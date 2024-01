Les Angels signent un contrat de trois ans avec Robert Stephenson

Les Anges sont d’accord avec le releveur Robert Stephenson sur une garantie de trois ans avec une option pour 2027, comme l’a rapporté pour la première fois @Jolly_Olive (sur X). Stephenson, un client d’Apex Baseball, a la garantie de 33 millions de dollars, rapporte Sam Blum de l’Athletic. L’accord est en attente d’un examen médical. Los Angeles dispose d’un effectif complet de 40 joueurs, ils devront donc prendre une décision correspondante une fois le contrat finalisé.

Stephenson, 31 ans le mois prochain, a été une fois le meilleur releveur des agents libres Josh Hader est sorti du tableau. Quelques heures après que Hader ait accepté un pacte de 95 millions de dollars sur cinq ans avec les Astros, Stephenson a décidé de le rejoindre dans l’AL West.

Une garantie de trois ans pour Stephenson aurait semblé farfelue il y a six mois. Jusqu’à l’été dernier, il ressemblait à un bras instable en milieu de manche. Ancien choix de première ronde et espoir très apprécié des Reds, Stephenson a connu des difficultés au début de sa carrière en tant que titulaire. Il est passé à la relève à temps plein en 2019 et a connu une trajectoire de hauts et de bas.

Le droitier de 6’3″ a enregistré une MPM inférieure à 4,00 en 2019 et en 2021 avant une campagne 2022 difficile. Il a partagé l’année entre les Rocheuses et les Pirates, accordant une MPM de 5,43 en 58 manches. Stephenson a débuté la saison dernière avec 14 manches de neuf points à Pittsburgh.

Un échange début juin l’envoyant aux Rays pour joueur de champ intérieur Alika Williams n’a pas suscité beaucoup de fanfare. Cela s’est avéré être l’une des acquisitions de location les plus réussies de l’été, une acquisition qui a complètement changé sa fortune en agence libre.

Stephenson était sans doute le lanceur le plus dominant des majors au cours des quatre derniers mois de la saison. Pendant son séjour à Tampa Bay, il a travaillé avec une MPM de 2,35 en 38 1/3 de manches. Il a éliminé un nombre risible de 42,9 % des frappeurs tout en marchant moins de 6 % des frappeurs affrontés. Parmi les releveurs avec plus de 30 manches après le 1er juin, seulement Félix Bautista, Aroldis Chapman et Pete Fairbanks frappé les frappeurs à un rythme plus élevé.

Même cela ne rend pas compte à quel point il était accablant, pitch pour pitch. Les adversaires reniflaient plus souvent qu’ils n’établissaient de contact. Les frappeurs ont mis le bâton sur le ballon lors de 49,3 % de leurs élans contre Stephenson à Tampa Bay. Ce n’était pas simplement la meilleure note de la MLB. C’était près de 10 points de pourcentage de moins que n’importe qui d’autre sur cette période. Chapman, contre qui les frappeurs ont pris contact sur 59 % de leurs élans, a terminé deuxième.

Il n’est pas difficile d’identifier la raison de cette excellence. Avant de se rendre à Tampa Bay, il a associé une balle rapide à quatre coutures de près de 97 MPH avec un curseur du milieu des années 80. Avec les Rays, il s’est principalement appuyé sur une balle cassante des années 80 supérieure que Statcast classe comme coupeur. Les adversaires ne pouvaient rien faire avec ce terrain. Ils l’ont traversé près des trois cinquièmes du temps et ont atteint 0,101 en 79 au bâton. Au cours du dernier mois de la saison, il utilisait le terrain à un rythme proche de 75 %.

Il n’est pas clair si Stephenson a adopté le cutter à partir de zéro ou s’il a simplement trouvé un moyen d’ajouter quelques tics de vitesse à son ancien curseur. Quoi qu’il en soit, c’est un terrain sur lequel il s’appuiera sûrement fréquemment dans le comté d’Orange. Les Angels ne peuvent pas s’attendre à ce qu’il maintienne le niveau qu’il a montré à Tampa Bay – ce serait une demande difficile pour quiconque – mais ils s’attendent sûrement à ce qu’il intervienne en tant que bras de qualité à fort effet de levier.

Ce n’est pas sans risque. Aussi stellaire que soit le résultat de Stephenson, son temps à Tampa Bay a duré moins de 40 manches. Depuis son transfert dans l’enclos des releveurs en 2019 jusqu’à son passage à Pittsburgh, il a réalisé une MPM de 4,53 en 192 2/3 images entre trois équipes. Une partie de cela peut être attribuée au fait qu’il a joué dans des stades favorables aux frappeurs à Cincinnati et au Colorado, mais il n’aurait clairement pas été candidat à un pacte de trois ans s’il n’avait pas terminé comme il l’a fait. Son taux de retrait de 26,9% au cours de ces quatre saisons et plus était un chiffre solide mais loin d’être élite.

Il s’agit de la première acquisition significative de l’intersaison pour les Halos. Bien que Stephenson soit leur quatrième ramassage d’enclos au total, les trois autres signatures étaient de modestes investissements sur un an. Luis García a décroché un accord de 4,75 millions de dollars, tandis que Adam Cimber a signé un pacte de 1,65 millions de dollars après que Toronto n’ait pas soumis d’offre. Adam Kolarekqui a signé pour 900 000 $, était déjà purement et simplement exclu de la liste des 40 joueurs.

Stephenson travaillera en fin de manche. Il n’a aucune expérience en clôture, donc les Halos pourraient choisir de quitter le pick-up clé de l’enclos des releveurs de l’année dernière, Carlos Estévez, en neuvième manche. La paire de droitiers devrait assumer l’essentiel du travail le plus important en fin de match. García et Cimber occuperont des rôles de relève intermédiaire, tandis que Ben Joyce et José Soriano pourrait contenir des tâches de configuration.

C’est un groupe à indice d’octane élevé construit autour de certains des lanceurs les plus durs du sport. Joyce a atteint une moyenne de près de 101 MPH sur son radiateur et a atteint 105 MPH à l’université. Estévez et García se situent en moyenne au nord de 97 MPH. Soriano et Stephenson ont également une vitesse supérieure aux années 90 dans leur poche arrière, même si tous deux s’appuient plus fréquemment sur leurs trucs de rupture.

Le nouveau manager Ron Washington devrait apprécier la stabilité des arsenaux de puissance à sa disposition, même si les Halos devront probablement ajouter un autre gaucher au mélange. Cela pourrait apporter la touche finale à l’enclos des releveurs, mais il reste encore beaucoup de travail pour le directeur général Perry Minasian et son front office.

Les Halos n’ont réalisé aucune acquisition du côté offensif pour compenser Shohei Ohtani départ. C’est également vrai dans la rotation. Ils ont cherché des moyens d’ajouter un démarreur haut de gamme. En plus de parcourir le marché commercial, les Halos auraient manifesté leur intérêt pour la défense du vainqueur NL Cy Young. Blake Snel.

Il devrait encore y avoir une grande marge de paie à leur disposition. Ressource de liste prévoyait la masse salariale des joueurs pour 2024 autour de 153 millions de dollars avant la signature de Stephenson. Une répartition équitable de ses salaires porterait ce montant à environ 164 millions de dollars. Les Halos ont débuté la saison dernière avec une masse salariale d’environ 212 millions de dollars, telle que calculée par Cot’s Baseball Contracts. Il leur restera encore près de 50 millions de dollars de moins que cette barre. Ils sont également loin du seuil de base de la taxe de luxe de 237 millions de dollars de l’année prochaine. La valeur annuelle moyenne de 11 millions de dollars de Stephenson portera le nombre CBT projeté des Angels à environ 179 millions de dollars.

Le contrat est juste en dessous des prévisions de MLBTR de quatre ans et de 36 millions de dollars. Cela correspond au taux en vigueur pour les releveurs à fort effet de levier, avec une certaine incohérence dans leurs antécédents de carrière, comme le montre le Contract Tracker de la MLBTR. L’accord de Stephenson s’aligne généralement sur ceux signés par Taylor Rogers (trois ans, 33 millions de dollars), Rafael Montéro (trois ans, 34,5 millions de dollars), Joe Jiménez (trois ans, 26,5 millions de dollars), ancien Angel Reynaldo López (trois ans, 30 millions de dollars) et Jordan Hicks (quatre ans, 44 millions de dollars) au cours des deux dernières intersaisons.

Image gracieuseté de USA Today Sports.