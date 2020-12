ANAHEIM, Californie: Les Los Angeles Angels ont acquis le vétéran arrêt-court Jos Iglesias des Orioles de Baltimore en échange des droitiers des ligues mineures Garrett Stallings et Jean Pinto.

Les clubs ont annoncé l’accord mercredi.

Iglesias a frappé 0,373 avec trois circuits et 17 points produits en 39 matchs avec les Orioles la saison dernière. Il a souffert de blessures, mais a affiché la moyenne la plus élevée dans les majors parmi les joueurs avec au moins 100 aux battes.

Baltimore a exercé le mois dernier son option de 3,5 millions de dollars sur Iglesias pour 2021. Il rejoint son cinquième grand club après avoir passé neuf saisons à Boston, Detroit, où il a fait partie de l’équipe All-Star 2015 à Cincinnati et Baltimore.

L’arrivée d’Iglesias confirme presque le départ de l’arrêt-court des Angels Andrelton Simmons, qui jouait le poste à Anaheim ces cinq dernières saisons. Los Angeles pourrait également déplacer le joueur de deuxième but David Fletcher à temps plein à sa position initiale d’arrêt court, bien qu’Iglesias n’ait joué qu’un seul match en carrière au deuxième but et 36 au troisième but, où les Angels ont Anthony Rendon.

Les Angels ont choisi Stallings, âgé de 23 ans, au cinquième tour du repêchage 2019. Ils ont également recruté Pinto, 19 ans, en tant que pigiste international en mai 2019.

Iglesias est la deuxième camionnette de premier plan de Baltimore Angels en deux ans. L’hiver dernier, Los Angeles a conclu un accord pour le droitier Dylan Bundy, qui a obtenu une fiche de 6-3 avec une MPM de 3,29 en 11 départs pour la plupart excellents pour les Angels et a terminé neuvième au vote du AL Cy Young Award.

Les Angels ont également confirmé un bouleversement majeur pour leur enclos lors de la première intersaison du nouveau directeur général Perry Minasian, annonçant qu’ils n’offraient pas de contrats à cinq retraités de l’alignement de la saison dernière: le gaucher Hoby Milner et le droitier Justin Anderson, Matt Andriese , Keynan Middleton et Hansel Robles. Los Angeles a déjà abandonné le droitier Cam Bedrosian.

