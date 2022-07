Les Angolais pleurent l’ex-dirigeant ; la famille cherche à garder son corps en Espagne

Des députés, des responsables militaires, des juges, des chefs religieux et des Angolais ordinaires se sont alignés dans la capitale, Luanda, pour voir des portraits aux chandelles de dos Santos et signer un livre de condoléances.

« Nous avons travaillé ensemble jusqu’à ce que nous trouvions la paix dans le pays. Nous avons commencé la réconciliation nationale. L’unité nationale a été établie et il (dos Santos) a commencé la reconstruction nationale de notre pays », a-t-il déclaré. “Ce sont des moments remarquables et inoubliables.”

Pendant le long règne de dos Santos, de grandes quantités de la richesse pétrolière et diamantaire du pays ont été siphonnées. Plus de 4 milliards de dollars de revenus pétroliers ont disparu des caisses de l’État angolais entre 1997 et 2002, lorsque dos Santos était au pouvoir, a déclaré Human Rights Watch, basé à New York, dans un rapport de 2004, basé sur une analyse des chiffres du Fonds monétaire international.