Les Anglais Harry Brook et Tammy Beaumont nommés joueurs professionnels de l’année par l’Association des joueurs de cricket | Actualités sur le cricket

Harry Brook et Tammy Beaumont ont été nommés joueurs professionnels de l’année de l’Association des joueurs de cricket, tandis que James Rew et Mahika Gaur ont remporté le prix du jeune joueur de l’année.

Brook, un ajout tardif à l’équipe anglaise de la Coupe du monde à la place de Jason Roy, a remporté le prix masculin après avoir marqué 2 149 points au cours de la dernière année dans tous les formats, se consolidant ainsi dans l’ordre intermédiaire du test match.

Le joueur de 24 ans, qui a remporté le titre de Jeune joueur de l’année en 2021 et 2022, a marqué plus de 1 000 points lors de 12 tests, dont quatre cents, et a atteint cet été un siècle de 41 balles dans The Hundred for Northern Superchargers.

Regardez les meilleurs tirs de Harry Brook alors qu’il frappait un superbe 105 invaincu en seulement 42 balles – le siècle le plus rapide de The Hundred – pour les Northern Superchargers contre Welsh Fire.



Brook a déclaré : « Pour être honnête, je ne m’attendais pas à remporter ce prix. Les 12 derniers mois ont été un rêve devenu réalité et c’est un immense honneur. En regardant les noms de premier plan sur ce trophée et en étant aux côtés de eux, c’est incroyable.

« Avoir fait ce que j’ai fait au cours des 12 derniers mois dans le cricket international est un rêve et j’espère que cela continuera. J’ai maintenant hâte de participer à la Coupe du Monde, ça va être très amusant. »

Beaumont a remporté le titre de Joueuse féminine de l’année après un autre été réussi, qui comprenait un double siècle contre l’Australie lors du Women’s Ashes Test unique, puis a atteint le premier siècle par une joueuse dans The Hundred.

Tammy Beaumont a marqué le premier double cent par une joueuse anglaise lors des tests féminins, réalisant 208 sur 331 balles contre l’Australie à Trent Bridge



Beaumont a surpassé Will Smeed en atteignant le score le plus élevé de l’histoire de The Hundred avec 118 sur 61 balles pour Welsh Fire contre Trent Rockets.



L’ouvreur a déclaré : « Je suis très reconnaissant que mes pairs aient voté pour moi et je pense que c’est ce qui rend les PCA Awards si spéciaux car ils sont votés par vos coéquipiers et vos adversaires.

« À l’avenir, je veux juste être le meilleur possible et contribuer de manière positive à chaque équipe dans laquelle je joue. »

Rew, 19 ans, gardien de guichet du Somerset, devient le premier adolescent à remporter le titre de jeune joueur masculin de l’année depuis James Taylor en 2009 après avoir accumulé plus de 1 000 points pour Somerset dans le championnat LV = Insurance County.

La quilleur rapide Gaur, 17 ans, a remporté 3-26 lors de ses débuts internationaux d’une journée en Angleterre contre le Sri Lanka en septembre après avoir décroché un scalp lors de son arc international T20 contre la même opposition.

La joueuse rapide anglaise Mahika Gaur a remporté trois guichets lors de ses débuts en Angleterre avec l’ODI, y compris l’énorme scalp du capitaine srilankais Chamari Athapaththu.



