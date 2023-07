Les anges sauvent un énorme jeu de swing avant la date limite des échanges: « Nous allons faire une énorme course »

TORONTO — C’est un cliché de dire que chaque match compte. Au sens technique, c’est vrai. Chacun des 162 jeux compte de la même manière. Mais le contexte se présente de différentes manières au cours d’une saison de six mois.

Et lorsque des jeux vraiment conséquents se présentent dans les scénarios les plus désespérés, cela permet à ceux qui répètent le plus souvent le cliché de le reconnaître eux-mêmes.

« Nous disons qu’ils sont tous importants. … Mais dire que celui-ci était nécessaire en ce moment est un euphémisme », a déclaré un entraîneur soulagé des Angels, Phil Nevin, après que son équipe ait battu les Blue Jays 3-2.

Les Angels ont commencé cette série en allant 0 pour 27 avec des coureurs en position de score. C’est la valeur d’un jeu complet d’échec. Ils avaient été insultés par le joueur de troisième but des Blue Jays, Matt Chapman, vendredi. Il a été filmé en train de dire à son manager, John Schneider, que personne dans la formation des Angels à part Shohei Ohtani ne pouvait frapper.

Ensuite, les Angels ont fait de leur mieux au cours des trois matchs suivants pour lui donner raison. Cette équipe regardait le baril d’un désastre absolu. Potentiellement en retard de six matchs sur les Blue Jays, perdant le bris d’égalité et tombant au bord de la discorde avec des décisions difficiles à prendre avant la date limite des échanges de mardi à 15 h 00 PT.

Hunter Renfroe les a sauvés de la laideur de ce qui aurait accompagné ce balayage. Il est venu au moment où les Angels en avaient le plus besoin, écrasant un circuit de deux points en manches supplémentaires. Le premier tube RISP de la série. Un retournement narratif pour un bon frappeur à Renfroe qui a réussi à afficher un horrible .505 OPS avec des coureurs deuxième ou troisième cette année.



Plus important encore, c’était un match gagnant. Expire tout autour.

« C’était énorme », a déclaré Renfroe à propos de la victoire. «Autant de matchs que nous pourrons remporter, lorsque nous récupérerons nos gars, ce sera formidable pour nous. Nous allons faire une course énorme.

Les Angels ont passé la première semaine et demie après la pause des étoiles à prospérer offensivement. Venir avec des coureurs comme si c’était facile.

Mais les Blue Jays sont meilleurs que les Pirates, les Tigers et même les Yankees. Cette série a présenté une énorme opportunité pour les anges. Aussi, un énorme défi. Ils ont participé à trois matchs derrière Toronto. Un balayage pour les Angels les aurait probablement mis en tête pour la dernière place en séries éliminatoires.

Le calcul avait changé dimanche matin. S’il y avait des illusions que les anges se rendraient au Canada et feraient une déclaration, ce rêve a été rapidement annulé. Ce jeu était une question de survie. Une victoire pour entretenir les espoirs légitimes.

« Tout le monde sait que c’est une bonne équipe », a déclaré le plus proche des Angels, Carlos Estévez, qui a enregistré six retraits pour sceller la victoire. « Et nous sommes dans la course pour la wild card. Sachant que nous pourrions réduire l’avance que ces gars-là ont sur nous, c’est vraiment énorme. Sachant combien de bonnes séries nous allons jouer jusqu’à la fin de l’année, chaque match est vraiment important.

« Mais celui-ci était un peu plus important. »

Ce fut un swing important pour les Angels. Il n’y a pas de secret. Les Anges ont cherché une justification pour y aller cette année. Ils ont déjà annoncé que Shohei Ohtani ne serait pas échangé. Ils ont déjà abandonné leurs deux meilleurs espoirs pour Lucas Giolito et Reynaldo López.

Mais se faire balayer à Toronto aurait pu donner une pause à la ligne de pensée de Perry Minasian avant la date limite. Il n’était pas exclu qu’une terrible période menant à la date limite ait pu forcer les Angels à se positionner en tant que vendeurs, à l’exception d’Ohtani.

Cette victoire sur Toronto, en théorie, enlève cela de la table. Et un coup d’œil au classement pourrait donner de l’optimisme à un directeur général qui espère toujours en ajouter. Ils ont quatre matchs de retard sur les Blue Jays. Ils sont à 5 matchs et demi derrière les Rangers pour la première place dans la Ligue américaine de l’Ouest.

Peut-être que la division présente une meilleure opportunité pour les anges, de toute façon. Moins d’équipes à sauter. Et les Angels mènent la série de la saison contre le Texas avec six autres occasions d’affronter leur rival. Alors même que le Texas continue d’en ajouter avant la date limite.

Une grande partie de la stratégie d’échéance est centrée sur l’endroit où se trouve l’équipe dans les heures qui précèdent l’échéance. C’est ce qui ajoute de l’importance à un match déjà crucial comme celui qui s’est déroulé dimanche après-midi.

Les Angels ont encore plusieurs besoins, d’autant plus que les blessures continuent d’augmenter. Bien que le tangage semblait être l’objectif il y a quelques jours à peine, la raideur du dos de Zach Neto et les fractures faciales de Taylor Ward pourraient changer la priorité fixée pour le front office des Angels.

C’est un peu tabou pour les joueurs et même les entraîneurs de discuter publiquement de ce que le front office d’une équipe doit faire avec la construction de sa liste, en particulier avant la date limite.

Mais tout le monde a compris ce que ce jeu signifiait pour ces efforts et dans ce calcul. Nevin avait plusieurs options dans son enclos. Il aurait pu utiliser López, Jacob Webb ou Chase Silseth. Il est possible qu’Aaron Loup et José Soriano aient été disponibles.

Mais il a monté ses deux chevaux, Matt Moore et Estévez, au-delà de leur charge de travail normale.

« L’importance du jeu », a déclaré sans ambages Nevin lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fait ce choix.

Voilà où en sont les choses. Les jeux incontournables ne viennent pas souvent en juillet. Ce n’était pas un match à gagner absolument. Mais c’était sûr que c’en était un.

(Photo du haut de Hunter Renfroe frappant un home run de deux points en 10e manche : John E. Sokolowski / USA Today)