Les anges vont signer Matt Moore

Les Anges sont d’accord avec le releveur Matt Moore sur un contrat de 9 millions de dollars, rapporte Jon Heyman du New York Post (Lien X). Moore, client d’Apex Baseball, signera avec les Halos pour une deuxième intersaison consécutive. Il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 7,55 millions de dollars avec les Angels l’hiver dernier.

La première manche à Anaheim a été une bonne pour Moore, maintenant âgé de 34 ans, qui connaît un bon deuxième acte de sa carrière depuis qu’il a rejoint l’enclos des releveurs. En 44 manches avec les Angels au cours de la saison 2023, le gaucher vétéran a décroché une excellente moyenne de points mérités de 2,66. Moore a enregistré un fort taux de retrait au bâton de 28 %, contre un taux de marche inférieur à la moyenne de 6,9 ​​%.

Les Halos ont fini par renoncer à Moore en août, mais pas à cause de sa performance. Au contraire, les Angels ont fait un dernier effort pour passer sous le seuil de la taxe de luxe avec une purge massive de dérogations quelques semaines seulement après une date limite commerciale agressive et gagnant-maintenant. Moore, Lucas Giolito, Reynaldo López, Chasseur Renfroe, Randal Grichuk, Dominique Léone et Tyler Anderson tous se sont retrouvés au ballottage dans l’espoir qu’un autre club prenne leurs contrats (tous n’ont pas été réclamés).

Moore a été rapidement rattrapé par les Gardiens alors qu’ils faisaient leur propre poussée de dernière minute, réclamant Giolito en plus de Moore. Son passage à Cleveland n’a duré que 4 2/3 de manches, les Guards ayant renoncé à Moore eux-mêmes pour économiser de l’argent après qu’eux aussi se soient retirés des éliminatoires. Les Marlins ont récupéré Moore et ont profité de quatre manches blanchies pour lui tout au long de la séquence.

Dans l’ensemble, Moore a terminé une saison 2023 bizarre avec une MPM de 2,56, un taux de retrait au bâton de 27,5 % et un taux de marche considérablement amélioré de 6,9 ​​% en 52 2/3 de manches entre les trois équipes. Il s’agissait de la deuxième année consécutive de lancer productif de Moore après son passage à l’enclos des releveurs. Il a réalisé une MPM de 1,95 pour les Rangers en 2022 après avoir signé un contrat avec une ligue mineure. En combinant les deux saisons, Moore vante une MPM de 2,20 avec cinq arrêts, 36 prises, un taux de retrait au bâton de 27,4 % et un taux de marche de 10,3 % en 126 2/3 de manches.

Il s’agit d’un deuxième acte solide pour le gaucher, qui avait connu des difficultés en tant que titulaire au cours des quelques saisons précédant son déménagement dans l’enclos des releveurs. Cela a clairement impressionné le directeur général de Halos, Perry Minasian, et son équipe, qui l’ont ajouté à un contrat remarquable d’un an plusieurs années consécutives. Cela correspond à une large volonté d’attaquer les corps de secours contre le libre arbitre.

Los Angeles a recruté cinq releveurs cet hiver. Leurs trois premières acquisitions — Luis García, Adam Kolarek et Adam Cimber – étaient des contrats d’un an assez modestes. Ces derniers jours, ils se sont montrés plus agressifs. Les Angels ont finalisé un pacte de 33 millions de dollars sur trois ans avec Robert Stephenson cet après midi. Moore ajoute une option de gauche à un groupe de secours qui, autrement, semble s’appuyer fortement sur les droitiers Carlos EstévezStephenson, Garcia, Ben Joyce et José Soriano.

Les Angels ont désormais jusqu’à environ 172 millions de dollars d’engagements salariaux pour la saison à venir, selon les calculs de Ressource de liste. C’est encore bien en deçà de la barre des 212 millions de dollars de la journée d’ouverture de l’année dernière. Minasian et son équipe n’ont probablement pas terminé. Ils ont été liés à diverses possibilités, tant dans l’alignement que dans la rotation de départ. Il est encore possible pour les Angels de continuer à s’ajouter au cours des prochaines semaines.

Image gracieuseté de USA Today Sports.