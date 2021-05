Les animateurs de THE Talk ont ​​été snobés des nominations aux Emmy pour la première fois en sept ans, le personnel se sentant «démoralisé» après le départ de Sharon Osbourne.

Le discours n’a pas reçu de nomination pour Outstanding Entertainment Talk Show Host pour la première fois en sept ans et Outstanding Talk Show Entertainment pour la première fois en neuf ans lorsque les nominations aux Emmy 2021 ont été annoncées mardi.

Getty

The Talk n’a pas été nominé pour l’animateur de talk-show de divertissement exceptionnel et le divertissement de talk-show exceptionnel après la sortie de Sharon Osbourne[/caption]

Getty Images – Getty

Elaine Welteroth, Carrie Ann Inaba, qui est en congé, Sheryl Underwood et Amanda Kloots sont les animateurs actuels de l’émission[/caption]

Le salon CBS a reçu des nominations pour une direction d’éclairage exceptionnelle, une équipe technique exceptionnelle, une coiffure exceptionnelle et un maquillage exceptionnel.

Le camouflet Emmy vient après Sharon, 68 ans, a quitté l’émission en mars à cause de son combat à l’antenne avec la co-animatrice Sheryl Underwood.

L’émission présente actuellement les hôtes Sheryl, Amanda Kloots, Elaine Welteroth et Carrie Ann Inaba, qui est en congé.

Une source a déclaré au Sun: «Le personnel se sent totalement démoralisé. Tout le monde est triste. C’est la première fois en neuf ans que l’émission n’est pas nominée pour un talk-show exceptionnel.

Getty

The Talk a été nominé pour l’animateur de talk-show de divertissement exceptionnel sept années de suite[/caption]

Getty

La série CBS a été nominée pour Outstanding Talk Show Entertainment neuf années consécutives[/caption]

«Le personnel avait besoin de remonter le moral avec une nomination pour au moins avoir l’impression de faire du bon travail.

«Être l’émission de jour la moins bien notée du réseau et maintenant se faire dire par des pairs de l’industrie que votre émission ne vaut pas une nomination est un sentiment hideux.»

L’initié a déclaré que le personnel estimait que l’émission avait «perdu toute pertinence».

La source a poursuivi: « Les mauvaises notes disent que le public ne se soucie pas, mais un camouflet Emmy signifie que la série n’est pas respectée dans l’industrie et que cela fait mal. »

Getty

Le personnel « manque » Sharon, qui était le seul membre de la distribution d’origine[/caption]

CBS

Jerry O’Connell est en pourparlers pour rejoindre The Talk[/caption]

L’équipe de Talk «regrette tous Sharon et les jours de gloire de l’émission où ils se sentaient fiers.»

Comme The Sun l’a précédemment rapporté, Jerry O’Connell est en négociations finales pour rejoindre The Talk, car la série est devenue l’émission de jour la moins bien notée sur le réseau.

La source a ajouté: «Les dirigeants pensent que Jerry O’Connell sauvera la situation, mais les notes sont encore si basses. Il a eu un mois pour faire ses preuves et s’il n’améliore pas les chiffres maintenant, il ne le fera pas à l’avenir.

« Les nominations aux Emmy auraient donné une certaine crédibilité à la série, mais c’est parti. »

CBS

Le personnel se sent « démoralisé » et « triste »[/caption]

Le remaniement du casting a commencé lorsque Sharon a adressé sa décision à Soutenez la critique de Meghan Markle par son ami de longue date Piers Morgan, entraînant un combat à l’antenne avec Sheryl, 57 ans, lors de l’épisode du 10 mars.

Sharon sentait que Sheryl insinuait qu’elle était raciste en raison de sa décision de soutenir son amie.

Le spectacle a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne.

CBS alors a annoncé que Sharon avait quitté la série en mars.

CBS

Carrie Ann a annoncé son congé en avril[/caption]

En avril, Carrie Ann, 53 ans, était absente pendant deux semaines en raison des effets secondaires de ses diverses maladies auto-immunes.

Puis elle a annoncé qu’elle prenait un congé de l’émission CBS.

Le congé vient au milieu de sa querelle présumée avec le co-hôte Sheryl.

Une source a déclaré au Sun: «Sheryl est ravie que Carrie Ann soit partie pour le moment.

CBS

Sheryl et Carrie Ann avaient des tensions dans les coulisses[/caption]

«Maintenant, Sheryl pense que la série peut rassembler leur équipe de rêve de co-hôtes pour donner à The View une course pour leur argent, au lieu de la marche lente que The Talk a fait.»

La source a poursuivi que Sheryl «adore modérer» l’émission et «être le point central de chaque conversation».

La source a ajouté: «Elle ne pensait pas que Carrie Ann avait fait du bon travail en dirigeant la série.

«Sheryl se sent beaucoup plus capable et a une personnalité plus dynamique pour le travail.»

Getty

Carrie Ann se serait sentie « stressée » lorsque Sharon a quitté la série[/caption]

Carrie Ann se serait également sentie «stressée» après le départ de Sharon.

Une source distincte a déclaré au Sun à l’époque: «Les animateurs de l’émission s’entendent bien. L’absence actuelle et passée de Carrie Ann n’avait à voir qu’avec ses maladies auto-immunes.

Jerry, 47 ans, a coanimé l’émission spéciale The Talk’s Men of May.

L’humoriste «est en négociations finales» pour remplacer Sharon.

Instagram

Sheryl et Elaine ne sont pas à bord avec Jerry rejoignant le spectacle[/caption]

Sheryl et Elaine sont pas à bord avec le nouvel ajout, a déclaré une source au Sun.

La source a déclaré: «À la caméra, tout le monde est amoureux et rit ensemble, mais hors caméra, Sheryl et Elaine ont soulevé de sérieuses préoccupations.

«Sheryl pense que Jerry va bien pour les producteurs du mois de mai prévus, mais au-delà de cela, elle pense que nous disons au public que les femmes ne peuvent pas se comporter et être amies.

«Ce n’est pas le récit que Sheryl veut et elle pense que cela nuirait davantage à la perception du public.»

CBS

Elaine veut avoir des « conversations profondes et significatives »[/caption]

Instagram

Elle pense que la série a eu des « conversations idiotes » avec le comédien[/caption]

Quant à Elaine, elle souhaite moins se concentrer sur les sujets légers et humoristiques abordés avec Jerry dans l’émission.

La source a poursuivi: «Elaine veut utiliser sa voix pour aborder des conversations importantes comme Black Lives Matter, sous représentation sur le lieu de travail et la brutalité policière, pas des conversations en surface sur Katy Perry ne se rasant pas les jambes.

«Elaine sent qu’elle a été embauchée pour avoir des conversations profondes et significatives et maintenant la série abandonne ce plan pour avoir des conversations idiotes.





Bien que Jerry soit un grand nom, la source a déclaré: « La vérité est que personne ne peut remplacer Mme O. Sharon était la pièce maîtresse de l’émission. »

Un deuxième initié a déclaré: «Les animateurs apprécient ‘The Talk’s Men of May’ avec Jerry et les discussions amusantes et divertissantes qu’ils ont eues dans l’émission.

«La conférence continuera également à aborder des sujets importants et opportuns.»

CBS

The Talk est diffusé en semaine à 14 h HE sur CBS[/caption]