveilleux. Nous avions percé à ce stade, et c’était ce qui était important pour nous, simplement d’avoir les nominations et le fait que nous étions tous nommés comme acteurs pour la première fois. Nous avons eu un petit moment avant d’entrer dans la tente où nous nous sommes rendu compte à quel point tout cela était merveilleux, sans rien attendre. Puis la soirée s’est déroulée comme elle s’est déroulée. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’ait vraiment vu cela venir.

Eugene Levy, à gauche, et Dan Levy acceptent l’Emmy de la meilleure série comique en 2020. « Schitt’s Creek » a raflé les principaux prix de la comédie pour sa dernière saison. (Invision pour l’Académie de la Télévision / AP Images)

Eugène : Et que dire du fait qu’ils ont mis toutes les catégories de comédie ensemble dès le début de l’émission ? Je ne crois pas avoir jamais vu ça auparavant. C’était donc une véritable bombe à retardement de victoires, l’une après l’autre. C’est le genre de chose dont on rêve : « Et si on remportait toutes les catégories ? » On ne se demande même pas pense ça. Je ne m’en rends même pas compte. Pour être honnête, je pensais que Catherine O’Hara, si elle ne gagne pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c’était la seule victoire assurée. Et puis la deuxième victoire, et puis j’ai gagné, et puis Daniel a gagné.

Et: Le dernier prix de notre section était celui d’Annie. À ce moment-là, tous les autres avaient gagné, et j’ai regardé Annie et elle m’a fait une grimace qui disait : « Je suis désolée si j’ai foiré tout ça, je suis désolée si je me mets en travers de cette séquence. » Puis elle a gagné, et je pense que j’ai perdu la tête plus qu’elle. Principalement à cause de la conversation que nous avions eue plus tôt dans la journée et du processus de recherche de cette actrice dans une pile d’auditions, et de la connaissance immédiate de son potentiel, puis de la voir reconnue et récompensée au plus haut niveau de la télévision – c’était certainement l’un des moments les plus excitants pour moi de cette soirée. Très peu de mon enthousiasme ce soir-là était en fait lié à moi-même. Je regardais tous les gens avec qui nous avions essentiellement construit cette émission, sans aucune attente, car personne ne regardait pendant toute la durée de notre émission. Donc, ça vous a rattrapé à ce moment-là – cette chose étrange de « Que se passe-t-il maintenant ? » Nous avions passé quatre saisons sans rien, une cinquième saison avec quelques nominations, et au moment où notre sixième saison a été reconnue, nous avions accepté le fait que la série serait toujours ce genre de truc culte de niche que les gens adoraient mais qui n’était pas grand public.

Eugène : C’est étrange à dire, mais la COVID est entrée en jeu, car personne ne sortait. Je pense que notre émission a été une grande découverte pour les gens qui cherchaient quelque chose d’un peu plus édifiant à regarder. Toute la soirée était tellement surréaliste parce que nous étions tous masqués et que nous avons dû désinviter la moitié des personnes que nous avions invitées, car le gouvernement de l’Ontario a adopté une nouvelle loi la veille des Emmy Awards, selon laquelle le nombre de personnes pour un événement en plein air, qui était de 50, a été réduit à 25. C’était une soirée très bizarre, mais tout simplement folle, follement excitante.

Lorsque vous viviez principalement au Canada, les Emmys occupaient-ils une place importante dans votre imaginaire ?

Eugène : Oui, les Emmys étaient les Emmys — c’est comme les Oscars sont les Oscars. C’est le summum. Nous avons certainement eu notre part de récompenses canadiennes lors de cérémonies de remise de prix canadiennes, mais les Emmys, mon Dieu, ils sont toujours incroyables. Je me souviens de « SCTV », lorsque nous avons été nominés pour l’écriture au début des années 80, c’était incroyablement excitant, non seulement d’être nominés mais aussi d’être là et être nominé. Cela ne disparaîtra pas.

Alors tu es allé à la remise des prix ?

Eugène : Oui, nous étions à la cérémonie de remise des prix ce soir-là, les scénaristes. C’étaient les Emmy Awards de 1982, et quand notre émission a été diffusée, le clip qu’ils ont montré était un morceau que j’avais écrit, intitulé « Perry Como : toujours vivant » et ça s’est très bien passé au théâtre, ça a provoqué beaucoup de rires. Et puis quand ils ont annoncé le gagnant, nous n’avons pas gagné, il y a eu un gémissement audible dans la foule.

Les acteurs de « Schitt’s Creek » ont assisté aux Emmys à distance depuis le Canada en 2020 en raison des confinements liés à la pandémie. (Invision/AP)

Comment avez-vous reçu l’invitation à accueillir cet événement ?

Et: On nous l’avait déjà demandé et, pour une raison ou une autre, le moment ne nous semblait pas opportun. Cette année encore, on nous l’a demandé et je pense que nous n’avions plus aucune raison de ne pas le faire. Cela semblait être un petit défi amusant, pas petit, mais plutôt énorme en fait.

Eugène : Nous étions tous les deux un peu nerveux, parce que c’est une chose assez difficile à faire – on se laisse aller et peu importe, est-ce que ça en vaut la peine ? On pourrait facilement passer à l’automne sans faire ça et s’amuser à le regarder à la télévision. Mais je suppose que quelque chose nous y attirait – comme si nous pourrait fais-le, ça pourrait être amusant. Nous a ouvert les SAG Awards Il y a quelques années, nous nous sommes bien amusés et cela s’est très bien passé. Cela a semblé fonctionner et nous avons eu un avant-goût de ce que cela donne. Nous avons donc sauté le pas et avons dit oui. Et que peut-il se passer, en fait ?

Avez-vous fait d’autres choses ensemble depuis la fin de « Schitt’s Creek » ?

Eugène : Eh bien, nous avons fait quelques présentations. Je sais que nous avons fait une présentation aux SAG Awards il y a deux ans.

Et: Toi et Catherine avez fait ça, non ?

Eugène : Non, en tant que casting. Toi, moi, Annie et Catherine. C’était quand le prompteur n’était pas allumé, et nous avions ce truc…

Et: C’était les Emmys.

Eugène : C’était les Emmys.

Et: Vous avez dit les SAG Awards.

Eugène : Non, j’ai dit les Emmys. Je crois. Mais travailler ensemble, pas depuis la série.

Avez-vous ressenti une certaine déception après avoir terminé « Schitt’s Creek » et pensé : « Nous ne reviendrons pas l’année prochaine pour refaire ça. »

Et: Aucun d’entre nous ne voulait arrêter la série. Elle devait s’arrêter parce que c’est à ce moment-là que l’histoire s’est terminée. Nous avons eu une cinquième saison après la quatrième, et nous nous sommes dit : « OK, je peux terminer l’histoire en deux saisons. » Si nous en avions plus, nous risquions de devenir l’une de ces séries qui restent un peu trop longtemps. Toutes les séries que je regarde encore et encore sont des séries qui sont parties au bon moment. Elles m’ont laissé sur ma faim. Il était important pour nous tous, je pense, de quitter le public que nous respections tant – c’est grâce à lui que nous en sommes arrivés là. [the] Les gens la trouvent sur Netflix et la partagent, partagent les memes et les gifs et tout le genre de viralité qui en découle. C’est une série qui a connu un succès public grâce aux fans, il était donc important de ne pas les amener à penser « euh ». Nous voulions que chaque saison batte la précédente. Je pense que notre dernier épisode est l’un des meilleurs que nous ayons jamais fait. Quelle chance.

Les stars de « Schitt’s Creek », de gauche à droite : Annie Murphy dans le rôle d’Alexis, Dan Levy dans le rôle de David, Catherine O’Hara dans le rôle de Moira et Eugene Levy dans le rôle de Johnny. (Steve Wilkie / Pop TV)

Les Emmy Awards 2020 étaient en quelque sorte un épisode bonus.

Et: Oui, l’ironie du fait que Moira Rose n’ait jamais remporté d’Emmy et que nous l’ayons tous remporté, c’était un vrai marasquin en plus de tout ça. Mais écoutez, je m’endors au moins une fois toutes les deux semaines en pensant, en souhaitant, en priant pour qu’une idée vienne qui nous réunirait tous. Cela n’est tout simplement pas encore arrivé. Malgré ce que disent les médias, chaque fois que vous dites : « Eh bien, peut-être », c’est tout un titre : des retrouvailles ! Mais ce n’est pas par manque d’amour, c’est sûr.

Mais la « déflation », comme le dernier jour du lycée ?

Eugène : Oh mon Dieu, oui.

Et: J’ai pleuré pendant 24 heures d’affilée.

Eugène : Les larmes coulaient tout au long de la dernière semaine du tournage. Chaque fois qu’on arrivait à un point final – la scène finale dans notre chambre de motel, la scène finale avec la famille – c’était déchirant. Parce que c’était la fin, et personne ne voulait vraiment que cela se termine émotionnellement. Au moment où nous avons tourné la séquence du mariage, mon Dieu, il n’y avait plus assez de mouchoirs en papier dans le studio.

Comment vous êtes-vous préparé à ce prochain poste ?

Et: Beaucoup d’écriture, c’est sûr. Nous avons une très petite équipe de scénaristes qui travaillent avec nous. Il s’agit vraiment de donner un côté festif, de ne pas vouloir que ce soit trop dur mais de vouloir quand même un peu de mordant. D’après ce qu’on m’a dit, les gens sont plutôt excités par le fait que nous ne soyons pas des comics hard edge, qu’il y ait une sorte de chaleur dans la salle. Nous essayons de marier toutes ces choses sans être ennuyeux, en fin de compte. Mais nous y arrivons.

Eugène : Et [it’s] Je veux aussi rendre hommage à la télévision, aux nominés, mais aussi au média qui nous a permis à tous les deux de faire nos débuts. J’ai toujours trouvé ça drôle quand on fait des blagues aux dépens des nominés – ils ont travaillé dur, c’est leur soirée, en fait, et il faut avoir assez de respect pour la cérémonie de remise des prix elle-même. Sinon, pourquoi sommes-nous là ? On veut que ce soit drôle, mais c’est peut-être une approche plus douce et plus gentille. C’est vrai, nous ne sommes pas des comédiens, mais nous sommes plutôt drôles en travaillant ensemble. C’est une relation qui s’est forgée sur « Schitt’s Creek » et qui semble perdurer. Cela fonctionne vraiment pour nous deux, et je suppose pour celui qui a dit : « Allez-y et faites-le. »

Alors vous ferez une version de David et Johnny ou de Dan et Eugene ?

Et: Je pense que d’une certaine manière, ils sont en quelque sorte liés ; l’un est une extension de l’autre. Donc oui, il y a un joli petit rythme. Nous allons garder les choses légères et lumineuses, il reste encore deux semaines, tout peut arriver, mais c’est le but.

Comment la pression d’être nominé se compare-t-elle à la pression de diriger ce navire de trois heures ?

Et: En fin de compte, vous voulez simplement terminer le monologue, et tout le reste sera plus facile.

Eugène : Vous donnez le ton, et c’est notre ton. C’est comme ça. C’est un peu délicat quand on est dans les détails, mais au final, nous devons être nous-mêmes et faire ce que nous pensons être drôle. Nous travaillons avec de très bonnes personnes et nous nous amusons vraiment dans le processus. Écoutez, c’est une première, et c’est un grand spectacle. Je pense que la clé est de ne pas y penser, car cela pourrait vous faire tomber. Alors, entrez, sortez, évitez les balles, dites bonsoir et que Dieu vous bénisse.