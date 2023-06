Étudier les prédécesseurs directs de l’anglais moderne n’est pas assez « antiraciste » pour l’université, a rapporté le Telegraph

L’Université de Cambridge enseigne aux étudiants que les Anglo-Saxons n’ont jamais existé en tant que groupe ethnique distinct, dans le but de « démanteler les… mythes » du nationalisme anglais, a rapporté samedi le Telegraph. Les universitaires libéraux ont longtemps décrié le terme désignant son association avec « blancheur. »

Le Département anglo-saxon, nordique et celtique (ASNC) de Cambridge cherchera « démanteler la base des mythes du nationalisme – qu’il y ait jamais eu un peuple ‘britannique’, ‘anglais’, ‘écossais’, ‘gallois’ ou ‘irlandais’ avec une identité ethnique cohérente et ancienne – en montrant aux étudiants à quel point construit et ces identités sont et ont toujours été contingentes », a rapporté le journal britannique, citant des informations de l’université.

En dénigrant l’idée d’une identité anglo-saxonne distincte, l’université dit vouloir rendre son enseignement plus « antiraciste ».

La controverse sur le terme « anglo-saxon » a commencé en 2019, lorsque l’universitaire canadienne Dr Mary Rambaran-Olm a démissionné de la Société internationale des anglo-saxons à cause de la « blancheur inhérente » du champ. Rambaran-Olm, qui n’est pas blanc, a poursuivi en écrivant que « Le mythe anglo-saxon perpétue une fausse idée de ce que signifie être « natif » de Grande-Bretagne », et que le terme est « historiquement inexact. »















La société a changé son nom en Société internationale pour l’étude de l’Angleterre du début du Moyen Âge, mais certains universitaires étaient furieux, décrivant la controverse comme une tentative d’imposer la politique d’identité raciale américaine à un domaine d’études britannique. « Les conditions dans lesquelles le terme est rencontré, et la façon dont il est perçu, sont très différentes aux États-Unis d’ailleurs », 70 historiens ont écrit dans une lettre ouverte en 2020.

« C’est la continuation de ce qui se passe depuis quelques années, où la fierté de l’identité nationale est attaquée », a-t-il ajouté. a déclaré le commentateur politique Anthony Webber à RT. Soulignant que les Anglais d’aujourd’hui doivent un tiers de leur ascendance aux Anglo-Saxons, il a ajouté : « Je ne pense pas que cela serve la cause de l’antiracisme de faire soudainement sentir à des sections de la population qu’elles ne devraient pas être fières de leur origine. »

Historiquement, la période anglo-saxonne désigne le temps entre environ 450 et 1066 après JC. Au cours de cette période, les peuples germaniques – Angles, Saxons et Jutes – sont arrivés en Grande-Bretagne et ont établi des royaumes qui ont été consolidés dans le Royaume d’Angleterre par Athelstan de Wessex en 927. Cette période a vu le développement de la première itération de la langue anglaise et la création de poèmes épiques comme Beowulf et Waldere.

Les Anglo-Saxons étaient si influents sur la culture britannique et américaine moderne que les Français et les Russes utilisent le terme comme raccourci pour désigner les élites anglophones des deux côtés de l’Atlantique.