Les anges ont de nombreux problèmes. Le manager Phil Nevin n’en fait pas partie : Blum

ANAHEIM, Californie – Phil Nevin s’est laissé tomber sur sa chaise derrière le podium de la conférence de presse et a poussé une expiration exagérée. Une blague, dira-t-il plus tard.

Il avait passé la semaine dernière à entrer dans cette pièce avec un air renfrogné, devant reconnaître la position de plus en plus précaire de son équipe alors que les pertes augmentaient. Il a essayé de rester optimiste. Et il a refusé de dire que son équipe a démissionné.

L’expiration aurait pu être une blague légère – un clin d’œil au fait que la teneur de cette nuit était différente parce que son équipe a finalement remporté une victoire 7-5 contre les Giants mardi soir. Mais, cette blague était enracinée dans un peu de vérité.

« Cela a (été une semaine difficile) », a déclaré Nevin à propos d’une équipe qui a perdu sept matchs de suite. « Nous avons joué un peu au même match. Nous avons eu beaucoup de coups de poing cette semaine. Vous êtes dans chaque match et vous en perdez autant d’affilée. Ça dérange la pièce. Ça fait mal à tout le monde.

Gagner un match ne signifie pas grand-chose en soi. Les chances des Angels en séries éliminatoires sont passées de 1,4% à 1,9%, selon FanGraphs. Les dégâts causés au cours de la semaine dernière ont été énormes et très probablement insurmontables.

Les raisons de leur situation sont nombreuses. Mais ils ne tombent pas sur le gestionnaire.

Il y a des échecs organisationnels de part et d’autre des anges, cette année et les années précédentes. La stratégie all-in à la date limite avait ses défauts. Et, à moins que les anges ne puissent réaliser un miracle, il s’avère immédiatement coûteux.

Le directeur général des Angels, Perry Minasian, qui a parlé quotidiennement à la presse des transactions qu’il a effectuées, a refusé une demande d’interview mardi pour discuter de la séquence de défaites. Il a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole de l’équipe qu’il préférerait parler lors du road trip de l’équipe, qui commence vendredi. Les entraîneurs des Angels – sous la direction de la direction de l’équipe – n’ont pas le droit de discuter publiquement de sujets potentiellement négatifs. Un manque de transparence alarmant.



Nevin est devenu le porte-parole de facto de l’équipe. (Jayne Kamin-Oncea / USA Today)

Ainsi, le fardeau de parler au nom de toute l’organisation est souvent tombé sur Nevin. Et il a exécuté ce travail aussi bien que quiconque pouvait s’y attendre. Il ne devrait pas avoir à répondre de tout. Mais c’est le rôle qui lui a été confié.

Il y a eu plusieurs fois cette saison où il a senti que les choses pouvaient tourner en rond. Après avoir perdu les trois premiers matchs contre Houston début juin, les Angels étaient tombés à 0,500 et cinq matchs hors joker. Ils ont bien répondu, remportant les trois séries suivantes.

À la sortie de la pause All-Star, les Angels sont tombés à deux matchs sous la barre des 0,500. Ils avaient l’air horrible. Mais ils ont répondu pour obtenir à nouveau cinq matchs à la date limite. Il y a des équipes qui frappent un tronçon comme ça et se couchent.

Nevin a reconnu mardi qu’il avait tenu une réunion d’équipe enflammée plus tôt dans la saison, mais a refusé de dire quand cela s’est produit. Les Angels, dans l’ensemble, n’ont pas laissé l’adversité consommer toute leur saison. Les premières séquences de défaites et une pléthore de blessures ne les ont pas coulés.

Regardez les White Sox ou les Mets. Les deux équipes ont vu le chaos organisationnel s’infiltrer dans le club-house sous une forme ou une autre. Les Angels, toujours l’une des organisations les plus chaotiques du baseball, n’ont pas eu ce problème.

« Dans mon court laps de temps, je sais que cette équipe, nous pouvons démarrer », a déclaré le partant des Angels Lucas Giolito, qui faisait notamment partie de ces White Sox susmentionnés il y a deux semaines. « Nous pouvons bien faire. On ne sait jamais. Il s’agit simplement de croire.

Les Angels sont une punchline nationale depuis des années. Et bien que l’équipe « croie », il est peu probable que cela se termine en 2023. Mais les racines de ces échecs ont bien plus à voir avec des années de mauvais choix de dépenses en agence libre, de mauvais recrutement et de développement des joueurs, et un mauvais traitement des personnes dans l’organisation. .

Le manque de responsabilité est également un problème flagrant. Les fans ont attendu des années pour avoir des nouvelles du propriétaire de l’équipe, Arte Moreno, et pourraient devoir attendre des années de plus pour l’entendre à nouveau. Minasian devrait tout aussi ardemment assumer la responsabilité de la position actuelle de l’équipe qu’il l’a fait pour effectuer des transactions qui ont excité la base de fans avant la date limite des transactions.

Cette équipe dépense près de 2 millions de dollars par semaine pour Anthony Rendon, qui ne se soucie pas de fournir une mise à jour sur sa blessure. C’est un accord que Moreno a conclu, et qui a mis à rude épreuve la flexibilité de la paie cette année, et le restera pour les trois prochaines années.

ALLER PLUS LOIN Alors que les anges ont atteint leur point bas, un aperçu des matchs qu’ils auraient dû gagner

Le record de 57-58 sera placé sur Nevin. Il y a une raison pour laquelle les managers ont des records de gains et de pertes et non les directeurs généraux et les propriétaires. Ils ont une corrélation directe avec le résultat du jeu. Les managers ne doivent pas être exempts de blâme lorsque les équipes échouent. La différence entre Nevin et tout le monde est qu’il est le seul à communiquer constamment sur l’équipe et ses hauts et ses bas.

« Vous devez vous asseoir la nuit et regarder les murs et vous demander ce que vous pourriez faire différemment », a déclaré Nevin avant le match de mardi. « … Nous sommes assez bons pour gagner des matchs. Nous valons mieux que d’en perdre sept de suite.

Il est juste de supposer qu’il ne gère que cette saison parce que l’intention initiale de Moreno de vendre l’équipe a rendu stupide pour eux de signer un nouveau manager pour un contrat pluriannuel. Et il n’a obtenu le poste que la saison dernière parce que Joe Maddon a guidé l’équipe à travers 12 matchs sur un effondrement de 14 matchs.

Mais Nevin a clairement grandi dans le rôle. L’année dernière, à certains moments, il a eu du mal à reconnaître publiquement un mauvais jeu. Il s’est amélioré dans ce domaine. Il a gagné le respect du club-house et a tenu les joueurs responsables.

Il y a une croyance parmi les joueurs qu’ils sont en mesure de réussir.

« Nous avons participé à ces matchs, ils ont été serrés », a déclaré Mike Trout. «Les gars arrivent ici en se battant. Vous pouvez facilement entrer ici et être en panne tout le temps. C’est misérable. Les gars ont fait un excellent travail en essayant de tourner la page chaque soir.

ALLER PLUS LOIN Ces joueurs le savent : la récupération après un lancer au visage peut être plus que physique

Vous pouvez parfois remettre en question les décisions prises dans le jeu. Il est possible qu’il ait poussé un jeune lanceur comme Sam Bachman à travers trop de lancers. La même chose avec Griffin Canning, qui a lancé 120 en un seul départ peu de temps avant d’atterrir sur l’IL avec une blessure au mollet. Peut-être que certaines de ses singeries envers les arbitres pourraient être apprivoisées de temps en temps.

Les Angels ne feront probablement pas les playoffs. Et s’ils ne le font pas, c’est un énorme échec organisationnel. Ils n’ont pas échangé Shohei Ohtani la saison dernière parce qu’ils voulaient un coup de plus pour se qualifier avec lui pour les séries éliminatoires.

Au lieu de cela, ils ont échangé 12 prospects au cours de la dernière année et en ont sans doute précipité plusieurs autres. Tous dans le même but. Mais les équipes ne manquent pas les séries éliminatoires par accident. Il semble qu’ils n’aient pas construit et développé une équipe suffisamment bonne. Aussi simple que cela.

Les gestionnaires de canard boiteux qui ne supervisent pas les équipes qui réussissent n’ont généralement pas une autre chance. Mais même si Nevin est celui qui est chargé d’être le porte-parole de facto des Angels, les conséquences du sort de l’équipe ne devraient pas lui incomber.

(Photo du haut : Todd Kirkland / Getty Images)