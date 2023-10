Les Angels se séparent du manager Phil Nevin après 2 saisons

Phil Nevin ne reviendra pas en tant que manager des Los Angeles Angels la saison prochaine.

Les Angels ont annoncé lundi qu’ils refusaient leur option de contrat pour 2024 sur Nevin, qui a dirigé l’abri au cours de la dernière saison et demie. Los Angeles aura son quatrième manager en six saisons depuis le départ de Mike Scioscia, qui a occupé ce poste pendant 19 ans.

Nevin a obtenu une fiche de 119-149 lors de son premier poste de manager dans une ligue majeure alors que ses deux équipes ont raté les séries éliminatoires. Il a géré cette saison avec un contrat d’un an tandis que le propriétaire Arte Moreno explorait la vente de l’équipe, pour ensuite la retirer du marché.

Nevin a été promu au poste le plus élevé des Angels en juin 2022 lorsque Joe Maddon a été congédié au milieu d’une séquence de 14 défaites consécutives. Nevin, qui n’avait rejoint l’équipe de Maddon en tant qu’entraîneur de troisième base qu’en novembre 2021, est devenu le premier natif du comté d’Orange à diriger les Angels.

En tant qu’ancien joueur de champ intérieur d’élite et choix n ° 1 au classement général qui se comporte toujours comme un joueur de baseball, Nevin semblait être très apprécié de ses joueurs. Mais les Angels n’ont pas gagné pour lui, terminant 46-60 après sa prise de fonction en 2022 et allant 73-89 cette saison pour le huitième record consécutif de défaites de la franchise.

« Je sais que ça ne s’est pas passé comme nous le souhaitions, mais je suis fier de la façon dont cette pièce a tenu bon », a déclaré Nevin dimanche. « Ce n’était pas amusant. Ce n’est pas amusant de finir comme nous l’avons fait, mais c’est un groupe formidable là-dedans. Il y a beaucoup de belles choses qui se profilent à l’horizon ici avec les jeunes joueurs et les gars qui reviennent. Un bel avenir. »

Nevin est devenu le troisième grand manager licencié en quatre jours après Gabe Kapler de San Francisco et Buck Showalter des Mets de New York.

Malgré la présence des anciens MVP de l’AL Shohei Ohtani et Mike Trout sur sa liste lorsqu’ils étaient en bonne santé, Nevin a également fait face à des obstacles importants lors de la gestion des Angels, qui ont été contraints d’utiliser un record de franchise de 66 joueurs en raison de blessures à chacune de ses deux saisons à la tête. .

Les Angels étaient parfois prometteurs cette saison, et leur fiche de 65-61 à la date limite des échanges a incité Moreno à dépenser pour plusieurs vétérans. Les Angels ont immédiatement chuté, perdant sept matchs consécutifs après la date limite et terminant finalement 17 matchs hors de la première place de l’AL West.

Mike Trout a-t-il joué son dernier match pour les Angels de Los Angeles ?

Les Halos ont obtenu une fiche de 17-38 au cours des deux derniers mois de la saison tout en perdant Ohtani, Trout, Anthony Rendon, Taylor Ward et bien d’autres pour l’année en raison d’une blessure.

Bien que le club ne l’ait pas officiellement confirmé, le directeur général Perry Minasian resterait apparemment pour une quatrième saison avec les Angels. Dans le communiqué annonçant le licenciement de Nevin, les Angels ont également déclaré que Minasian s’adresserait aux médias mardi.

Le club est embourbé dans des séquences de huit saisons consécutives perdantes et de neuf saisons consécutives hors séries éliminatoires, les deux plus longues dérapages actifs dans les majors. Les Angels n’ont jamais remporté plus de 77 matchs sous Minasian, bien que le directeur général pour la première fois ait fait des progrès occasionnels dans l’amélioration de leur bassin de prospects autrefois désolé, qui a produit une poignée d’habitués des ligues majeures cette saison.

Si Minasian reste, les Angels bénéficieront d’une continuité au front-office alors qu’ils tenteront de recruter à nouveau Ohtani, qui est agent libre cet hiver après six saisons à Anaheim.

Ohtani, le grand favori pour remporter son deuxième prix AL MVP, ne jouera qu’en tant que frappeur désigné en 2024 avant de tenter de revenir d’une opération au coude pour devenir lanceur en 2025.

Reportage de l’Associated Press.

