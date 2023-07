Les anges devraient envisager d’échanger Shohei Ohtani si la chute continue, déclare John Smoltz

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Que devraient faire les Angels de Los Angeles à propos de Shohei Ohtani ?

C’est la question actuelle à un million de dollars de la Major League Baseball – en fait une question à plusieurs millions de dollars, étant donné qu’Ohtani gagne 30 millions de dollars cette année.

Les Angels garderont probablement Ohtani jusqu’à la fin de la saison au lieu d’essayer de le traiter pour ce qui serait certainement l’un des plus gros packages commerciaux de l’histoire de la MLB, et jusqu’à la semaine dernière, j’étais d’accord avec cette approche.

Même si l’initié « MLB on FOX » Ken Rosenthal m’a dit sur « Flippin ‘Chauves-souris » le mois dernier qu’Ohtani ne re-signera probablement pas avec les Angels en agence libre l’hiver prochain, il était tellement plus logique de le retenir à l’époque où les Angels étaient carrément au milieu de la course aux jokers de la Ligue américaine.

Mais les Angels se sont effondrés au cours des dernières semaines, en partie grâce à une série de blessures à des joueurs clés tels que Gio Urshela, Zach Neto, Anthony Rendon et, surtout, Mike Trout, qui devrait manquer quatre à huit semaines. après s’être fracturé l’os hamate de son poignet le 1er juillet. Ohtani lui-même est aux prises avec un problème d’ongle sur sa main de lanceur qui a formé une ampoule qui l’a assommé lors de son dernier départ et l’a probablement écarté du lancement du match des étoiles de la MLB 2023.

[Can injury-riddled Angels stay in playoff hunt without Mike Trout?]

Les Angels avaient une fiche de 41-33 et occupaient la deuxième place de joker AL aussi récemment que le 19 juin, mais entrent en jeu samedi à 45-45 et 4,5 matchs derrière Toronto pour la troisième place de joker avec les Yankees de New York, Boston Red Sox et les Mariners de Seattle devant eux. Ils viennent de se faire exploser par le rival de Crosstown Dodgers vendredi soir et, ajoutant l’insulte à la blessure, un échange viral en milieu de partie entre Ohtani et la star des Dodgers Mookie Betts a incité de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux à spéculer sur le fait qu’Ohtani se dirigeait à quelques kilomètres au nord pour rejoindre Betts. prochaine saison.

C’est pourquoi je suis sorti et j’ai dit plus tôt cette semaine que les Angels devraient échanger Ohtani pour lancer la construction de leur future équipe autour de Trout, qui est sous contrat jusqu’en 2030. Mais je voulais voir ce qui dirigeait l’analyste « MLB on FOX » et Baseball Hall. de Famer John Smoltz a dit à ce sujet, et sa réponse m’a surpris.

« Cela change les choses pour moi », a déclaré Smoltz. « Avec Mike Trout [healthy]n’échange pas [Ohtani] du tout. Sortez, allez jusqu’au bout, voyez si vous pouvez pousser pour les séries éliminatoires, et ensuite qui sait ? Peut-être y a-t-il une chance que vous le signiez à nouveau. Mais étant donné les faits d’aujourd’hui et où ils en sont en tant qu’équipe et pas de Mike Trout pendant huit semaines, mec, est-ce que j’afficherais cette opportunité et changerais ma franchise si je le pouvais avec un talent d’impact majeur.

« Si vous parlez à la bonne équipe qui a la possibilité de le re-signer, et que vous obtenez des perspectives majeures en cours de route, vous pourriez changer de franchise. Disons simplement que tous les paris sont ouverts et que l’équipe qui va échanger pour lui va certainement le signer ou avoir l’opportunité de le signer, vous allez avoir une cargaison. Vous devriez avoir deux joueurs d’impact, immédiats avec deux perspectives d’impact sur la route qui vont changer les anges d’une manière qui pourrait n’a jamais été changé auparavant. »

Smoltz a déclaré que pour que les Angels envisagent vraiment la possibilité d’échanger Ohtani, quelques facteurs contributifs supplémentaires doivent avoir lieu, tels que le fait que l’équipe continue de souffrir d’une séquence froide et tombe plus loin dans la course aux séries éliminatoires. Mais si cela se produit, Smoltz pense que le front office des Angels ne se rendrait pas justice sans au moins envisager sérieusement la possibilité d’échanger leur superstar dans les deux sens.

Pourquoi les anges devraient échanger Shohei Ohtani

J’y ai beaucoup pensé quand Ohtani est sorti de ce match avec son ampoule mardi soir. Sans Trout, les Angels sont-ils une équipe éliminatoire ? Probablement pas. Ils recherchent déjà une place de joker avant la pause des étoiles. S’il ne re-signe pas à Anaheim, vous devez obtenir quelque chose pour lui, surtout maintenant avec les nouvelles de Trout.

Maintenant, changent-ils de cap ? Si nous les voyons perdre quatre ou cinq matchs de suite avant la date limite des échanges, je pense que les Angels doivent vraiment y réfléchir.

Nous avons récemment parlé du commerce massif de Juan Soto l’année dernière, mais cela pourrait être la date limite commerciale la plus folle de tous les temps. Même si c’est pour une location avec Ohtani, on parle toujours de ligues majeures, de meilleurs espoirs et d’un échange sans précédent.

Entre aujourd’hui et la date limite des échanges du 1er août, nous sommes dans tout le mois prochain en termes de ce que les anges vont faire. Je n’arrive pas à croire que nous en soyons à ce stade de, Shohei Ohtani pourrait-il vraiment être ému? Et je pense que cette réponse est rapidement devenue « oui ».

