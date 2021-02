Mickey Callaway, l’ancien manager des New York Mets qui a été accusé par plusieurs femmes d’envoyer des messages sexuellement suggestifs et de faire des avances inappropriées, a été suspendu mardi par les Los Angeles Angels, qui ont déclaré dans un communiqué qu’ils continueraient à travailler avec la Major League Baseball pour mener une enquête.

Callaway, 45 ans, a été embauché comme entraîneur des lanceurs des Angels en octobre 2019, des semaines après son licenciement après deux saisons en tant que manager des Mets. Cinq femmes journalistes, dans un article publié lundi par The Athletic, ont accusé Callaway de comportement inapproprié, allant du partage de photos et de vidéos torse nu, à des messages texte incessants et en proposant de partager des informations si la personne «se saoulait» avec Callaway.

Les accusations datent du passage de Callaway en tant qu’entraîneur des lanceurs des Cleveland Indians de 2013 à 2017 et se sont poursuivies tout au long de son passage en tant que manager des Mets en 2018-19. Il a continué à contacter certaines des femmes jusqu’en 2020, alors même qu’il était devenu entraîneur des lanceurs avec les Angels.

« Il s’est juste attaqué aux femmes », a déclaré l’un des accusateurs de Callaway, qui s’est entretenu avec The Athletic sous couvert d’anonymat.

Les actions inappropriées de Callaway – qui comprenaient le fait de demander aux femmes des photos explicites – ont été détaillées dès 2015, et les femmes impliquées ont classé son comportement comme quelque chose de secret dans le jeu. Pourtant, Callaway a continué à obtenir des emplois désirables, d’abord avec les Mets et les Angels.

Les révélations ont touché une corde sensible à New York, où les Mets ont limogé le 19 janvier le directeur général Jared Porter seulement 37 jours après son embauche, à la suite d’un rapport ESPN qui détaillait son harcèlement agressif d’un journaliste étranger qui comprenait des avances non désirées et des photos explicites.

METS: Jared Porter licencié en tant que directeur général après avoir harcelé des SMS à une femme

MLB: Callaway a enquêté sur des messages inappropriés, des photos de femmes journalistes

Le président des Mets, Sandy Alderson, a embauché à la fois Callaway et Porter, et dans les deux cas a affirmé qu’il n’était pas au courant des indiscrétions passées potentielles de l’un ou l’autre.

« J’ai été consterné par les actions rapportées aujourd’hui de l’ancien manager Mickey Callaway », a déclaré Alderson dans un communiqué publié par le club lundi soir. «Je n’étais pas au courant de la conduite décrite dans l’histoire au moment de l’embauche de Mickey ou à tout moment pendant mon mandat en tant que directeur général. Nous avons déjà entamé un examen de nos processus de recrutement pour nous assurer que notre sélection des nouveaux employés est plus approfondie et complète. . »

Les Indiens ont adopté un ton similaire, affirmant lundi qu’ils avaient été « informés pour la première fois ce soir des allégations dans The Athletic concernant le comportement de Mickey Callaway envers les femmes. Nous examinons actuellement la question en interne et en consultation avec la Major League Baseball pour déterminer la prochaine pas. »

Porter a reconnu avoir envoyé des textes inappropriés au journaliste; Callaway a déclaré à The Athletic que « toute relation dans laquelle j’étais engagée était consensuelle, et ma conduite n’était en aucun cas destinée à être irrespectueuse envers les femmes impliquées. »

Callaway a lancé cinq saisons dans les ligues majeures avec les Angels, les Rays de Tampa Bay et les Texas Rangers de 1999 à 2004. Il s’est rapidement élevé dans l’organisation des Indiens après les avoir rejoints en tant qu’entraîneur de lanceurs de classe A en 2010.