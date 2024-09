Les animateurs de Pixar ont travaillé 7 jours sur 7 pour terminer Vice-Versa 2

Plus tôt cette année, Pixar a dû faire face à une vague de licenciements, qui a entraîné la suppression de 175 postes. « Je dirais qu’au moins 95 % des personnes licenciées sont dans une situation financière difficile en ce moment », a déclaré une source à IGN. Et cela ne semble pas être la fin des suppressions d’emplois pour Pixar.

Certains travailleurs licenciés se sont retrouvés sans primes, allant d’une à dix semaines de salaire, une part très importante du travail, car les tarifs de l’entreprise sont inférieurs à la plupart des salaires locaux. Cette promesse de prime est donc vitale pour les travailleurs.

« Cela nous a vraiment démoralisés », a déclaré une personne. « … Quand on nous a dit le jour de notre licenciement que la prime était réservée aux employés en activité, j’ai pleuré. »

De plus, Pixar a coupé l’accès aux documents de travail et aux dossiers personnels des employés licenciés, ce qui les a laissés avec le sentiment d’être « pris au dépourvu ». Le succès d’Inside Out 2 a suscité diverses émotions chez les personnes qui ont été priées de partir. « J’étais fan avant de travailler là-bas, donc c’est vraiment difficile de voir comment les choses se passent maintenant et de se dire : « Oh, est-ce que je pourrai redevenir un fan un jour ? ». Je ne sais pas. »