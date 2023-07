Les anges écoutent les offres de Shohei Ohtani. Mais ça ne veut pas dire qu’ils vont l’échanger

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Shohei Ohtani a poursuivi sa campagne dominante au cours de la première semaine de matchs après la pause des étoiles. Tout comme son jeu, je n’ai pas changé ma position sur l’avenir d’Ohanti avec les Angels de Los Angeles.

Mais je ne pense pas que les Halos suivront mes conseils.

Peu de temps après le début de la seconde moitié de la saison au cours du week-end, les Angels sont apparemment passés en « mode d’écoute » sur les offres commerciales entourant leur superstar bidirectionnelle, a rapporté MLB Network.

Cependant, une directive majeure a été mise en place, ce qui me rend sceptique que les anges soient même sérieusement sur le point de l’échanger. Ils seraient à la recherche d’au moins deux des 100 meilleurs prospects pour même lancer les négociations autour d’un échange.

En plus de cela, les anges excluent également complètement un prétendant potentiel. Ils n’écouteront aucune offre des Dodgers de Los Angeles, selon Ken Rosenthal, initié de la MLB sur FOX.

Ken Rosenthal fait le point sur les rumeurs commerciales de Shohei Ohtani

C’est pourquoi je pense qu’Ohtani sera toujours un ange à 18 h HE le 1er août – l’heure de la date limite des échanges. Et cela m’inquiète énormément.

Quiconque a lu l’une de mes chroniques Ohtani ou écouté « Flippin’ Bats » au cours des deux dernières semaines saurait que je réclame au point de supplier les anges de déplacer Ohtani. Alors que je suis sorti avec mon point de vue lorsque les Angels étaient au milieu de leur séquence 1-9, ce qui m’a vraiment fait penser qu’il était temps pour eux de traiter Ohtani, c’est la blessure au hamate brisé de Mike Trout, qui le forcera à manquer jusqu’à deux mois.

Je sais que les Angels sont toujours en lice pour une place en séries éliminatoires. Mercredi, ils ont une fiche de 48-48 et 4,5 matchs de retard sur la dernière place de joker dans la Ligue américaine. Mais sans Trout, je ne pense tout simplement pas qu’ils puissent suivre le reste de la Ligue américaine et la surabondance de huit équipes qui ont une chance raisonnable pour les trois places de joker.

Pourtant, comme ils n’ont que 11,8% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires par FanGraphs, les anges semblent s’accrocher à tout espoir possible et auront besoin qu’Ohtani leur soit arraché pour le déplacer. Il semble que tout commerce nécessitera une offre extrême ; celui qu’ils ne peuvent tout simplement pas refuser.

Je ne pense pas que ce soit une approche intelligente.

Shohei Ohtani pourrait-il débarquer avec les Dodgers la saison prochaine ? Colin Cowherd explique pourquoi il pense que Shohei Ohtani conviendra aux Dodgers de Los Angeles, et non aux Yankees de New York, la saison prochaine

Les Angels doivent obtenir quelque chose pour Ohtani dans les prochaines semaines. Comme vous le savez tous maintenant, il est agent libre à la fin de la saison. J’ai récemment partagé les cinq équipes qui, selon moi, sont les prétendants les plus probables pour lui, et aucune d’entre elles n’était les anges. En fait, l’équipe n ° 1 sur ma liste peut offrir le même emplacement que les anges, mais avec une meilleure équipe et peut-être plus d’argent.

Les Anges perdent de l’influence. Maintenant, ils sont coincés avec deux options: prendre ce que vous obtenez d’une autre équipe ou le perdre en agence libre, ne recevant rien d’autre qu’un choix de compensation lors du repêchage de l’année prochaine. Pas de grandes options, mais c’est ce que c’est.

Même si le propriétaire des Angels, Arte Moreno, ne veut pas être celui qui a échangé sans doute le plus grand joueur de tous les temps à son apogée, il semble que certaines personnes du front office des Angels sachent que ce serait une mauvaise affaire de perdre Ohtani pour rien car ils écoutent maintenant les offres.

Les fans des anges doivent également accepter l’idée de l’échanger. D’après mes interactions avec eux, il semble qu’ils arrivent lentement à cette réalisation. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, voici la meilleure façon de l’expliquer : vous pouvez échanger Ohtani maintenant et obtenir des joueurs qui seront bons pour votre équipe pendant longtemps. Aucune perspective n’est garantie de réussir dans les majors, mais tout package digne d’Ohtani mettra en vedette plusieurs joueurs qui devraient vous aider dans l’immédiat et pour la prochaine décennie.

Vous pouvez soit suivre cette voie, soit une voie beaucoup plus triste, où vous apprécierez trois mois de plus d’Ohtani – et c’est tout, vous avez terminé. Vous n’auriez rien à montrer pour cela le jour de l’ouverture au printemps prochain. Au mieux, vous pourriez obtenir un autre oreiller Shohei Ohtani à partir d’un cadeau en septembre pour vous aider à dormir pendant l’intersaison.

Vous devez l’échanger. Je ne pense pas qu’ils le feront.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Les anges de Los Angeles Shohei Ohtani