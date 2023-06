Les anges acquièrent Mike Moustakas des Rocheuses après une victoire éclatante à Denver

Les Angels de Los Angeles ont acquis le joueur de champ intérieur vétéran Mike Moustakas du Colorado quelques instants après leur victoire 25-1 contre les Rocheuses samedi soir.

Les Rocheuses ont obtenu le droitier des ligues mineures Connor Van Scoyoc, qui a présenté une fiche de 4-3 avec une MPM de 2,76 en 11 départs à Tri-City de classe A cette saison.

Moustakas a frappé .270 avec quatre circuits et 17 points produits en 47 matchs avec les Rocheuses après les avoir rejoints à l’entraînement printanier.

L’échange marque un retour à la maison pour le natif de Los Angeles, qui n’a pas joué plus à l’ouest que le Colorado au cours de sa carrière de 12 ans dans la MLB.

« Être échangé aux Anges, c’est génial », a déclaré Moustakas dimanche avant la finale de la série entre son ancienne et sa nouvelle équipe. « Je peux rentrer chez moi. Je peux jouer avec des joueurs de baseball phénoménaux ici et avoir une chance de gagner. C’est ce que nous essayons de faire. C’est ce que j’ai toujours essayé de faire. Je suis vraiment ravi d’avoir à nouveau cette opportunité. »

Moustakas a déclaré avoir été informé de l’échange par le directeur général des Rockies, Bill Schmidt, avant le match de samedi, ce qui lui a donné l’occasion d’entrer dans le club-house et de dire au revoir à ses coéquipiers du Colorado.

« C’est triste », a déclaré Moustakas. « C’est un super groupe de gars là-bas. Ils m’ont donné l’opportunité de revenir jouer dans la Ligue majeure de baseball cette année. Je leur en serai éternellement reconnaissant. Je me suis fait de très bons amis. Ces gars vont me manquer. C’est un super groupe. Nous nous sommes beaucoup amusés. Évidemment, nous n’avons pas joué aussi bien que nous aurions dû le faire et que nous le voulions, mais c’est un super groupe de gars. Ça va être une bonne équipe ici dans le avenir. »

Moustakas, qui a signé un contrat de 64 millions de dollars sur quatre ans avec les Reds en 2019, a lutté contre les blessures et le mauvais jeu au cours de ses trois années à Cincinnati, atteignant 0,216 en 184 matchs avant d’être libéré par le club en janvier. Deux mois plus tard, les Rocheuses l’ont signé pour un contrat de ligue mineure.

« Je sais que je peux encore jouer à ce jeu, surtout quand je suis en bonne santé », a déclaré Moustakas. « Les deux dernières années n’ont pas été formidables pour moi, mais je me sens bien. Je me sens en bonne santé. »

Après avoir disputé un tiers de la saison avec les Rockies, derniers au classement, il se joindra à une équipe des Angels fermement en lice pour les séries éliminatoires.

Moustakas, trois fois All-Star, a fait partie de cinq équipes éliminatoires et était le joueur de troisième but partant de Kansas City lorsque les Royals ont remporté la Série mondiale 2015.

« Nous allons mélanger et assortir et régler le problème », a déclaré samedi soir le manager des Angels Phil Nevin, dont l’équipe a perdu les joueurs de champ intérieur Anthony Rendon, Gio Urshela et Zach Neto à cause de blessures au cours des deux dernières semaines. « Cette semaine, la formation n’a pas eu la profondeur que nous avons eue toute la saison. Nous avons l’impression que nous l’avons maintenant. »

Reportage de l’Associated Press.

