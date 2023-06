Les anges acquièrent le vétéran de champ intérieur Eduardo Escobar des Mets

Cherchant à reconstituer leur champ intérieur épuisé par les blessures, les Angels de Los Angeles ont acquis le frappeur interrupteur Eduardo Escobar des Mets de New York pour deux lanceurs de ligue mineure vendredi soir.

Escobar, âgé de 34 ans, a démarré lentement cette saison et a perdu son poste de titulaire au troisième but en avril lorsque les Mets ont appelé le prospect Brett Baty des mineurs.

Le populaire Escobar a prospéré dans un rôle à temps partiel aux troisième et deuxième, cependant, au bâton .333 (20 pour 60) avec trois circuits, deux triples, 10 points produits et un .951 OPS lors de ses 25 derniers matchs.

Il compte obtenir du temps de jeu et fournir la profondeur nécessaire aux Angels, qui sont moins le joueur de troisième but Anthony Rendon et le joueur de coin Gio Urshela en raison de blessures. L’arrêt-court recrue Zach Neto est également sur la liste des blessés.

Los Angeles reçoit également de l’argent dans le cadre de l’accord. Escobar, un NL All-Star en 2021 avec l’Arizona, en est à la deuxième saison d’un contrat de 20 millions de dollars sur deux ans qu’il a signé avec les Mets. Il comprend une option d’équipe de 9 millions de dollars pour 2024 avec un rachat de 500 000 $.

À court de jeunes bras chez les mineurs qui pourraient aider un personnel de lanceurs sous-performant, les Mets ont reçu les droitiers Landon Marceaux et Coleman Crow. Tous deux étaient partants à Double-A Rocket City.

Marceaux, 23 ans, avait une fiche de 3-6 avec une MPM de 4,88 en 12 départs. Il avait 45 retraits au bâton en 59 manches.

Crow, âgé de 22 ans, avait une fiche de 2-0 avec une MPM de 1,88 et 31 retraits au bâton en quatre départs couvrant 24 manches.

Reportage de l’Associated Press.

